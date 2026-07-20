Ballon d'Or: Yamal Mengalahkan Messi dengan Pukulan Penentu... dan Mbappé Tergeser

Akankah Dembélé menjadi pemain pertama yang mempertahankan Ballon d'Or sejak Lionel Messi pada tahun 2021? Bintang Prancis berbakat ini absen dalam sebagian besar paruh pertama musim ini karena cedera, namun ia menunjukkan kembalinya performa terbaiknya yang luar biasa dalam beberapa bulan terakhir.
Peluang Dembélé untuk kembali memenangkan Ballon d’Or semakin besar, seiring dengan keberhasilan Paris Saint-Germain mempertahankan gelar Liga Champions.
Pemain Prancis ini pun mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama sepanjang masa yang mencetak gol di setiap babak saat timnya menjuarai kompetisi Eropa tersebut.
Namun, kegagalan Dembélé dan Prancis mengalahkan Spanyol di semifinal Piala Dunia mungkin akan merugikannya, dan ia menutup turnamen tersebut dengan mencetak 6 gol serta memberikan 2 assist.
Dembélé tampil dalam 40 pertandingan bersama Paris musim ini, mencetak 20 gol, dan memberikan 11 assist, serta meraih gelar Liga Prancis dan Liga Champions bersama timnya.
Sedangkan pemain Inggris Harry Kane, telah tampil bersama Bayern Munich dalam 51 pertandingan musim ini, mencetak 61 gol yang mengesankan, serta memberikan 7 umpan kunci, dan meraih gelar Bundesliga dan Piala Jerman.
Kane memulai perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan cara terbaik, mencetak dua gol dalam pertandingan pembuka Inggris melawan Kroasia, sebelum menambah satu gol lagi saat melawan Panama.
Di babak 32 besar, ia mencetak dua gol, menginspirasi timnya untuk membalikkan keadaan dan mengalahkan Republik Demokratik Kongo, lalu mengeksekusi tendangan penalti yang menentukan di babak 16 besar melawan Meksiko di Stadion Azteca.
Namun, kekalahan Inggris dari Argentina di semifinal mungkin menghalanginya untuk menjadi pemain Inggris pertama yang meraih Ballon d’Or sejak Michael Owen pada tahun 2001, meskipun ia telah mencetak 6 gol di Piala Dunia 2026.