Ballon d'Or: Yamal Mengalahkan Messi dengan Pukulan Penentu... dan Mbappé Tergeser

Tidak diragukan lagi bahwa gelar juara Piala Dunia 2026 akan berperan dalam menentukan siapa pemenang Ballon d'Or.

Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, memimpin daftar calon peraih Ballon d’Or, setelah membawa La Roja meraih gelar Piala Dunia.

Di saat yang sama, Lionel Messi kembali masuk dalam daftar pesaing, setelah Argentina berhasil mencapai final.

Paris Saint-Germain juga akan memiliki sejumlah pemain yang bersaing setelah memenangkan Liga Champions musim ini dengan mengalahkan Arsenal, yang dinobatkan sebagai juara Liga Primer Inggris.

Jaringan GiveMeSport merilis daftar 10 pemain terbaik yang bersaing untuk meraih Ballon d’Or 2026, berdasarkan peluang kesuksesan tim masing-masing serta performa mereka saat ini.

Daftar tersebut disusun berdasarkan jumlah gol yang dicetak, umpan kunci, clean sheet (untuk bek dan kiper), gelar juara yang diraih, serta performa secara keseluruhan.