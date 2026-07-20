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Ballon d'Or: Yamal Mengalahkan Messi dengan Pukulan Penentu... dan Mbappé Tergeser

FEATURES
Ballon d'Or
World Cup
K. Mbappe
L. Yamal
L. Messi
E. Haaland
M. Olise
K. Kvaratskhelia
O. Dembele
D. Rice
Spain vs Argentina
Spain
Argentina
J. Bellingham
H. Kane
Spanyol
Argentina

Tidak diragukan lagi bahwa gelar juara Piala Dunia 2026 akan berperan dalam menentukan siapa pemenang Ballon d'Or.

Lamine Yamal, bintang tim nasional Spanyol, memimpin daftar calon peraih Ballon d’Or, setelah membawa La Roja meraih gelar Piala Dunia.

Di saat yang sama, Lionel Messi kembali masuk dalam daftar pesaing, setelah Argentina berhasil mencapai final.

Paris Saint-Germain juga akan memiliki sejumlah pemain yang bersaing setelah memenangkan Liga Champions musim ini dengan mengalahkan Arsenal, yang dinobatkan sebagai juara Liga Primer Inggris.

Jaringan GiveMeSport merilis daftar 10 pemain terbaik yang bersaing untuk meraih Ballon d’Or 2026, berdasarkan peluang kesuksesan tim masing-masing serta performa mereka saat ini.

Daftar tersebut disusun berdasarkan jumlah gol yang dicetak, umpan kunci, clean sheet (untuk bek dan kiper), gelar juara yang diraih, serta performa secara keseluruhan.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kvaratskhelia dan Haaland

    Kvaratskhelia tidak pernah gagal memukau para penggemar setiap kali ia menginjak lapangan; pesulap asal Georgia ini selalu menakutkan para bek lawan.

    Kvaratskhelia bukan sekadar pemain yang lincah; ia juga telah berkontribusi dalam lebih dari 25 gol dan memainkan peran besar dalam kemenangan Paris Saint-Germain di Liga Champions, di mana ia mendapatkan tendangan penalti di final. Namun, ia tidak ikut serta dalam Piala Dunia musim panas ini, yang pada akhirnya mungkin menjadi faktor penentu dalam perebutan Ballon d’Or.

    Kvaratskhelia tampil dalam 48 pertandingan bersama Paris musim ini, mencetak 19 gol, memberikan 10 assist, serta meraih gelar Ligue 1 dan Liga Champions.

    Sedangkan Haaland, ia menjadi bagian dari tim Manchester City yang mengalahkan Arsenal di final Piala Liga Inggris, serta mengalahkan Chelsea untuk merebut Piala FA.

    Dalam penampilan perdananya di Piala Dunia, Haaland mencetak 7 gol bersama tim nasional Norwegia, yang tersingkir dari turnamen tersebut di babak perempat final oleh Inggris.

    Reputasi Haaland kini semakin cemerlang berkat penampilannya yang gemilang di Piala Dunia, namun ia tampaknya tidak akan memenangkan Ballon d’Or pada tahun 2026.

    Haaland tampil dalam 52 pertandingan musim ini bersama Manchester City, mencetak 38 gol, memberikan 9 assist, dan meraih gelar Piala Liga Inggris serta Piala FA.

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  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rice dan Bellingham

    Declan Rice turut andil dalam keberhasilan Arsenal meraih gelar Liga Premier, dan ia sangat berharap dapat menyusul prestasi tersebut dengan meraih gelar Piala Dunia musim panas ini, namun tim nasional Inggris kalah di babak semifinal.

    Rice mencetak satu gol dan memberikan satu assist dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, yang berakhir dengan kemenangan 6-4 atas Prancis.

    Rice tampil dalam 55 pertandingan bersama Arsenal musim ini, mencetak 5 gol, dan memberikan 11 assist, serta meraih gelar Liga Premier bersama klub asal London tersebut.

    Sedangkan rekan senegaranya, Jude Bellingham, memang tidak menjalani musim terbaiknya bersama Real Madrid, namun ia masuk dalam daftar 10 besar peringkat Ballon d’Or berkat penampilan mengesankan bersama Inggris di Piala Dunia.

    Bellingham mencetak 7 gol di Piala Dunia 2026, namun ia harus menelan kekecewaan setelah gagal melaju ke final Piala Dunia akibat kekalahan 1-2 dari Argentina di semifinal.

    Jude Bellingham tampil dalam 40 pertandingan bersama Real Madrid musim ini, mencetak 8 gol, memberikan 5 assist, dan mengakhiri musim tanpa gelar bersama timnya.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    Olisse dan Mbappé

    Mikel Oliseh telah meroket dalam peringkat dalam beberapa bulan terakhir, berkat penampilannya yang luar biasa bersama Bayern Munich. 

    Meskipun tim Jerman itu tersingkir dari Liga Champions, sang pemain sayap asal Prancis ini menikmati musim yang sangat gemilang.

    Tak diragukan lagi, dengan 31 assist yang diciptakannya, Oliise saat ini menjadi playmaker terbaik di Eropa. Namun, peluangnya untuk memenangkan Ballon d’Or terganggu setelah gagal menjuarai Piala Dunia bersama Prancis, meskipun ia telah menciptakan 8 gol di turnamen tersebut.

    Olléise tampil dalam 52 pertandingan bersama Bayern München musim ini, mencetak 22 gol, dan menciptakan 31 gol lainnya, serta meraih gelar Bundesliga dan Piala Jerman bersama timnya.

    Sedangkan rekan senegaranya, Kylian Mbappé, mengalami musim tanpa gelar bersama Real Madrid, namun ia meraih gelar top skor La Liga.

    Kekalahan telak 0-2 dari Spanyol mengakhiri peluang Mbappé untuk meraih Ballon d’Or, namun di saat yang sama, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, serta meraih Sepatu Emas sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 dengan 10 gol.Mbappé tampil dalam 44 pertandingan bersama Real Madrid musim ini, mencetak 42 gol, dan memberikan 7 assist.

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  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ousmane Dembélé dan Harry Kane

    Akankah Dembélé menjadi pemain pertama yang mempertahankan Ballon d'Or sejak Lionel Messi pada tahun 2021? Bintang Prancis berbakat ini absen dalam sebagian besar paruh pertama musim ini karena cedera, namun ia menunjukkan kembalinya performa terbaiknya yang luar biasa dalam beberapa bulan terakhir.

    Peluang Dembélé untuk kembali memenangkan Ballon d’Or semakin besar, seiring dengan keberhasilan Paris Saint-Germain mempertahankan gelar Liga Champions. 

    Pemain Prancis ini pun mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama sepanjang masa yang mencetak gol di setiap babak saat timnya menjuarai kompetisi Eropa tersebut.

    Namun, kegagalan Dembélé dan Prancis mengalahkan Spanyol di semifinal Piala Dunia mungkin akan merugikannya, dan ia menutup turnamen tersebut dengan mencetak 6 gol serta memberikan 2 assist.

    Dembélé tampil dalam 40 pertandingan bersama Paris musim ini, mencetak 20 gol, dan memberikan 11 assist, serta meraih gelar Liga Prancis dan Liga Champions bersama timnya.

    Sedangkan pemain Inggris Harry Kane, telah tampil bersama Bayern Munich dalam 51 pertandingan musim ini, mencetak 61 gol yang mengesankan, serta memberikan 7 umpan kunci, dan meraih gelar Bundesliga dan Piala Jerman.

    Kane memulai perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan cara terbaik, mencetak dua gol dalam pertandingan pembuka Inggris melawan Kroasia, sebelum menambah satu gol lagi saat melawan Panama. 

    Di babak 32 besar, ia mencetak dua gol, menginspirasi timnya untuk membalikkan keadaan dan mengalahkan Republik Demokratik Kongo, lalu mengeksekusi tendangan penalti yang menentukan di babak 16 besar melawan Meksiko di Stadion Azteca. 

    Namun, kekalahan Inggris dari Argentina di semifinal mungkin menghalanginya untuk menjadi pemain Inggris pertama yang meraih Ballon d’Or sejak Michael Owen pada tahun 2001, meskipun ia telah mencetak 6 gol di Piala Dunia 2026.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lionel Messi dan Lamine Yamal

    Lionel Messi masuk dalam daftar 10 besar untuk pertama kalinya tahun ini, setelah mencetak hat-trick yang menakjubkan dalam pertandingan pembuka Argentina di Piala Dunia 2026 melawan Aljazair.

    Messi membuktikan bahwa ia masih menjadi salah satu pemain terbaik di dunia melalui penampilan individu yang luar biasa, dan kini menjadi kandidat serius untuk meraih Ballon d’Or kesembilan dalam kariernya yang memecahkan rekor, setelah Argentina lolos ke final Piala Dunia, sebelum akhirnya kalah dari Spanyol.

    Lionel Messi mencetak 8 gol di Piala Dunia 2026, dan menempati posisi kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak, di belakang Kylian Mbappé.

    Selain itu, Messi tampil dalam 16 pertandingan bersama Inter Miami musim ini, mencetak 13 gol, memberikan 7 assist, dan meraih gelar juara Liga Amerika bersama tim tersebut.

    Sementara itu, bintang muda berbakat asal Spanyol, Lamine Yamal, berpotensi menjadi pemenang Ballon d’Or termuda dalam sejarah.

    Kegagalan Barcelona di Liga Champions sempat sedikit mengancam peluang Yamal dalam perburuan Ballon d’Or, meskipun tim Catalan tersebut berhasil menjuarai La Liga.

    Namun, keberhasilan Spanyol menjuarai Piala Dunia telah menghidupkan kembali peluang Yamal untuk meraih Ballon d’Or.

    Meskipun Yamal tidak mencetak gol atau memberikan assist di final Piala Dunia, ia tetap menjadi ancaman bagi lawan sepanjang pertandingan.

    Lamine Yamal telah tampil dalam 45 pertandingan bersama Barcelona musim ini, mencetak 24 gol, dan memberikan 18 assist.