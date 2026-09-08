Ballon d'Or hadir di DAZN: acara ini disiarkan secara global

Menjelang malam penganugerahan, para penggemar juga akan bisa larut dalam atmosfer pra-seremoni berkat konten khusus dan liputan spesial yang telah dijadwalkan.





"Ballon d'Or adalah salah satu ajang paling ikonik dalam sepak bola dan sebuah perayaan bagi para pemain yang menginspirasi penggemar di seluruh dunia," ujar CEO DAZN Group, Shay Segev. "Kami antusias menghadirkan kembali Ballon d'Or di DAZN dan membuatnya tersedia secara gratis bagi penggemar di 200 pasar secara global. Sebagai platform global rujukan untuk olahraga, para penggemar memilih terhubung ke DAZN untuk mengikuti sejumlah ajang olahraga terbesar dan menikmati pengalaman menonton terbaik, dan Ballon d'Or menjadi tambahan yang sempurna untuk penawaran sepak bola kami yang luas. Ini adalah contoh luar biasa tentang bagaimana DAZN mendekatkan penggemar dengan momen-momen terpenting dalam sepak bola."





Ballon d'Or tidak akan tersedia di DAZN secara gratis dan eksklusif di semua pasar. Secara rinci, di Turki dan Andorra hak siar langsung tidak eksklusif untuk DAZN. Sementara itu, wilayah yang dikecualikan adalah Prancis, Spanyol, Republik Ceko, Slovakia, Rusia, Belarusia, Azerbaijan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Kirgizstan, Norwegia, Bulgaria, Hongaria, Georgia, Rumania, dan Armenia.