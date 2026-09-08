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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP

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Ballon d'Or hadir di DAZN: acara ini disiarkan secara global

DAZN akan menyiarkan secara langsung dan gratis seremoni penganugerahan Ballon d'Or kepada para penggemar di seluruh dunia, menghadirkan ajang penghargaan individu paling bergengsi di sepak bola kepada audiens internasional.


Setelah pengumuman nominasi pada malam ini, agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, ketika para pemain dan pesepak bola putri terbaik akan berkumpul di London untuk mengetahui siapa yang akan mengangkat penghargaan individu paling didambakan di dunia sepak bola.

  • FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP

    Sejak 1956, seremoni Ballon d'Or merayakan talenta-talenta terbesar dalam sepak bola. Penghargaan yang diberikan oleh majalah France Football itu dianugerahkan kepada para talenta yang paling menonjol sepanjang musim, dengan menilai performa individu mereka, hasil yang diraih, serta perilaku di luar lapangan.


    Di antara para pemenang tahun lalu ada penyerang Paris Saint-Germain dan tim nasional Prancis, Ousmane Dembélé, yang meraih penghargaan putra, serta gelandang tim nasional Spanyol dan Barcelona, Aitana Bonmatí, pemenang Ballon d'Or putri untuk tahun ketiga secara beruntun, sekaligus mencetak rekor.

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  • Selain siaran langsung, DAZN akan menjadi Mitra Sponsor Global Gold Ballon d'Or dalam kategori "Sports Broadcast Services" dan "Sports OTT Services", semakin memperkuat kehadiran Grup pada salah satu ajang paling bergengsi di sepak bola dunia.

  • Menjelang malam penganugerahan, para penggemar juga akan bisa larut dalam atmosfer pra-seremoni berkat konten khusus dan liputan spesial yang telah dijadwalkan.


    "Ballon d'Or adalah salah satu ajang paling ikonik dalam sepak bola dan sebuah perayaan bagi para pemain yang menginspirasi penggemar di seluruh dunia," ujar CEO DAZN Group, Shay Segev. "Kami antusias menghadirkan kembali Ballon d'Or di DAZN dan membuatnya tersedia secara gratis bagi penggemar di 200 pasar secara global. Sebagai platform global rujukan untuk olahraga, para penggemar memilih terhubung ke DAZN untuk mengikuti sejumlah ajang olahraga terbesar dan menikmati pengalaman menonton terbaik, dan Ballon d'Or menjadi tambahan yang sempurna untuk penawaran sepak bola kami yang luas. Ini adalah contoh luar biasa tentang bagaimana DAZN mendekatkan penggemar dengan momen-momen terpenting dalam sepak bola."


    Ballon d'Or tidak akan tersedia di DAZN secara gratis dan eksklusif di semua pasar. Secara rinci, di Turki dan Andorra hak siar langsung tidak eksklusif untuk DAZN. Sementara itu, wilayah yang dikecualikan adalah Prancis, Spanyol, Republik Ceko, Slovakia, Rusia, Belarusia, Azerbaijan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Kirgizstan, Norwegia, Bulgaria, Hongaria, Georgia, Rumania, dan Armenia.

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