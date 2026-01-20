Getty
Ballon d'Or 2026: Ini Yang Harus Dilakukan Lionel Messi Jika Ingin Raih Bola Emas Kesembilan!
Messi berjuang untuk pertahankan gelar Piala Dunia
Kemenangan Ballon d'Or kedelapan Messi diraih pada tahun 2023. Ia diakui sebagai pemain terbaik di planet ini beberapa bulan sebelum menginspirasi negaranya untuk meraih kejayaan di Piala Dunia Qatar 2022.
Pemain terbaik sepanjang masa asal Amerika Selatan itu tampil gemilang di turnamen tersebut, memberikan performa terbaiknya di babak gugur, dan mampu melengkapi koleksi medali bersejarahnya pada malam yang tak terlupakan di Timur Tengah.
Messi diperkirakan akan menjadi bagian dari upaya Argentina mempertahankan gelar, meskipun belum mengkonfirmasi partisipasinya, dan akan bertekad untuk meraih gelar juara berturut-turut ketika trofi paling bergengsi ini diperebutkan.
Ia membantu Inter Miami meraih gelar Piala MLS, dan dirinya sendiri meraih Sepatu Emas dan penghargaan MVP, pada tahun 2025 dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Jika ia bermain untuk Albiceleste di ajang utama FIFA, maka ia akan bertekad untuk meraih hadiah utama tersebut.
Bisakah Messi memenangkan Ballon d'Or kesembilan?
Ditanya apakah hal itu dapat mengarah pada perolehan Ballon d’Or lainnya, pemenang Piala Dunia 2002 Kleberson mengatakan kepada GOAL: “Wow! Pria itu tidak pernah berhenti! Argentina memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan Piala Dunia dengan Messi daripada negara lain mana pun, hanya karena Messi masih bermain di level yang bagus."
“Ini berbeda dari Ronaldo. Dia masih bermain di level yang sama, tetapi pemain di sekitar Ronaldo, tidak sama dengan yang dimiliki Messi bersama Argentina. Ini soal kemurnian. Apa yang dimiliki pemain Portugal dan pemain Argentina benar-benar berbeda. Itulah mengapa Messi memiliki banyak peluang."
“Jika dia pergi dan memenangkan Piala Dunia, 100 persen dia akan berpeluang memenangkan Ballon d’Or lagi. Dia brilian. Bahkan pemain dan penggemar Brasil melihatnya dan ingin melihat pemain bagus memenangkan Ballon d’Or dan Piala Dunia - pemain yang menyenangkan untuk dilihat bermain. Messi adalah salah satunya.”
Akankah lebih banyak bintang Eropa menyusul Messi ke MLS?
Sembari bersiap untuk bersinar di kancah internasional, Messi telah melakukannya sejak pindah ke Amerika Serikat pada tahun 2023. Lebih banyak rekor telah dipecahkan di sana, dengan dia juga berambisi untuk menambah koleksi trofi miliknya. Kleberson pernah bermain di MLS bersama Philadelphia Union, dan senang melihat Messi membangun merek tersebut.
Ketika ditanya apakah lebih banyak nama besar akan mengikuti jejak Messi, Kleberson berkata: “Saya pertama kali pergi ke MLS pada tahun 2013 ketika saya bermain untuk Philadelphia Union. Saat itu ada [David] Beckham di LA dan beberapa lainnya. Setelah itu, lebih banyak pemain mulai datang. Banyak pemain pergi ke MLS."
“Liga telah berubah, pertandingannya kompetitif dan levelnya bagus. Yang dimiliki MLS adalah hiburan. Pertandingan di Amerika semuanya tentang hiburan, itu adalah pertunjukan dan banyak hal terjadi di sekitar sepakbola. Sekarang mereka mendatangkan pemain seperti Messi dan pemain top lainnya. Mereka telah sedikit meningkatkan reputasi liga."
“Saya percaya lebih banyak pemain akan datang. Anda dapat melihat sekarang bahwa lebih banyak pemain muda pergi ke MLS karena mereka tahu bisnis di sana sedikit berbeda. Banyak klub dari Eropa, dari Brasil, mulai mendapatkan pemain dari MLS. Lihat berapa banyak pemain Amerika yang ada di Liga Primer sekarang, ada banyak pergerakan.”
Kontrak Messi di Inter miami
Messi akan bertahan selama beberapa tahun, dengan pemain berusia 38 tahun tersebut berkomitmen pada kontrak baru dengan Inter Miami yang akan berlaku hingga 2028. Ia berharap dapat meraih lebih banyak trofi selama waktu itu, sambil juga membuat keputusan besar tentang kapan akan pensiun sebagai kapten Argentina - dengan jumlah penampilan dan golnya di level internasional masing-masing mencapai 196 dan 115.
