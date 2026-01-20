Ballon d'Or 2026: Ini Yang Harus Dilakukan Lionel Messi Jika Ingin Raih Bola Emas Kesembilan!

Kemenangan Ballon d'Or kedelapan Messi diraih pada tahun 2023. Ia diakui sebagai pemain terbaik di planet ini beberapa bulan sebelum menginspirasi negaranya untuk meraih kejayaan di Piala Dunia Qatar 2022.

Pemain terbaik sepanjang masa asal Amerika Selatan itu tampil gemilang di turnamen tersebut, memberikan performa terbaiknya di babak gugur, dan mampu melengkapi koleksi medali bersejarahnya pada malam yang tak terlupakan di Timur Tengah.

Messi diperkirakan akan menjadi bagian dari upaya Argentina mempertahankan gelar, meskipun belum mengkonfirmasi partisipasinya, dan akan bertekad untuk meraih gelar juara berturut-turut ketika trofi paling bergengsi ini diperebutkan.

Ia membantu Inter Miami meraih gelar Piala MLS, dan dirinya sendiri meraih Sepatu Emas dan penghargaan MVP, pada tahun 2025 dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Jika ia bermain untuk Albiceleste di ajang utama FIFA, maka ia akan bertekad untuk meraih hadiah utama tersebut.