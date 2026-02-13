Bakat muda Barcelona, Lamine Yamal, diejek oleh Diego Simeone selama kekalahan telak melawan Atletico Madrid

Simeone mungkin memiliki ide yang tepat dalam menghadapi ancaman yang sangat jelas yang ditimbulkan oleh Yamal. Rekan pelatihnya, Michel, pelatih Girona, baru-baru ini menyatakan bahwa cara terbaik untuk menghentikan Yamal merobek pertahanan lawan adalah dengan mengganggu konsentrasinya.

Michel mengatakan, menjelang laga Barcelona melawan Girona pada Senin: “Saya pikir semua pelatih mencari cara untuk menghentikan serangan Barcelona. Sayap kanan mereka adalah salah satu senjata mereka, berkat Lamine Yamal. Saya sudah mengatakan sejak dulu, saat melihat dampaknya di LaLiga begitu dia tiba, bahwa kita sedang membicarakan salah satu pemain yang mungkin akan mendefinisikan era secara global.

“Dia sangat sulit dihentikan karena sekarang, selain keterampilan individunya, dia juga memiliki kemampuan passing. Kebanyakan pemain dribel kesulitan melihat ke depan dan memberikan umpan silang atau umpan ke depan, tetapi dengan Lamine, jika Anda memberinya sedikit ruang sehingga dia tidak bisa menghadapi Anda secara langsung, dia akan memberikan umpan. Dia akan memberikan umpan dengan bagian luar kakinya dan dia akan memberikan umpan silang. Dan jika Anda terlalu dekat dengannya, dia akan menggiring bola melewati Anda. Jadi, kita sedang membicarakan pemain yang mengubah permainan.

“Saya tidak ingin memberi Anda petunjuk, tetapi jelas cara Anda menerapkan tekanan sangat penting. Anda harus memberi Lamine Yamal sedikit kesulitan.”