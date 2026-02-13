Getty/GOAL
Bakat muda Barcelona, Lamine Yamal, diejek oleh Diego Simeone selama kekalahan telak melawan Atletico Madrid
Simeone mengingatkan Yamal tentang skor pertandingan.
Atletico memulai pertandingan dengan agresif dalam laga besar yang berlangsung di ibu kota Spanyol, dengan Eric Garcia terpaksa mencetak gol bunuh diri dalam tujuh menit pertama. Mantan penyerang Barcelona, Antoine Griezmann, menggandakan keunggulan Rojiblancos pada menit ke-14.
Penandatanganan Januari Ademola Lookman menambah gol ketiga tepat setelah menit ke-30, dan setelah gol tersebut, Simeone menarik perhatian dengan tingkah lakunya di bangku cadangan. Pelatih Argentina yang karismatik itu berlari kencang di sepanjang garis samping lapangan sebagai bentuk perayaan.
Setelah kembali ke area teknisnya, dan saat bintang muda Yamal melintas, Simeone mengacungkan tiga jari ke arah winger Barcelona itu - dengan senyum yang segera merekah di wajahnya.
Julian Alvarez, yang belakangan ini dikabarkan akan hengkang, membawa Atletico unggul 4-0 pada masa injury time babak pertama. Tim Simeone kini seharusnya sudah jauh di depan menjelang laga tandang di Camp Nou pada 4 Maret.
Bagaimana cara menghentikan Yamal? Pelatih La Liga punya rencana.
Simeone mungkin memiliki ide yang tepat dalam menghadapi ancaman yang sangat jelas yang ditimbulkan oleh Yamal. Rekan pelatihnya, Michel, pelatih Girona, baru-baru ini menyatakan bahwa cara terbaik untuk menghentikan Yamal merobek pertahanan lawan adalah dengan mengganggu konsentrasinya.
Michel mengatakan, menjelang laga Barcelona melawan Girona pada Senin: “Saya pikir semua pelatih mencari cara untuk menghentikan serangan Barcelona. Sayap kanan mereka adalah salah satu senjata mereka, berkat Lamine Yamal. Saya sudah mengatakan sejak dulu, saat melihat dampaknya di LaLiga begitu dia tiba, bahwa kita sedang membicarakan salah satu pemain yang mungkin akan mendefinisikan era secara global.
“Dia sangat sulit dihentikan karena sekarang, selain keterampilan individunya, dia juga memiliki kemampuan passing. Kebanyakan pemain dribel kesulitan melihat ke depan dan memberikan umpan silang atau umpan ke depan, tetapi dengan Lamine, jika Anda memberinya sedikit ruang sehingga dia tidak bisa menghadapi Anda secara langsung, dia akan memberikan umpan. Dia akan memberikan umpan dengan bagian luar kakinya dan dia akan memberikan umpan silang. Dan jika Anda terlalu dekat dengannya, dia akan menggiring bola melewati Anda. Jadi, kita sedang membicarakan pemain yang mengubah permainan.
“Saya tidak ingin memberi Anda petunjuk, tetapi jelas cara Anda menerapkan tekanan sangat penting. Anda harus memberi Lamine Yamal sedikit kesulitan.”
Simeone puas dengan penampilan dominan timnya.
Atletico berhasil melakukannya saat mengalahkan Barcelona - dengan Hansi Flick melihat penderitaan timnya semakin parah ketika upaya satu-satunya Barcelona untuk mencetak gol - yang diselamatkan oleh Pau Cabarsi - dibatalkan oleh pemeriksaan VAR yang memakan waktu delapan menit untuk diselesaikan akibat kegagalan teknologi offside semi-otomatis.
Simeone mengatakan kepada wartawan setelah melihat timnya tampil dominan dalam perburuan trofi domestik besar: “Saya pikir orang-orang kita membutuhkan momen seperti ini. Jelas, kita tahu lawan yang akan kita hadapi. Kita tidak boleh menyerah. Masih ada jalan panjang hingga leg kedua, tapi hari ini kita memberikan kebahagiaan bagi orang-orang kita, yang pantas mendapatkannya.”
Flick & Barcelona menghadapi tugas berat untuk mencapai final Copa del Rey.
Flick mengatakan tentang kekalahan terburuk dalam karier kepelatihannya, dengan Eric Garcia diusir dari lapangan untuk Barcelona lima menit sebelum akhir pertandingan: “Kami tidak bermain dengan baik. Kami harus menghadapi pertandingan kedua. Itu akan sangat sulit, tapi kami akan berjuang. Kami membicarakan situasi-situasi berbeda di babak pertama dan bahwa kami harus bermain lebih baik. Kami tidak melihat tim yang saya inginkan di babak pertama. Saya bertanya mengapa itu offside. Saya tidak tahu apa yang mereka putuskan. Kami harus menerimanya, tapi saya tidak setuju.”
Satu-satunya hal yang menghibur bagi Barcelona adalah kekalahan telak mereka terjadi tanpa beberapa bintang utama tim utama yang turun ke lapangan - Raphinha, Gavi, Pedri, Marcus Rashford, dan Andreas Christensen semua absen untuk tim Flick.
