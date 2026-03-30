Setelah melatih di Ukraina (Shakhtar Donetsk) dan Prancis (Olympique Marseille), Roberto De Zerbi berpeluang melanjutkan petualangannya di luar negeri dengan pindah ke Inggris: mantan pelatih Sassuolo dan Benevento ini menjadi kandidat utama Tottenham yang baru saja berpisah dengan Igor Tudor—melalui pemutusan kontrak secara sepakat—dan kini menaruh harapan besar pada De Zerbi: kontak telah berlangsung selama beberapa hari, pelatih asal Italia itu mengambil waktu karena ingin menunggu hingga musim panas untuk memastikan terlebih dahulu apakah timnya bisa bertahan, namun klub Inggris tersebut bersikeras untuk segera mendapatkannya.
Bagaimana Tottenham bisa bermain di bawah asuhan De Zerbi: formasi, filosofi baru, dan peran Kolo Muani
SKUAD TOTTENHAM YANG MUNGKIN DIBENTUK OLEH DE ZERBI
De Zerbi selalu dikenal karena gaya sepak bolanya yang ofensif dan proaktif; filosofinya berpusat pada penguasaan bola dengan membangun serangan dari lini belakang, seringkali langsung dari kiper: formasi utama yang ia terapkan adalah 4-2-3-1 dan 4-3-3, dengan pemain sayap ofensif yang cenderung melebar untuk membuka ruang bagi para gelandang yang masuk ke dalam. Jika De Zerbi benar-benar menjadi pelatih baru Tottenham untuk sisa musim ini, ini mungkin susunan pemain inti Spurs:
Susunan pemain yang kemungkinan besar (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de ven, Spence; Gray, Palhinha; Richarlison, Xavi Simons, Tel, Kolo Muani.
PELATIH KETIGA MUSIM INI
Jika negosiasi berjalan lancar dan De Zerbi segera duduk di bangku cadangan Tottenham, debutnya kemungkinan akan berlangsung pada 12 April mendatang pukul 15.00 dalam laga tandang melawan Sunderland. Spurs sedang menjalani musim yang sangat sulit, berjuang untuk menghindari degradasi, dan dengan tujuh pertandingan tersisa di liga, tim berbalut seragam hitam-putih ini berada di peringkat ke-17, unggul satu poin dari West Ham. Pelatih yang akan dipilih klub ini akan menjadi pelatih ketiga musim ini setelah Thomas Frank dan Igor Tudor.