Goal.com
LiveTiket
ShevchenckoVoetbalzone
Daily Loos

Diterjemahkan oleh

Bagaimana sebuah stadion kecil menjadi simbol ketangguhan, persatuan, dan harapan

FEATURES
Ukraine
A. Shevchenko

"Melewati tribun yang hancur, melewati lorong-lorong yang dipenuhi pecahan kaca dan beton, aku melangkah masuk ke lapangan. Anak-anak berlari mengelilingi lubang besar berwarna hitam; mereka sedang bermain sepak bola. Pemandangan itu menyedihkan, tetapi di sisi lain juga mengharukan bagiku. Musuh memang menghancurkan lapangan, tetapi tidak menghancurkan semangat anak-anak terhadap permainan favorit mereka."

Sebuah kisah yang mengharukan dan menginspirasi dari Andriy Shevchenko, salah satu pemain sepak bola Ukraina terbesar sepanjang masa. Penyerang yang selama bertahun-tahun membuat heboh di rumput legendaris San Siro, membuat para bek gila, dan menjadi bagian dari mungkin AC Milan terbaik sepanjang masa, mengambil langkah pertamanya di tempat itu dalam apa yang akhirnya menjadi karier yang luar biasa. Bahkan sebelum ribuan penggemar, trofi-trofi besar, dan ketenaran internasional, di situlah dia berlari-lari: mungkin dengan kaus yang terlalu besar, celana pendek yang menjuntai jauh di bawah lutut, tapi dengan mimpi-mimpi sebesar anak-anak zaman sekarang.


"Kiper menjaga gawang, tapi bagaimana cara melindungi mereka dari tembakan keras?" - Oleksandr Shovkovskyi, legenda klub Dinamo Kyiv.


Inilah kisah Stadion Chempion "Kampion" di Irpin, sebuah pinggiran kota ibu kota Ukraina, Kyiv. Sebuah kisah tentang stadion yang bukan sekadar stadion, tetapi juga telah menjadi simbol ketangguhan dan harapan.

  • House of Culture IrpinImago

    Bekas luka

    Perang yang berkecamuk sejak 24 Februari 2022 hingga akhir Maret 2022 di kota kecil berpenduduk sekitar 80.000 jiwa ini telah meninggalkan bekas yang mendalam. Meskipun lubang-lubang peluru yang tak terhitung jumlahnya, rumah-rumah yang hancur, puing-puing beton yang berserakan, dan infrastruktur yang porak-poranda tidak lagi mendominasi pemandangan jalanan—mereka sama sekali tidak hilang, baik secara sadar maupun tidak sadar.

    Tak jauh dari stadion, "House of Culture" yang megah masih berdiri kokoh, tempat selama puluhan tahun orang-orang berkumpul untuk menikmati pertunjukan teater dan konser. Bangunan ini sudah mengesankan sebelum serangan dengan pilar-pilar putihnya yang kokoh dan fasad biru muda, namun kesan itu semakin diperkuat kini setelah fasadnya dipenuhi lubang peluru.

    Tak jauh dari stadion, mengalir Sungai Irpin, yang kini terkenal secara internasional. Selama pertempuran, pasukan Ukraina meledakkan sebuah jembatan untuk menghentikan laju pasukan Rusia—dan berhasil. Hingga kini, lebih dari empat tahun berlalu, puing-puingnya masih berada di tempat yang sama, di samping jembatan baru: sebagai simbol kebanggaan, sebuah penghormatan bagi Irpin.

    Sebab, jejak-jejak dari halaman gelap sejarah ini bukan hanya bekas luka kehancuran dan kesedihan: mereka juga telah menjadi tanda-tanda harapan, ketahanan, dan perlawanan. Begitu pula dengan stadion. Sebab, beberapa hari setelah pertempuran di Irpin berakhir, anak-anak kembali bermain sepak bola di sana. "Kami tetap bermain sepak bola bahkan dalam kondisi seperti ini, karena hal itu menyehatkan moral kami dan kami berusaha tidak memikirkan perang," kata Daniil Kisel, pelatih berusia 25 tahun dari tim Olymp Irpin, kepada The New York Times.

    • Iklan
  • Irpin StadiumImago

    Tempat para juara dibentuk

    Pada tahun 2016, stadion multifungsi ini mulai dibangun di Irpin, tepat di tempat di mana Shevchenko dulu memulai langkah pertamanya sebagai pesepakbola. Stadion "Kampion": bukan yang terbesar—hanya mampu menampung seribu penonton—tetapi merupakan jantung kota yang berdenyut. Setiap hari, sekitar lima ratus orang beraktivitas di sana. Mulai dari orang tua yang dengan bangga mengikuti setiap gerakan anak-anak mereka, pelatih fanatik yang memberikan instruksi hingga wajah memerah, hingga anak-anak yang tersenyum dan berlari di lapangan dengan mimpi yang mungkin lebih besar daripada batas kota.

    Selain itu, stadion ini bukan hanya markas klub pemuda Olymp Irpin, tetapi juga sekolah sepak bola Real Madrid. Selain itu, turnamen nasional dan internasional memberikan stadion ini aura yang jauh melampaui ukurannya yang sederhana. Ini adalah tempat di mana kamu bisa menang dan kalah, menjalin persahabatan, belajar pelajaran penting, dan menciptakan kenangan. Singkatnya, tempat di mana kamu bisa sekadar menjadi anak-anak.

    Sampai perang datang.

  • Irpin Stadiumimago

    Terpisah, tapi tidak menyerah

    "Saya tahu apa yang harus saya lakukan begitu melihat stadion itu: stadion ini harus dipulihkan. Dan itulah yang akan saya lakukan."

    Shevchenko tidak hanya sekadar bicara. Sebagai duta UNITED24, ia menggalang dana untuk rekonstruksi. Klub-klub besar seperti AC Milan dan Shakhtar Donetsk turut berkontribusi, begitu pula beberapa klub Serie A, seolah-olah dunia sepak bola memahami bahwa ada sesuatu yang lebih penting dipertaruhkan di sini daripada sekadar tumpukan batu bata dan lapangan rumput sintetis baru.

    Namun, kerusakan akibat perang tidak mudah diperbaiki. Proses renovasi berjalan jauh di bawah harapan, meskipun telah ada kemajuan dan lapangan sudah diperbaiki. Skala kerusakan yang sebenarnya ternyata lebih besar dari perkiraan, biayanya membengkak hingga sekitar 5,5 juta euro, dan kontraktor berganti-ganti dengan cepat. Lebih dari tiga tahun kemudian, stadion itu masih belum selesai. Banyak yang telah diperbaiki, tetapi tidak ada tanggal penyelesaian yang pasti.

    Yang menarik adalah apa yang sedang dibangun di sana: di bawah tribun akan dibangun sebuah bunker perlindungan. Di tempat di mana kelak orang tua akan kembali menyemangati anak-anak mereka, orang-orang yang sama itu dapat mencari perlindungan jika sirene udara berbunyi. Mimpi dan bahaya hidup berdampingan di Ukraina saat ini, dan kenyataan itu membuat rekonstruksi stadion ini berat, namun juga bermakna.

    Karena di suatu tempat di lapangan ini, pernah berlari seorang anak laki-laki dengan kaus yang terlalu besar dan mimpi yang jauh lebih besar. Ia menjadi legenda. Dan anak-anak yang ia lihat berlari mengelilingi kawah hitam itu, juga bermimpi. Namun mimpi membutuhkan tempat, dan tempat itu layak mereka dapatkan kembali.


Friendlies
Denmark crest
Denmark
DEN
Ukraine crest
Ukraine
UKR