Bagaimana sebuah stadion kecil menjadi simbol ketangguhan, persatuan, dan harapan

Perang yang berkecamuk sejak 24 Februari 2022 hingga akhir Maret 2022 di kota kecil berpenduduk sekitar 80.000 jiwa ini telah meninggalkan bekas yang mendalam. Meskipun lubang-lubang peluru yang tak terhitung jumlahnya, rumah-rumah yang hancur, puing-puing beton yang berserakan, dan infrastruktur yang porak-poranda tidak lagi mendominasi pemandangan jalanan—mereka sama sekali tidak hilang, baik secara sadar maupun tidak sadar.

Tak jauh dari stadion, "House of Culture" yang megah masih berdiri kokoh, tempat selama puluhan tahun orang-orang berkumpul untuk menikmati pertunjukan teater dan konser. Bangunan ini sudah mengesankan sebelum serangan dengan pilar-pilar putihnya yang kokoh dan fasad biru muda, namun kesan itu semakin diperkuat kini setelah fasadnya dipenuhi lubang peluru.

Tak jauh dari stadion, mengalir Sungai Irpin, yang kini terkenal secara internasional. Selama pertempuran, pasukan Ukraina meledakkan sebuah jembatan untuk menghentikan laju pasukan Rusia—dan berhasil. Hingga kini, lebih dari empat tahun berlalu, puing-puingnya masih berada di tempat yang sama, di samping jembatan baru: sebagai simbol kebanggaan, sebuah penghormatan bagi Irpin.

Sebab, jejak-jejak dari halaman gelap sejarah ini bukan hanya bekas luka kehancuran dan kesedihan: mereka juga telah menjadi tanda-tanda harapan, ketahanan, dan perlawanan. Begitu pula dengan stadion. Sebab, beberapa hari setelah pertempuran di Irpin berakhir, anak-anak kembali bermain sepak bola di sana. "Kami tetap bermain sepak bola bahkan dalam kondisi seperti ini, karena hal itu menyehatkan moral kami dan kami berusaha tidak memikirkan perang," kata Daniil Kisel, pelatih berusia 25 tahun dari tim Olymp Irpin, kepada The New York Times.