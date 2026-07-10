Serhou Guirassy dari Borussia Dortmund kabarnya tidak akan pindah ke Fenerbahçe Istanbul. Hal itu dilaporkan oleh surat kabar Bild.
Diterjemahkan oleh
Bagaimana reaksi BVB terhadap hal ini? Serhou Guirassy dikabarkan telah mengambil keputusan terkait transfernya
Dengan demikian, penyerang tim Schwarz-Gelben tersebut dilaporkan telah menolak tawaran dari klub papan atas Turki tersebut. Menurut laporan tersebut, Fenerbahçe adalah satu-satunya klub yang tertarik pada Guirassy dalam beberapa pekan terakhir, sehingga kemungkinan pemain asal Guinea itu tetap bertahan di Dortmund semakin besar.
Menurut laporan media yang seragam, Guirassy memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya, namun klausul tersebut hanya berlaku untuk klub-klub papan atas internasional seperti Real Madrid, Manchester City, dan Barcelona. Namun, setelah menjalani musim yang biasa-biasa saja, Guirassy tampaknya tidak akan menjadi incaran klub-klub tersebut pada musim panas ini.
- Getty Images
Apakah klub-klub Saudi masih tertarik pada Serhou Guirassy?
BVB kabarnya telah berulang kali mengandalkan penjualan Guirassy yang menguntungkan untuk mengisi kas transfer dan memungkinkan beberapa pergerakan pemain menjelang musim mendatang.
Pemain berusia 30 tahun itu juga berulang kali dikaitkan dengan klub-klub dari Arab Saudi. Namun, tampaknya transfer tersebut dan aliran dana besar bagi BVB tidak akan terwujud.
Serhou Guirassy bersama BVB pada musim 2025/26:
Permainan:
46
Menit bermain:
3218
Gol:
22
Umpan:
6
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami