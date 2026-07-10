Dengan demikian, penyerang tim Schwarz-Gelben tersebut dilaporkan telah menolak tawaran dari klub papan atas Turki tersebut. Menurut laporan tersebut, Fenerbahçe adalah satu-satunya klub yang tertarik pada Guirassy dalam beberapa pekan terakhir, sehingga kemungkinan pemain asal Guinea itu tetap bertahan di Dortmund semakin besar.

Menurut laporan media yang seragam, Guirassy memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya, namun klausul tersebut hanya berlaku untuk klub-klub papan atas internasional seperti Real Madrid, Manchester City, dan Barcelona. Namun, setelah menjalani musim yang biasa-biasa saja, Guirassy tampaknya tidak akan menjadi incaran klub-klub tersebut pada musim panas ini.