Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Licina CremoneseGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Bagaimana permainan Licina hari ini, talenta pinjaman dari Juventus ke Cremonese

A. Licina
Juventus
Cremonese

Setelah awal musim yang meledak, hari ini talenta itu mengambil jeda sejenak

Setelah awal musim yang menonjol, Adin Licina tampil sedikit di bawah standar saat melawan Virtus Entella. Penyerang muda asal Jerman milik Cremonese, yang datang dengan status pinjaman dari Juventus, dimainkan sebagai starter oleh Fabio Pecchia, tetapi gagal memberikan dampak di sepertiga akhir lapangan.

  • Licina bertahan di lapangan selama 58 menit, sebelum digantikan Nasti, tanpa mampu menemukan momen penentu atau menampilkan aksi-aksi yang sempat mewarnai debut cemerlangnya bersama Cremonese. Laga melawan Entella berakhir 0-0, dalam pertandingan ketika sang penyerang kesulitan untuk benar-benar terlibat dalam permainan menyerang.


    Ini menjadi satu langkah mundur dibanding penampilan-penampilan awalnya bersama Cremonese. Pemain kelahiran 1997 itu memang mengawali petualangannya dengan gemilang, dengan catatan dua gol dan satu assist dalam dua pertandingan pertama, melawan Parma di Coppa Italia dan Padova di Serie B. Setelah tampil apik selama 90 menit melawan Cesena, ia kemudian ditarik keluar saat pertandingan memasuki sekitar satu jam melawan Entella, pada hari ketika kualitas ofensifnya gagal terlihat.

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Atalanta crest
Atalanta
ATA