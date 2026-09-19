Bagaimana permainan Licina hari ini, talenta pinjaman dari Juventus ke Cremonese

Licina bertahan di lapangan selama 58 menit, sebelum digantikan Nasti, tanpa mampu menemukan momen penentu atau menampilkan aksi-aksi yang sempat mewarnai debut cemerlangnya bersama Cremonese. Laga melawan Entella berakhir 0-0, dalam pertandingan ketika sang penyerang kesulitan untuk benar-benar terlibat dalam permainan menyerang.





Ini menjadi satu langkah mundur dibanding penampilan-penampilan awalnya bersama Cremonese. Pemain kelahiran 1997 itu memang mengawali petualangannya dengan gemilang, dengan catatan dua gol dan satu assist dalam dua pertandingan pertama, melawan Parma di Coppa Italia dan Padova di Serie B. Setelah tampil apik selama 90 menit melawan Cesena, ia kemudian ditarik keluar saat pertandingan memasuki sekitar satu jam melawan Entella, pada hari ketika kualitas ofensifnya gagal terlihat.