Bagaimana masa depan Marcus Rashford dapat terpengaruh oleh pemilihan presiden Barcelona, sementara Michael Carrick mengincar reuni dengan Manchester United.

Para pendukung yang telah mendukung Rashford akan segera memberikan suara dalam pemilihan presiden. Mereka akan menentukan pada pertengahan Maret siapa yang akan memimpin Barcelona selama lima tahun ke depan. Laporta, yang saat ini menjabat sebagai presiden, menjadi favorit untuk memperpanjang masa jabatannya yang kedua di dewan direksi, yang dimulai pada 2021. Sebagian besar popularitasnya diperoleh selama era Pep Guardiola dan Lionel Messi.

The Times melaporkan bahwa mandat Laporta saat ini "lebih pragmatis dan akan mencalonkan diri kembali bukan sebagai idealist yang berani, melainkan sebagai pemadam kebakaran yang terampil". Ia berusaha membawa Blaugrana melewati masa-masa keuangan yang sulit, sambil mengawasi renovasi besar-besaran Camp Nou.

Nilai telah dicari di pasar transfer, dengan Rashford dianggap tersedia dengan harga yang jauh lebih murah dari yang pernah dia minta. The Times mencatat bahwa "semua aspek paket Rashford terlihat bagus di manifesto pemilihan Laporta".

Para pesaing presiden, bagaimanapun, akan mendesak lebih banyak. Victor Font, calon terdepan lainnya, mendesak pendukung untuk “memutuskan apakah kita ingin melanjutkan sistem gaya 1980-an yang berpusat pada individu tunggal atau memilih proyek pluralis yang mendatangkan yang terbaik di dunia di setiap bidang untuk mempertahankan kesuksesan olahraga dan melindungi masa depan klub”.

Upaya Laporta didukung oleh fakta bahwa Barcelona saat ini memimpin klasemen La Liga, lolos ke babak 16 besar Liga Champions, semifinal Copa del Rey, dan telah mengalahkan rival Clasico Real Madrid di Piala Super Spanyol.

