Bagaimana masa depan Marcus Rashford dapat terpengaruh oleh pemilihan presiden Barcelona, sementara Michael Carrick mengincar reuni dengan Manchester United.
Opsi pembelian: Barcelona dapat membeli Rashford seharga €30 juta.
Rashford pindah ke Catalunya pada musim panas 2025 setelah dianggap tidak lagi dibutuhkan di Old Trafford oleh Ruben Amorin. Ia menghabiskan paruh kedua musim lalu di Aston Villa, sebelum memanfaatkan kesempatan untuk bergabung dengan klub-klub besar Eropa.
Barca dapat merekrut penyerang berusia 28 tahun itu dengan biaya €30 juta (£26 juta/$36 juta), dengan transfer permanen yang sedang diupayakan. Belum ada pembicaraan langsung dengan Manchester United yang dilaporkan terjadi hingga saat ini.
Rashford, bagaimanapun, telah berhasil memenangkan hati para pendukung di Barcelona. Ia mendapat sambutan meriah saat digantikan dalam kemenangan 3-0 atas Real Mallorca. Popularitasnya di Camp Nou terus meningkat, namun peristiwa di luar lapangan akan segera memperumit situasi.
Pemilihan presiden: Laporta berupaya mempertahankan kendali
Para pendukung yang telah mendukung Rashford akan segera memberikan suara dalam pemilihan presiden. Mereka akan menentukan pada pertengahan Maret siapa yang akan memimpin Barcelona selama lima tahun ke depan. Laporta, yang saat ini menjabat sebagai presiden, menjadi favorit untuk memperpanjang masa jabatannya yang kedua di dewan direksi, yang dimulai pada 2021. Sebagian besar popularitasnya diperoleh selama era Pep Guardiola dan Lionel Messi.
The Times melaporkan bahwa mandat Laporta saat ini "lebih pragmatis dan akan mencalonkan diri kembali bukan sebagai idealist yang berani, melainkan sebagai pemadam kebakaran yang terampil". Ia berusaha membawa Blaugrana melewati masa-masa keuangan yang sulit, sambil mengawasi renovasi besar-besaran Camp Nou.
Nilai telah dicari di pasar transfer, dengan Rashford dianggap tersedia dengan harga yang jauh lebih murah dari yang pernah dia minta. The Times mencatat bahwa "semua aspek paket Rashford terlihat bagus di manifesto pemilihan Laporta".
Para pesaing presiden, bagaimanapun, akan mendesak lebih banyak. Victor Font, calon terdepan lainnya, mendesak pendukung untuk “memutuskan apakah kita ingin melanjutkan sistem gaya 1980-an yang berpusat pada individu tunggal atau memilih proyek pluralis yang mendatangkan yang terbaik di dunia di setiap bidang untuk mempertahankan kesuksesan olahraga dan melindungi masa depan klub”.
Upaya Laporta didukung oleh fakta bahwa Barcelona saat ini memimpin klasemen La Liga, lolos ke babak 16 besar Liga Champions, semifinal Copa del Rey, dan telah mengalahkan rival Clasico Real Madrid di Piala Super Spanyol.
Kembalinya Man Utd? Carrick ingin Rashford kembali ke Old Trafford.
United berharap mereka belum sepenuhnya tersingkir dari persaingan, dengan Amorim yang telah dicopot dari jabatannya sebagai manajer di Old Trafford pada awal Januari. Michael Carrick kini memimpin secara interim dan dilaporkan ingin membawa Rashford kembali jika dia ditunjuk secara permanen pada musim panas.
The Times mengklaim bahwa kembalinya Rashford ke Manchester "sepertinya masih jauh, mengingat suasana positif Rashford di Barcelona". Namun, mereka mengakui bahwa "pemilihan presiden dapat mengubah lanskap secara tiba-tiba".
Rashford disarankan untuk "menghitung" sekutunya di Catalunya dan mengabaikan klaim berani dari calon presiden mengenai dugaan transfer pemain bintang. Dia berada di posisi yang tepat untuk memperpanjang masa tinggalnya.
Rashford menarik perhatian bersama wonderkid Yamal
Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menyarankan bahwa ia ingin mempertahankan pemain internasional Inggris tersebut. Pelatih asal Jerman itu mengatakan: “Saya sangat puas dengan Marcus, dan menurut saya, dengan potensi, kecepatan, dan tekniknya, ia dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi tim.”
Diklaim bahwa peran Rashford sebagai pemain pengganti yang berpengaruh tidak boleh dianggap sebagai tanda bahwa dia berada di bawah hierarki penyerang. Hanya wonderkid remaja Lamine Yamal yang telah bermain lebih banyak menit daripada Rashford di lini serang musim ini.
Pemain Inggris ini juga telah mencetak dua digit gol dan assist, dengan lari kerasnya dan hasil akhir yang memukau membuatnya disukai oleh basis penggemar yang menuntut. Tidak ada jaminan mengenai masa depannya, tetapi kartu-kartu di Camp Nou tampaknya berpihak pada Rashford.
