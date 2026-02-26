Getty
Bagaimana Liam Rosenior 'menunjukkan sisi marahnya' saat manajer Chelsea mengkritik timnya atas kehilangan poin setelah imbang melawan Burnley
Chelsea ditahan imbang dalam pertandingan melawan Leeds dan Burnley.
Chelsea membuang keunggulan dua gol di kandang melawan Leeds pada 10 Februari, sebelum kemudian disamakan oleh Burnley di Stamford Bridge pada menit ke-93 dalam pertandingan yang berakhir dengan tuan rumah hanya memiliki 10 pemain.
The Whites dan The Clarets keduanya promosi kembali ke kasta tertinggi Liga Inggris musim lalu dan memiliki pengalaman terbatas di Premier League dalam skuad masing-masing. Chelsea, di sisi lain, memiliki sejumlah pemain yang telah teruji di level tertinggi.
Rosenior telah berjanji untuk berbicara dengan para pemain yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
Mereka, bagaimanapun, telah menunjukkan kurangnya kontrol yang mengkhawatirkan dalam beberapa pertandingan terakhir. Rosenior mengatakan setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Burnley: “Yang terjadi pada kami adalah kami telah kehilangan empat poin dari dua pertandingan kandang, dan bagi siapa pun yang menonton pertandingan, itu tidak cukup baik untuk klub sekelas ini.
“Tidak cukup bagi saya untuk datang dan mengatakan kami adalah tim yang lebih baik. Kami harus menjadi tim yang lebih baik di setiap pertandingan. Kami harus memenangkan pertandingan sepak bola. Dan saya tahu jawabannya, dan kami akan mengatasinya dalam seminggu. Ada evaluasi setelah setiap pertandingan, baik menang maupun kalah. Tapi saya sedang belajar tentang para pemain.”
Dia melanjutkan: “Ada seorang pemain yang… Saya tidak di sini untuk menyalahkan pemain, saya akan selalu melindungi pemain saya, tapi saya akan menangani hal itu dalam seminggu. Ada seorang pemain yang kami tugaskan untuk mengawasi pemain lawan, tapi dia mengawasi pemain yang salah.”
Setelah berjanji untuk menangani masalah dengan orang-orang di timnya, Daily Mail melaporkan bahwa sisi “marah” Rosenior muncul dan dia “tidak bereaksi dengan baik” saat melihat pemain individu gagal melaksanakan rencana taktis kolektif yang telah ditetapkan.
Chelsea telah kehilangan 19 poin dari posisi yang seharusnya menang.
Dengan Chelsea yang sedang mengalami masalah internal, dikabarkan bahwa Rosenior telah mengadakan pertemuan tim selama dua minggu terakhir, di mana fokusnya adalah pada bagaimana dan mengapa hal ini menjadi tema musim mereka.
The Blues telah kehilangan 19 poin Premier League dari posisi unggul musim ini, dengan 17 di antaranya terlepas di kandang sendiri. Rosenior merasa frustrasi "karena mereka telah merusak kerja bagus mereka dalam pertandingan".
Rata-rata usia starting XI Chelsea termasuk yang terendah di Premier League, tetapi hal itu tidak dijadikan alasan di London Barat. Mereka telah berinvestasi besar-besaran pada pemain yang mampu memberikan kontribusi signifikan baik di masa kini maupun masa depan.
The Mail mengklaim tidak akan ada reaksi negatif dari para pemain terhadap kemarahan yang ditunjukkan Rosenior, atau dia secara terbuka mengatakan mereka "membakar" empat poin, karena tim juga merasakan frustrasi yang sama melihat kemenangan-kemenangan itu lepas.
Kualifikasi Liga Champions sangat penting bagi rencana transfer.
Ada kesadaran di kubu Chelsea bahwa mereka berisiko kehilangan kesempatan untuk lolos ke Liga Champions, yang akan membuat mereka "hadapi musim panas yang menantang dalam meyakinkan target-target untuk memilih proyek mereka daripada yang lain".
The Blues dikaitkan dengan pemain tengah Aston Villa Morgan Rogers, bintang Nottingham Forest Elliot Anderson, dan gelandang Crystal Palace Adam Wharton. Mereka menghadapi persaingan untuk semua target tersebut dan membutuhkan kompetisi Eropa elit sebagai kartu tawar.
Chelsea, yang gagal menjaga gawang tak kebobolan dalam lima pertandingan Premier League terakhir, kini berada di peringkat kelima klasemen - tiga poin di belakang Manchester United dan sejajar dengan juara bertahan Liverpool.
The Blues, dengan Rosenior yang menuntut respons atas kegagalan terbaru, akan kembali beraksi pada Minggu saat mereka melakukan perjalanan menantang ke Emirates Stadium untuk menghadapi pemimpin klasemen Arsenal.
