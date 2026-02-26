Bagaimana Liam Rosenior 'menunjukkan sisi marahnya' saat manajer Chelsea mengkritik timnya atas kehilangan poin setelah imbang melawan Burnley

Mereka, bagaimanapun, telah menunjukkan kurangnya kontrol yang mengkhawatirkan dalam beberapa pertandingan terakhir. Rosenior mengatakan setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan melawan Burnley: “Yang terjadi pada kami adalah kami telah kehilangan empat poin dari dua pertandingan kandang, dan bagi siapa pun yang menonton pertandingan, itu tidak cukup baik untuk klub sekelas ini.

“Tidak cukup bagi saya untuk datang dan mengatakan kami adalah tim yang lebih baik. Kami harus menjadi tim yang lebih baik di setiap pertandingan. Kami harus memenangkan pertandingan sepak bola. Dan saya tahu jawabannya, dan kami akan mengatasinya dalam seminggu. Ada evaluasi setelah setiap pertandingan, baik menang maupun kalah. Tapi saya sedang belajar tentang para pemain.”

Dia melanjutkan: “Ada seorang pemain yang… Saya tidak di sini untuk menyalahkan pemain, saya akan selalu melindungi pemain saya, tapi saya akan menangani hal itu dalam seminggu. Ada seorang pemain yang kami tugaskan untuk mengawasi pemain lawan, tapi dia mengawasi pemain yang salah.”

Setelah berjanji untuk menangani masalah dengan orang-orang di timnya, Daily Mail melaporkan bahwa sisi “marah” Rosenior muncul dan dia “tidak bereaksi dengan baik” saat melihat pemain individu gagal melaksanakan rencana taktis kolektif yang telah ditetapkan.