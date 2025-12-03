Real Madrid crisis GFXGetty/GOAL
Bagaimana Keretakan Ruang Ganti & Hasil Buruk Membuat Xabi Alonso & Real Madrid Di Ambang Krisis?

Tidak ada satu pun pemain Real Madrid yang berbicara kepada media, Senin (1/12) dini hari WIB. Tentu saja mereka tidak perlu melakukannya, tetapi setelah Los Blancos bermain imbang 1-1 dengan Girona yang sedang berjuang, setiap anggota skuad berjalan melewati mixed zone tanpa menyapa pers yang menunggu. Itu merupakan simbol perubahan di klub, getaran positif di dalam tim hebat ini runtuh.

Dan bagaimana mungkin mereka tidak melakukannya? Madrid mengharapkan keunggulan dan sepakbola tanpa cela. Mereka diharapkan tidak hanya menang, tetapi juga menang dengan baik. Dan akhir-akhir ini, mereka belum cukup sering menang. Setelah hasil imbang yang membosankan di Girona, mereka kini telah bermain imbang tiga pertandingan berturut-turut di La Liga. Tim dengan peringkat tertinggi dari tiga tim yang berhasil mencuri satu poin dari mereka adalah Rayo Vallecano yang berada di posisi kesembilan.

Meskipun itu tentu saja merupakan pencapaian yang mengecewakan bagi klub sebesar Madrid, harus diingat bahwa mereka juga sedang dalam masa transisi setelah merekrut manajer baru Xabi Alonso, yang pada gilirannya telah menghadapi sejumlah cedera yang sedikit mengganggu keseimbangan timnya.

Namun, di tengah laporan keretakan di ruang ganti yang dipimpin oleh beberapa pemain bergaji tertinggi di dunia, hal terakhir yang dibutuhkan Alonso adalah timnya menyia-nyiakan keunggulan mereka di puncak klasemen dari Barcelona. Itulah yang telah mereka lakukan, mengorbankan keunggulan lima poin dalam kurun waktu satu bulan, dan meskipun seruan agar Alonso dipecat terlalu dini, tidak diragukan lagi beberapa pekan ini merupakan mimpi buruk bagi seorang pria yang masih memulai pekerjaan impiannya.

    Bagaimana situasinya saat ini?

    Gambaran sebenarnya musim Madrid tidak terlalu buruk. Dari 14 pertandingan liga, mereka menang sepuluh kali, seri tiga kali, dan hanya kalah satu kali. Mereka berada di posisi kedua dengan 33 poin, tertinggal empat poin dari Barcelona dengan satu pertandingan tersisa melawan Athletic Bilbao. Dengan kecepatan mereka saat ini, mereka akan mengumpulkan 90 poin, yang seharusnya cukup untuk mengungguli Barca hingga akhir musim. Madrid juga memainkan jadwal yang sedikit lebih ketat, dan berhasil memenangkan El Clasico pertama musim ini pada akhir Oktober.

    Di Liga Champions, situasinya tampak cerah. Los Blancos telah memenangkan empat dari lima pertandingan, mengalahkan Marseille, Juventus, Kairat Almaty, dan Olympiakos, sementara satu-satunya kekalahan mereka terjadi di tangan Liverpool. Dengan demikian, tiket otomatis ke babak 16 besar berada dalam genggaman mereka.

    Ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan beberapa individu juga. Kylian Mbappe telah menerima perannya sebagai penyerang tengah dan terus melaju, dengan torehan 23 golnya hanya dalam 19 pertandingan, menyaingi pencetak gol terbanyak di Eropa. Di sisi lain, pemain baru Alvaro Carreras telah memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan di bek kiri, Arda Guler telah menunjukkan kreativitas yang dijanjikan oleh penampilan gemilangnya di awal karier, dan Jude Bellingham telah kembali ke performa terbaiknya setelah absen di dua bulan pertama musim ini karena pemulihan pascaoperasi bahu.

    Masalah cedera

    Bellingham bukan satu-satunya nama besar yang absen karena masalah kebugaran. Kompatriotnya Trent Alexander-Arnold, digadang-gadang sebagai bek kanan masa depan di Madrid, tetapi ia baru menjadi starter dalam enam pertandingan sejak Piala Dunia Antarklub, sebagian karena cedera hamstring yang dideritanya pada malam pembukaan Liga Champions yang membuatnya absen selama enam pekan. Pesaing utamanya, Dani Carvajal, mengalami cedera lutut tak lama kemudian, dan akan absen setidaknya hingga Januari, yang menyebabkan Federico Valverde kembali ditempatkan di lini pertahanan.

    Sementara itu, Vinicius Jr. terus dimasukkan ke dalam tim pada pekan-pekan awal musim karena Alonso berusaha 'melindungi' pekerjaannya, dan musimnya lebih banyak diwarnai kebisingan di luar lapangan daripada kontribusi golnya (atau kurangnya kontribusi). Bek tengah Antonio Rudiger, David Alaba dan Dean Huijsen juga absen.

    Perpecahan ruang ganti

    Meski begitu, Madrid seharusnya memiliki cukup talenta untuk menjadi kekuatan dominan di Spanyol dan Eropa. Namun, konsentrasi para pemain Los Galacticos inilah yang terbukti menjadi masalah terbesar Alonso.

    Metode mantan manajer Bayer Leverkusen tersebut, menurut The Athletic, telah dipertanyakan oleh para pemain senior dalam skuad dan pesan-pesan mengenai rencana taktisnya untuk setiap pertandingan tidak tersampaikan. Sebuah pertemuan dilaporkan diadakan antara Alonso dan para pemainnya dalam upaya untuk meredakan perbedaan mereka menjelang kemenangan 4-3 atas Olympiakos, tetapi hasil imbang terbaru - yang digambarkan oleh salah satu sumber kepada The Athletic sebagai "bencana" - menunjukkan bahwa hal itu belum menyelesaikan semua masalah.

    Alonso mungkin dirugikan oleh fakta bahwa ada pemain-pemain papan atas dalam skuadnya yang jarang bermain. Baik Rodrygo maupun Endrick sempat dikaitkan dengan kepindahan dari Santiago Bernabeu musim panas ini, tetapi Alonso bersikeras bahwa keduanya akan krusial bagi proyek tersebut. Namun, kenyataannya tidak demikian.

    Rodrygo, yang sedang mengalami paceklik gol selama 30 pertandingan, terus kekurangan kesempatan dan hanya bermain selama 442 menit. Endrick bahkan tampil lebih sedikit, hanya 11 menit, dan akhirnya akan dipinjamkan pada bulan Januari, kemungkinan ke Lyon.

    Masalah Vinicius

    Namun tentu saja, masalah terbesar bagi Alonso adalah Vinicius. Pemain internasional Brasil tersebut adalah pesepakbola yang luar biasa, karismatik dan ekspresif saat menguasai bola, serta sama vokalnya ketika tidak menguasai bola. Ia juga salah satu karakter yang paling kompleks dalam olahraga ini, sehingga sering menjadi korban pelecehan berdasarkan reputasinya, namun dari semua indikasi, ia adalah pesepakbola yang sungguh rendah hati. Diketahui pula bahwa Florentino Perez adalah penggemar berat Vinicius.

    Mungkin itulah sebabnya ia merasa berani untuk menantang para manajernya. Di akhir masa jabatan Carlo Ancelotti, Vinicius bersikap apatis saat berlari tanpa bola, dan sejauh ini di bawah Alonso, ia tidak selalu mematuhi tuntutan taktis sang manajer. Ia kemudian hanya bermain penuh selama 90 menit sebanyak tujuh kali, dan sering kali menjadi pemain pengganti pertama Alonso ketika ia perlu mengubah lini depan.

    Vinicius juga menjadi sorotan selama El Clasico, ketika ia berteriak kepada Alonso dengan frustrasi setelah ia dikeluarkan dari pertandingan di pertengahan babak kedua. Ia kemudian meminta maaf kepada klub dan rekan-rekan setimnya, tetapi tidak mencantumkan nama Alonso di unggahan media sosialnya. Hubungan keduanya disebut-sebut menjadi pendorong di balik keengganan Vinicius untuk membahas kontrak baru, meskipun kontraknya saat ini akan berakhir pada musim panas 2027.

    Rapuhnya pertahanan

    Alonso juga belum memperbaiki masalah Madrid yang paling mencolok di lapangan. Musim lalu, mereka kebobolan gol yang sama berulang kali; mereka gagal menekan dari depan, sehingga lawan bisa mengoper bola ke gelandang bertahan mereka, yang kemudian memicu serangan balik. Formulanya sederhana, diulang setiap pekan.

    Dan gol yang sama itu terus terulang musim ini. Madrid sangat mudah diserang saat serangan balik, dan cara mereka kebobolan gol dalam transisi berulang kali sungguh luar biasa. Begitulah cara Girona menjebol mereka, sementara Elche melakukannya dua kali seminggu sebelumnya, dan Olympiakos juga - meskipun kalah. Jika bukan karena kehebatan Thibaut Courtois di bawah mistar gawang, Madrid akan dengan mudah kebobolan tiga atau empat gol setiap pekannya.

    Belum waktunya untuk mengambil keputusan gegabah

    Tapi, terlepas dari semua firasat buruk, sinyal-sinyal yang mengkhawatirkan, dan alasan untuk khawatir, ini bukan saatnya untuk memecat manajer. Alonso datang dengan silsilah yang sangat baik dan telah membuktikan dirinya sebagai ahli taktik yang hebat selama waktunya di Leverkusen. Di Real Madrid yang penuh tekanan, para pelatih membutuhkan waktu untuk memahami segalanya, dan Alonso perlu diberi waktu itu. Dari apa yang dikatakan sang manajer secara terbuka, ia tidak merasakan tekanan pemecatan, karena ia mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pembicaraan dengan Perez setelah hasil imbang melawan Girona.

    "Saya telah berbicara dengannya lagi dan percakapannya sangat positif, dengan nada yang sangat baik," kata Alonso. "Itulah yang telah kami bicarakan, membalikkan hasil. Kami tahu di mana posisi kami musim ini, jalan masih panjang. Semuanya sangat ketat dan masih banyak poin yang bisa diraih, jadi banyak hal bisa terjadi."

    Tentu saja, akan selalu ada titik kritis, dan jika keadaan tidak membaik sebelum jeda musim dingin, Alonso akan benar-benar merasakan tekanan. Namun, menyingkirkan manajer sedini ini, dengan skuad semuda dan seprospek ini, akan menjadi kesalahan besar. Madrid membutuhkan kesabaran yang tidak biasa.

