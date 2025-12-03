Bagaimana Keretakan Ruang Ganti & Hasil Buruk Membuat Xabi Alonso & Real Madrid Di Ambang Krisis?

Dan bagaimana mungkin mereka tidak melakukannya? Madrid mengharapkan keunggulan dan sepakbola tanpa cela. Mereka diharapkan tidak hanya menang, tetapi juga menang dengan baik. Dan akhir-akhir ini, mereka belum cukup sering menang. Setelah hasil imbang yang membosankan di Girona, mereka kini telah bermain imbang tiga pertandingan berturut-turut di La Liga. Tim dengan peringkat tertinggi dari tiga tim yang berhasil mencuri satu poin dari mereka adalah Rayo Vallecano yang berada di posisi kesembilan.

Meskipun itu tentu saja merupakan pencapaian yang mengecewakan bagi klub sebesar Madrid, harus diingat bahwa mereka juga sedang dalam masa transisi setelah merekrut manajer baru Xabi Alonso, yang pada gilirannya telah menghadapi sejumlah cedera yang sedikit mengganggu keseimbangan timnya.

Namun, di tengah laporan keretakan di ruang ganti yang dipimpin oleh beberapa pemain bergaji tertinggi di dunia, hal terakhir yang dibutuhkan Alonso adalah timnya menyia-nyiakan keunggulan mereka di puncak klasemen dari Barcelona. Itulah yang telah mereka lakukan, mengorbankan keunggulan lima poin dalam kurun waktu satu bulan, dan meskipun seruan agar Alonso dipecat terlalu dini, tidak diragukan lagi beberapa pekan ini merupakan mimpi buruk bagi seorang pria yang masih memulai pekerjaan impiannya.