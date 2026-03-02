Bagaimana kaus dan presentasi AI meyakinkan Benjamin Sesko untuk menolak tawaran Newcastle dan bergabung dengan Manchester United

Hanya striker Brentford, Igor Thiago, yang telah mencetak lebih banyak gol di Premier League pada tahun 2026 daripada Sesko. Pemain Slovenia ini kini memiliki dua kali lipat jumlah gol liga yang dicetak Hojlund musim lalu, dengan masih tersisa 10 pertandingan yang akan dimainkan. Gol-gol terbaru striker tersebut - penentu kemenangan melawan Fulham, Everton, dan Palace, serta gol penyeimbang di West Ham - telah memberikan tujuh poin bagi United, mendorong mereka naik ke peringkat ketiga di Premier League saat mereka berusaha kembali ke Liga Champions.

"Benjamin berada dalam kondisi baik dan dia telah memberikan dampak besar dalam beberapa pekan terakhir," kata Carrick. "Dia sedang belajar bagaimana rasanya bermain di sini dan mencetak gol penentu kemenangan hari ini sungguh fantastis. [Memainkannya sebagai starter] bukanlah taruhan. Itu bukan keputusan besar. Kami di sini untuk membantu dan saya yakin itu akan terus berlanjut. Dia bersedia melakukan apa pun yang diperlukan."

United akan bertandang ke Newcastle pada Rabu dan kemudian memiliki 11 hari sebelum pertandingan kandang berikutnya melawan Aston Villa.