Bagaimana kaus dan presentasi AI meyakinkan Benjamin Sesko untuk menolak tawaran Newcastle dan bergabung dengan Manchester United
Sesko dalam performa yang luar biasa
Sesko memimpin United meraih kemenangan 2-1 atas Crystal Palace pada Minggu dengan gol ketujuhnya dalam delapan pertandingan di semua kompetisi, membawa total golnya menjadi sembilan sejak bergabung dari RB Leipzig. Pertandingan melawan Palace adalah penampilan pertamanya sebagai starter di bawah pelatih United Michael Carrick, setelah mencetak gol dari bangku cadangan dalam tiga dari empat pertandingan sebelumnya.
Pemain Slovenia ini memulai kariernya di Old Trafford dengan lambat, hanya mencetak dua gol dalam 10 penampilan starter di Premier League di bawah Ruben Amorim. Kini ia mulai membuktikan nilainya, dan tim perekrutan United mendapat pujian karena memilih untuk merekrutnya dan meminjamkan Rasmus Hojlund ke Napoli.
"Buatlah itu terjadi."
The Sun telah mengungkap bagaimana Manchester United berhasil merekrut Sesko ke Old Trafford pada musim panas ini dan mengalahkan Newcastle dalam perburuan tanda tangannya. Kepala perekrutan Christopher Vivell, yang sebelumnya bekerja untuk Leipzig, dan direktur negosiasi transfer Matt Hargreaves memainkan peran kunci dalam transfer ini. Mereka menghubungi pihak Sesko setelah United kalah dari Chelsea dalam perburuan untuk merekrut Liam Delap, meninggalkan mereka dengan pilihan antara pemain Slovenia tersebut dan striker Aston Villa, Ollie Watkins.
Menurut laporan di The Sun, bagian dari presentasi Hargreaves dan Vivell kepada tim Sesko termasuk membuat video yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) yang menunjukkan para penggemar United mengenakan jersey-nya dan memberikan mereka jersey Red Devils. Agennya, Elvis Basanovic, membawa jersey tersebut kepada Sesko saat dia sedang menjalani latihan pra-musim dengan Leipzig, dan pemain tersebut mengenakannya, melihat lambang United, dan berkata kepada perwakilannya: "Buatlah ini terjadi."
Kunci keberhasilan beruntun adalah gym dan sauna pribadi.
Menurut The Sun, performa Sesko telah membaik berkat adaptasinya terhadap kehidupan di Inggris dan pindah ke sebuah rumah di Cheshire yang dilengkapi dengan gym pribadi, sauna, dan lapangan sepak bola. Lingkungan barunya telah membantunya meningkatkan tingkat kebugarannya dibandingkan dengan beberapa minggu pertamanya di klub, saat ia tinggal di Hotel Lowry di pusat Manchester. Rumahnya terletak dekat Bandara Manchester, namun ia telah memasang jendela kaca ganda untuk mengurangi tingkat kebisingan dan membantu tidurnya.
Performa gemilang Sesko setelah awal yang lambat mencerminkan rekornya di tiga klub sebelumnya. Ia mencetak tiga gol dalam enam bulan pertamanya di Liefering, tim cadangan RB Salzburg. Ia kemudian mencetak 18 gol dalam 14 pertandingan terakhirnya di musim tersebut. Ia mengalami musim pertama yang mengecewakan bersama Salzburg dan memulai musim keduanya dengan lambat, mencetak lima gol sebelum Natal. Ia mencetak 11 gol dalam 14 pertandingan berikutnya.
Musim pertamanya di Leipzig mengikuti pola serupa, dengan Sesko mencetak tiga gol dalam 15 pertandingan pertamanya tetapi merespons dengan mencetak 11 gol dalam 16 pertandingan berikutnya.
Carrick memuji dampak besar Sesko.
Hanya striker Brentford, Igor Thiago, yang telah mencetak lebih banyak gol di Premier League pada tahun 2026 daripada Sesko. Pemain Slovenia ini kini memiliki dua kali lipat jumlah gol liga yang dicetak Hojlund musim lalu, dengan masih tersisa 10 pertandingan yang akan dimainkan. Gol-gol terbaru striker tersebut - penentu kemenangan melawan Fulham, Everton, dan Palace, serta gol penyeimbang di West Ham - telah memberikan tujuh poin bagi United, mendorong mereka naik ke peringkat ketiga di Premier League saat mereka berusaha kembali ke Liga Champions.
"Benjamin berada dalam kondisi baik dan dia telah memberikan dampak besar dalam beberapa pekan terakhir," kata Carrick. "Dia sedang belajar bagaimana rasanya bermain di sini dan mencetak gol penentu kemenangan hari ini sungguh fantastis. [Memainkannya sebagai starter] bukanlah taruhan. Itu bukan keputusan besar. Kami di sini untuk membantu dan saya yakin itu akan terus berlanjut. Dia bersedia melakukan apa pun yang diperlukan."
United akan bertandang ke Newcastle pada Rabu dan kemudian memiliki 11 hari sebelum pertandingan kandang berikutnya melawan Aston Villa.
