Bagaimana Jude Bellingham dan Morgan Rogers bisa menjadi starter untuk Inggris di Piala Dunia, saat Michael Owen mengungkap rencana taktis cerdas.

Inggris dengan mudah lolos ke turnamen tersebut, meraih poin maksimal dari delapan pertandingan dan tidak kebobolan gol - dengan optimisme yang semakin meningkat dalam upaya mengakhiri 60 tahun penderitaan dalam perburuan trofi internasional.

Tuchel, yang telah menandatangani perpanjangan kontrak hingga musim panas 2028, adalah orang yang ditugaskan untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Ia dihadapkan pada pilihan sulit saat merangkai skuad 26 pemain yang menggabungkan ketangguhan pertahanan dengan gaya serangan yang kreatif.

Mantan pelatih Chelsea, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain ini telah memperingatkan bahwa tidak ada yang dijamin tempat dalam rencananya, terlepas dari prestasi masa lalu atau status di dunia sepak bola. Pemain seperti Bellingham dari Real Madrid ‘Galactico’ harus membuktikan diri untuk masuk skuad.

Ia menghadapi persaingan untuk posisi playmaker dari bintang Aston Villa Rogers, bintang Manchester City Phil Foden, ikon Chelsea Cole Palmer, dan gelandang Nottingham Forest Morgan Gibbs-White.