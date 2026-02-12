Getty/GOAL
Bagaimana Jude Bellingham dan Morgan Rogers bisa menjadi starter untuk Inggris di Piala Dunia, saat Michael Owen mengungkap rencana taktis cerdas.
Bellingham menghadapi persaingan ketat untuk posisi di tim Three Lions.
Inggris dengan mudah lolos ke turnamen tersebut, meraih poin maksimal dari delapan pertandingan dan tidak kebobolan gol - dengan optimisme yang semakin meningkat dalam upaya mengakhiri 60 tahun penderitaan dalam perburuan trofi internasional.
Tuchel, yang telah menandatangani perpanjangan kontrak hingga musim panas 2028, adalah orang yang ditugaskan untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Ia dihadapkan pada pilihan sulit saat merangkai skuad 26 pemain yang menggabungkan ketangguhan pertahanan dengan gaya serangan yang kreatif.
Mantan pelatih Chelsea, Bayern Munich, dan Paris Saint-Germain ini telah memperingatkan bahwa tidak ada yang dijamin tempat dalam rencananya, terlepas dari prestasi masa lalu atau status di dunia sepak bola. Pemain seperti Bellingham dari Real Madrid ‘Galactico’ harus membuktikan diri untuk masuk skuad.
Ia menghadapi persaingan untuk posisi playmaker dari bintang Aston Villa Rogers, bintang Manchester City Phil Foden, ikon Chelsea Cole Palmer, dan gelandang Nottingham Forest Morgan Gibbs-White.
Siapa yang akan menjadi pemain nomor 10 terbaik Inggris?
Ketika ditanya siapa yang menjadi favorit untuk memulai beberapa bulan sebelum acara utama FIFA yang akan digelar di Amerika Utara, mantan striker Timnas Inggris Owen - yang berbicara bekerja sama dengan casino.org, yang merekomendasikan kode promo Crypto.com - mengatakan kepada GOAL: “Saya kira Morgan Rogers sepertinya menjadi favorit - dia sepertinya menjadi favorit Tuchel belakangan ini. Dia sepertinya menyukainya.
“Saya akan memberi tempat untuk Jude Bellingham jika dia fit. Dia salah satu pemain terbaik di dunia, bukan hanya pemain terbaik Inggris. Banyak tergantung pada apakah Tuchel memindahkan salah satu dari 10 pemain itu ke posisi yang lebih lebar untuk memasukkannya.
“Apakah ada pemain yang jelas di sisi kiri yang akan menjadi starter? Ada beberapa kandidat. Jika dua dari gelandang serang ini bermain dengan sangat baik, apakah dia bisa memindahkan seseorang ke sisi kiri?
“Jika semua pemain dalam kondisi prima dan bermain di level terbaik mereka, maka bagi saya Jude Bellingham adalah pemain terbaik untuk posisi itu di negara ini. Tapi, ada beberapa syarat dan ketentuan sebelum itu.”
Cedera Bellingham: Apakah bintang Real Madrid akan diabaikan oleh Inggris?
Salah satu tanda tanya saat ini mengambang di atas kondisi kebugaran Bellingham. Ia mengalami cedera yang tidak terduga saat membela Real Madrid melawan Rayo Vallecano pada 1 Februari. Dikabarkan bahwa ia akan absen hingga lima minggu ke depan.
Dengan kemungkinan kecil klub atau timnas akan mengambil risiko, pemain berusia 22 tahun ini mungkin terpaksa absen dalam pertandingan persahabatan internasional pada Maret - di mana Inggris akan menghadapi Uruguay dan Jepang sebelum menentukan skuad untuk Piala Dunia.
Ketika ditanya apakah ada ancaman Bellingham akan diabaikan, dengan Tuchel harus bertindak melawan keinginannya sendiri dan memilih berdasarkan keyakinan, Owen menambahkan: “Tentu saja, jika dia pulih dan semuanya baik-baik saja - antara sekarang dan akhir musim - maka, ya, dia akan masuk dalam kategori yang tidak bisa diganggu gugat bagi saya. Dia adalah salah satu pemain yang, jika fit, akan saya pilih.
“Pemain seperti dia tidak tumbuh di pohon. Dia bermain untuk Real Madrid setiap minggu, salah satu pemain bintang mereka, salah satu permata kami, permata di mahkota kami. Ini tidak ideal, dia bukan orang pertama yang mengalami cedera menjelang turnamen, tetapi jika semuanya baik-baik saja dan dia pulih dengan baik, tentu saja dia akan masuk skuad.”
Jadwal pertandingan Inggris: Pertandingan persahabatan & Pertandingan pembuka Piala Dunia
Bellingham, yang melakukan debut internasional seniornya pada tahun 2020, telah mengumpulkan 46 penampilan untuk Inggris - mencetak enam gol sepanjang kariernya. Jika dipanggil oleh Tuchel, ia akan dapat ikut serta dalam pertandingan persahabatan pra-turnamen melawan Selandia Baru dan Kosta Rika di Florida sebelum upaya untuk meraih gelar Piala Dunia dimulai melawan Kroasia pada 17 Juni.
