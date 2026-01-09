Getty Images Sport
'Bagaikan Rollercoaster' – Joey Pelupessy Kenang Momen Bersama Timnas Indonesia
Tahun 2025 bagaikan rollercoaster di timnas senior
Kegagalan lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi pukulan telak bagi pemain diaspora Joey Pelupessy. Gelandang timnas Indonesia itu mengungkapkan perjalanannya bersama timnas senior sepanjang 2025 bak rollercoster, karena impian untuk berlaga di Piala Dunia ada di depan mata di usianya sudah mencapai kepala tiga. Namun dunia seakan runtuh saat impian tersebut kandas selepas timas senior dikalahkan Arab Saudi dan Irak, sehingga membuat peluangnya untuk tampil di pesta sepakbola empat tahunan itu sirna.
Maret menjadi debut Pelupessy di skuad Garuda
Pelupessy menyandang status warga negara Indonesia pada 10 Maret 2025 usai pengambilan sumpah di Roma, Italia. Pemain berusia 32 tahun ini baru menjalani debut bersama skuad Garuda ketika menghadapi Bahrain pada 25 Maret 2025 setelah berada di bangku cadangan saat melawan Australia. Selepas itu, Pelupessy tidak pernah absen di laga kualifikasi Piala Dunia. Dia berada di bangku cadangan saat melawan China Taipei di pertandingan uji coba.
Sempat terpuruk selama dua pekan
Kehadiran Patrick Kuivert sebagai pelatih timnas senior turut membantu Pelupessy berada di tim. Selama 206 hari dia hidup di momen Indonesia akan lolos ke turnamen final sebelum impian itu hancur. Pelupessy mengungkapkan petualangan itu tidak akan bisa dia lupakan dalam waktu yang singkat.
“Saya seperti naik roller coaster. Dari Maret, ketika saya menerima kewarganegaraan Indonesia di Roma, hingga pertengahan Oktober, ketika kami tersingkir dari Piala Dunia di Arab Saudi,” kenang Pelupessy kepada Tubantia dikutip laman Voetbal Primeur.
“Tetapi jika Anda kalah dua kali, Anda tidak pantas mendapatkannya (Piala Dunia). Kami hampir lolos kualifikasi dengan cepat, dan kemudian tiba-tiba semuanya berakhir. Saya benar-benar hancur. Perasaan itu berlangsung setidaknya selama dua minggu.”
“Saya bisa saja pergi ke Piala Dunia. Ini satu-satunya kesempatan saya, 100 persen. Dalam lima tahun, saya akan berusia 37 tahun. Jangan pernah mengatakan tidak mungkin, tetapi saya lebih suka bersikap tenang dan realistis. Seharusnya ini terjadi sekarang.”
Pergantian pelatih dari Kluivert ke Herdman
Kegagalan ke Piala Dunia ini berujung kepada pemecatan Kluivert. Posisinya kini digantikan John Herdman yang akan menjalani tugas pertamanya saat timnas senior berlaga di FIFA Series pada Maret nanti. Pelupessy kini menantikan kesempatan untuk kembali memperkuat timnas di bawah asuhan Herdman.
“Anda tahu hal-hal seperti itu terjadi. Begitulah yang terjadi di dunia sepak bola. Kita semua tahu itu,” kata Pelupessy.
