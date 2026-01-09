'Bagaikan Rollercoaster' – Joey Pelupessy Kenang Momen Bersama Timnas Indonesia

Kehadiran Patrick Kuivert sebagai pelatih timnas senior turut membantu Pelupessy berada di tim. Selama 206 hari dia hidup di momen Indonesia akan lolos ke turnamen final sebelum impian itu hancur. Pelupessy mengungkapkan petualangan itu tidak akan bisa dia lupakan dalam waktu yang singkat.

“Saya seperti naik roller coaster. Dari Maret, ketika saya menerima kewarganegaraan Indonesia di Roma, hingga pertengahan Oktober, ketika kami tersingkir dari Piala Dunia di Arab Saudi,” kenang Pelupessy kepada Tubantia dikutip laman Voetbal Primeur.

“Tetapi jika Anda kalah dua kali, Anda tidak pantas mendapatkannya (Piala Dunia). Kami hampir lolos kualifikasi dengan cepat, dan kemudian tiba-tiba semuanya berakhir. Saya benar-benar hancur. Perasaan itu berlangsung setidaknya selama dua minggu.”

“Saya bisa saja pergi ke Piala Dunia. Ini satu-satunya kesempatan saya, 100 persen. Dalam lima tahun, saya akan berusia 37 tahun. Jangan pernah mengatakan tidak mungkin, tetapi saya lebih suka bersikap tenang dan realistis. Seharusnya ini terjadi sekarang.”