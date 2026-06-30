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Erling HaalandGetty Images

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Babak 16 Besar Piala Dunia 2026: Pantai Gading vs Norwegia LIVE

Norway
Ivory Coast vs Norway
Ivory Coast
World Cup

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Babak 16 Besar

Pantai Gading-Norwegia

Pencetak gol:


Giliran Norwegia asuhan Erling Braut Haaland yang akan memulai perjalanan mereka di babak gugur PialaDunia 2026. Setelah berhasil menyingkirkan Jerman dan Belanda, tim asuhan Stale Solbakken akan menghadapi lawan yang sangat berbahaya, Pantai Gading asuhan Emerse Fae, dalam pertandingan babak 16 besar yang dijadwalkan pukul 19.00 di AT&T Stadium, Arlington, Texas. Tim yang lolos ke babak 8 besar akan berhadapan dengan Brasil asuhan Carlo Ancelotti, dalam pertandingan yang dijadwalkan pada Minggu, 5 Juli pukul 22.00. Tim Skandinavia ini finis di posisi kedua di grup yang juga dihuni Prancis, Senegal, dan Irak, dengan catatan dua kemenangan dan satu kekalahan melawan Prancis, sementara tim Pantai Gading asuhan Franck Kessie finis di posisi kedua di grup yang juga dihuni Jerman, Ekuador, dan Curaçao, dengan catatan dua kemenangan dan satu kekalahan melawan Jerman.




  • TUJUAN DAN LANGKAH-LANGKAH UTAMA:

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  • LAPORAN PERTANDINGAN:

    Pantai Gading-Norwegia

    Pencetak gol:


    PANTURA GADING (4-1-4-1): Fofana; Doue, Kossounou, Ousmane Diomande, Konan; Sangare; Diallo, Kessie, Oulai, Y Diomande; Pepe. Pelatih: Faé

    NORWEGIA (4-3-3): Nyland; Aursnes, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. Pelatih: Solbakken


    Kartu kuning:

    Dikeluarkan:

    Pencetak assist:

    Wasit: J. Valenzuela (VEN)


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