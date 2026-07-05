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brazil norway(C)Getty Images

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Babak 16 Besar Piala Dunia 2026: Brasil vs Norwegia LIVE

Brazil vs Norway
Brazil
Norway
World Cup

Ikuti bersama kami siaran LANGSUNG babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Babak 16 Besar


Brasil vs Norwegia

Pencetak gol:


Tim Brasil asuhan Carlo Ancelotti dan Vinícius Júnior akan berhadapan dengan tim Norwegia asuhan Stale Solbakken dan Erling Braut Haaland. Pertandingan babak 16 besar ketiga Piala Dunia 2026, setelah Maroko dan Prancis lolos dan akan saling berhadapan di perempat final, akan digelar malam ini pukul 22.00waktu Italia di Meadowlands Stadium, East Rutherford, New York, dan dapat menentukan lawan pemenang pertandingan Meksiko-Inggris, yang dijadwalkan pada pukul 02.00 dini hari, di babak berikutnya. Tim Sela Biru mengincar gelar juara dunia kelima mereka, namun harus berjuang keras untuk mengalahkan Jepang di babak 16 besar, sementara tim Skandinavia—yang belum pernah terkalahkan oleh Brasil namun belum pernah mencapai perempat final sepanjang sejarah mereka—telah menyingkirkan Pantai Gading.






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    Brasil-Norwegia

    Pencetak gol:



    BRASIL (4-3-3): Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo; Rayan, Matheus Cunha, Vinícius. Pelatih: Ancelotti.


    NORWEGIA (4-3-3): Nyland; Moller Wolfe, Heggem, Ajer, Pedersen; Odegaard, Berge, Berg; Nusa, Sorloth, Haaland. Pelatih: Solbakken.


    Wasit: Elfath (AS)

    Pemain yang mendapat kartu kuning:

    Dikeluarkan:

    Pencetak assist:

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