Bintang muda Ayoub Bouadi tampil sebagai pahlawan dalam laga tim nasional Maroko melawan Brasil, setelah menampilkan permainan bersejarah di lini tengah yang mencerminkan kedewasaan sepak bola yang langka meski usianya masih muda. Ia memimpin Singa Atlas meraih hasil imbang yang menegangkan dengan skor 1-1 dalam laga pembuka kedua tim di babak penyisihan grup Piala Dunia.
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Ayub Bouadi... Gelandang asal Maroko yang berhasil mengacaukan para bintang Brasil
Keberanian yang langka
Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", momen paling menonjol yang menggambarkan kepercayaan diri pemain berusia 18 tahun itu terjadi pada menit ke-87 pertandingan yang digelar di Stadion MetLife, saat ia bertepuk tangan kepada rekan setimnya, Youssef Belamri, sebagai ungkapan kekagumannya atas umpan yang diberikan, padahal bola masih menuju ke arahnya.
Dalam dunia sepak bola, biasanya gestur-gestur penyemangat, seperti tepuk tangan meriah atau tepukan di punggung, ditunda hingga permainan dihentikan atau setidaknya dilakukan dari jarak aman, untuk menghindari kehilangan konsentrasi pada momen-momen krusial.
Gestur-gestur ini biasanya ditunda ketika ada tugas yang lebih mendesak di lapangan, seperti mengontrol umpan yang mengarah ke arahmu di sepertiga pertahanan timmu, dan pada menit-menit akhir pertandingan yang seimbang di turnamen terbesar di dunia, namun Bouadi tahu betul bahwa ia memiliki waktu dan ruang untuk mengangkat tangannya dan bertepuk tangan untuk Belamri sebelum menyentuh bola.
Adegan ini dengan tepat menggambarkan penampilan penuh kepercayaan diri yang ditunjukkan bintang Lille asal Prancis itu dalam pertandingan kemarin, sebuah penampilan yang layak mendapat tepuk tangan meriah dari para penonton.
Sangat jarang talenta muda yang menjanjikan berhasil mencuri perhatian selama turnamen Piala Dunia dari posisi gelandang tengah, yang biasanya membutuhkan pengalaman yang luas dan perkembangan fisik khusus.
- AFP
Jenius Matematika
Menurut pandangan umum, pemain yang berposisi di posisi ini membutuhkan waktu lama untuk berkembang secara fisik, serta menguasai pemahaman taktis yang diperlukan untuk mengatur alur permainan dari lini tengah. Namun, dari segi fisik, Bouadi tidak menghadapi masalah apa pun; ia adalah atlet bertubuh tegap dengan tinggi 185 cm dan memiliki stamina yang tak kenal lelah, serta menjadi salah satu dari sedikit pemain yang tidak terpengaruh kelelahan di akhir pertandingan di bawah terik matahari New Jersey.
Kecerdasan sepak bolanya yang melampaui usianya yang masih muda tidaklah mengejutkan mengingat latar belakang akademisnya, di mana pemain ini sedang menempuh gelar sarjana dalam bidang matematika. Jelas bahwa ilmu geometri merupakan kekuatan utamanya, mengingat pemahaman alaminya terhadap ruang dan cara menempatkan diri yang tepat.
Berdasarkan keyakinan pada kesadarannya akan ruang, pelatih Mohamed Wahbi memberikan kebebasan penuh kepada pemainnya, Bouadi, untuk bergerak, karena ia tahu kemampuannya menutup celah dan memberikan dukungan kepada rekan-rekannya pada waktu yang tepat. Ia selalu siap menerima umpan, di mana tidak ada pemain Maroko lain yang mencatat lebih dari 87 sentuhan bola yang dicapai Bouadi.
Peta sentuhan pemain menunjukkan bahwa sebagian besar sentuhan tersebut terjadi di sayap kanan sepertiga serangan, di mana pemain paling berpengaruh Maroko, Achraf Hakimi, berada di sisi tersebut. Maroko mengarahkan 47% serangan mereka melalui sisi tersebut, dan Bouadi bergerak ke sana untuk membantu menciptakan keunggulan jumlah pemain dan membebaskan bek sayap Paris Saint-Germain.
Selain umpan-umpannya yang akurat, lari panjang Bouadi dengan bola ke depan juga menonjol, yang membantu Maroko maju dan menembus lini tengah Brasil yang mengalami kekacauan total di babak pertama.
Bouadi menyelesaikan 53 kali serangan dengan bola sepanjang pertandingan, unggul 15 kali dari pesaing terdekatnya di antara pemain Maroko, yaitu gelandang serang Ezzedine Ounahi. Salah satu contohnya adalah serangan yang dimulai Bouadi dari tepi kotak penalti timnya.
Remaja dengan hati singa
Kehebatan sejati Bouadi terlihat jelas saat bola berada di kuasa lawan, di mana ia berperan dalam memimpin tekanan tinggi dan agresif yang mengejutkan tim Brasil yang cenderung lamban.
Bouadi mulai menerapkan gaya ini sejak awal, dengan menekan Casemiro pada menit pertama pertandingan, dan secara konsisten berada di area depan lapangan selama pertukaran serangan awal tersebut meskipun perannya secara nominal adalah sebagai gelandang bertahan.
Pemain muda ini tidak menghindar dari tugas-tugas tradisional dan berat yang terkait dengan posisinya, justru sebaliknya, ia terjun dengan penuh tenaga dalam duel-duel keras dan berjuang dengan gigih untuk merebut bola-bola kedua.
Di level klub, Bouadi bermain untuk Lille yang berkompetisi di Ligue 1 Prancis, dan meskipun ia memulai musim lalu saat berusia 17 tahun, ia menikmati aspek fisik permainan.
Grafik khusus pemain dari The Athletic, yang membandingkan pemain menggunakan metrik khusus, menunjukkan bahwa Bouadi menempati peringkat 92 persen dalam merebut kembali bola yang hilang di antara gelandang di lima liga besar Eropa, artinya hanya 8 persen pemain yang lebih unggul darinya, dan ia bermain selama 2.329 menit di liga, menjadikannya pemain remaja keempat dengan menit bermain terbanyak di lima liga besar Eropa, yang menegaskan daya tahan fisiknya yang tinggi meskipun gaya bermainnya yang agresif.
- Getty Images Sport
Melarikan diri dari jebakan Vinícius
Tim nasional Maroko mulai sedikit melemah kemarin setelah awal yang gemilang, di mana mereka hanya mencatatkan dua sentuhan di dalam kotak penalti Brasil pada babak kedua, dibandingkan dengan 11 sentuhan pada babak pertama, di tengah dominasi lawan dalam penguasaan bola. Namun, berkat ketenangan dan ketangguhan Bouadi di lini tengah, barisan pertahanan tidak merasakan ancaman yang nyata, dan tim mempertahankan organisasi pertahanan yang ketat.
Ketenangan ini juga membantu menggagalkan upaya Brasil untuk menekan di sepertiga lapangan serang, di mana Bouadi berulang kali berhasil lepas dari pengawalan di bawah tekanan yang sangat ketat.
Dalam salah satu momen, meskipun dikejar di dalam kotak penaltinya dan punggungnya menghadap lapangan oleh bintang Brasil Vinícius Júnior, Bouadi dengan tenang berhasil menyingkirkan sayap Real Madrid itu dengan bahunya dan mengoper bola kembali ke kiper Yassine Bounou.
Setelah itu, Bono mengirim umpan tinggi dan lambat kepadanya lagi di tepi kotak penalti, sebuah keputusan yang kurang tepat yang menuntut sentuhan sempurna dari Bouadi untuk menghindari Vinícius Júnior, dan sekali lagi, penguasaan bolanya sempurna, yang memungkinkannya mendapatkan pelanggaran dan lolos dari bahaya.
Penampilannya di lini tengah ini luar biasa dan matang di panggung olahraga terbesar, yang pasti akan menarik perhatian klub-klub besar dan elit di seluruh Eropa.
Namun, spekulasi transfer bisa ditunda, karena fokus Bouadi saat ini sepenuhnya tertuju pada membantu tim nasional Maroko meraih kejayaan di turnamen dunia ini.
- Getty Images Sport
Juara lidah dan kaki
Dalam wawancara dengan jurnalis David Ornstein untuk surat kabar "The Athletic" setelah pertandingan, Bouadi mengatakan: "Saat ini, saya hanya fokus pada Piala Dunia dan tidak bisa menjawab hal ini sekarang. Tentu saja, saya sangat senang mengetahui bahwa beberapa klub tertarik untuk merekrut saya, tetapi saat ini, seluruh fokus saya tertuju pada Piala Dunia bersama Maroko dan kami akan berusaha memberikan segalanya untuk melakukan yang terbaik."
Jawaban ini mencerminkan kedewasaan sang pemain, mengingat bakat Bouadi di akademi juga mencakup kefasihan dan kesopanan. Pada tahun 2023, ia memenangkan kompetisi pidato dan berbicara di depan umum yang diikuti oleh para pemain dari akademi profesional di seluruh Prancis.
Pada Sabtu malam di kota New Jersey, Amerika Serikat, bintang muda Ayub Bouadi memilih untuk memberikan respons yang fasih dan jelas di atas lapangan.