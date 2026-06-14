Ayub Bouadi... Gelandang asal Maroko yang berhasil mengacaukan para bintang Brasil

Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", momen paling menonjol yang menggambarkan kepercayaan diri pemain berusia 18 tahun itu terjadi pada menit ke-87 pertandingan yang digelar di Stadion MetLife, saat ia bertepuk tangan kepada rekan setimnya, Youssef Belamri, sebagai ungkapan kekagumannya atas umpan yang diberikan, padahal bola masih menuju ke arahnya.

Dalam dunia sepak bola, biasanya gestur-gestur penyemangat, seperti tepuk tangan meriah atau tepukan di punggung, ditunda hingga permainan dihentikan atau setidaknya dilakukan dari jarak aman, untuk menghindari kehilangan konsentrasi pada momen-momen krusial.

Gestur-gestur ini biasanya ditunda ketika ada tugas yang lebih mendesak di lapangan, seperti mengontrol umpan yang mengarah ke arahmu di sepertiga pertahanan timmu, dan pada menit-menit akhir pertandingan yang seimbang di turnamen terbesar di dunia, namun Bouadi tahu betul bahwa ia memiliki waktu dan ruang untuk mengangkat tangannya dan bertepuk tangan untuk Belamri sebelum menyentuh bola.

Adegan ini dengan tepat menggambarkan penampilan penuh kepercayaan diri yang ditunjukkan bintang Lille asal Prancis itu dalam pertandingan kemarin, sebuah penampilan yang layak mendapat tepuk tangan meriah dari para penonton.

Sangat jarang talenta muda yang menjanjikan berhasil mencuri perhatian selama turnamen Piala Dunia dari posisi gelandang tengah, yang biasanya membutuhkan pengalaman yang luas dan perkembangan fisik khusus.