Axel Disasi berbagi pengalamannya yang 'gila' di 'tim khusus' Chelsea setelah resmi bergabung dengan West Ham
Pengasingan Disasi di Chelsea
Disasi bergabung dengan Chelsea dari AS Monaco pada musim panas 2023 dan tampil dalam 44 pertandingan di semua kompetisi selama musim debutnya di bawah asuhan pelatih kepala Mauricio Pochettino. Namun, setelah Enzo Maresca menggantikan pelatih asal Argentina tersebut, waktu bermain Disasi berkurang secara signifikan, dan ia hanya tampil 17 kali pada paruh pertama musim 2024-25 sebelum dipinjamkan ke Aston Villa.
Pemain internasional Prancis ini diharapkan akan hengkang lagi pada jendela transfer musim panas, namun tidak menemukan klub lain dan akhirnya dikirim untuk berlatih bersama 'tim cadangan' Chelsea, yang juga termasuk Raheem Sterling, di luar tim utama. Ia akhirnya diperkenalkan kembali ke tim senior oleh manajer baru Liam Rosenior sebelum pindah ke West Ham pada hari terakhir jendela transfer musim dingin.
Situasi 'gila' di 'tim penjinak bom'
Berbicara dalam podcast internal West Ham, Disasi menceritakan pengalamannya di Chelsea dan mengapa ia bersyukur telah bergabung dengan The Hammers.
"Sungguh menyenangkan. Situasi saya sebelumnya agak kacau. Bagi saya, berada di sini hanya membawa hal positif, rasanya luar biasa menjadi bagian dari sesuatu," katanya.
"Di Chelsea, situasinya sedikit gila, tapi latar belakang saya membantu saya melewatinya. Saya tetap fokus, bekerja keras, dan selalu memastikan pikiran saya tetap pada jalur yang benar.
"Keluargaku sangat membantuku melewati ini. Selama periode ini, aku menyadari bahwa latar belakangku sangat membantuku."
Bibi Disasi adalah penggemar West Ham.
Disasi kemudian mengklaim bahwa bibinya adalah pendukung West Ham, dan dia lebih memilih agar dia bergabung dengan West Ham daripada Chelsea sejak awal.
Dia menambahkan: "Bibi saya adalah penggemar West Ham, West Ham adalah timnya. Ketika saya menandatangani kontrak dengan Chelsea, dia senang, tapi juga berkata, 'Ah, saya lebih suka West Ham'. Sekarang saya di sini, dia senang."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Disasi?
Disasi belum pernah bermain satu menit pun dalam pertandingan kompetitif sepak bola musim ini hingga ia tiba di London Stadium, dan telah tampil dalam tiga pertandingan untuk klub barunya. West Ham, yang sedang berjuang untuk menghindari degradasi dari Premier League dan saat ini berada di zona degradasi di peringkat ke-18, akan menjamu Bournemouth pada Sabtu ini.
