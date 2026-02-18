Axel Disasi berbagi pengalamannya yang 'gila' di 'tim khusus' Chelsea setelah resmi bergabung dengan West Ham

Disasi bergabung dengan Chelsea dari AS Monaco pada musim panas 2023 dan tampil dalam 44 pertandingan di semua kompetisi selama musim debutnya di bawah asuhan pelatih kepala Mauricio Pochettino. Namun, setelah Enzo Maresca menggantikan pelatih asal Argentina tersebut, waktu bermain Disasi berkurang secara signifikan, dan ia hanya tampil 17 kali pada paruh pertama musim 2024-25 sebelum dipinjamkan ke Aston Villa.

Pemain internasional Prancis ini diharapkan akan hengkang lagi pada jendela transfer musim panas, namun tidak menemukan klub lain dan akhirnya dikirim untuk berlatih bersama 'tim cadangan' Chelsea, yang juga termasuk Raheem Sterling, di luar tim utama. Ia akhirnya diperkenalkan kembali ke tim senior oleh manajer baru Liam Rosenior sebelum pindah ke West Ham pada hari terakhir jendela transfer musim dingin.