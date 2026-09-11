Patrick Dorgu menikmati debut UEFA Champions League yang berkesan saat Manchester United menyingkirkan klub Azerbaijan, Sabah, dengan skor 4-0 di Old Trafford. Diturunkan di posisi bek kiri menggantikan Luke Shaw yang diistirahatkan, bek muda itu menampilkan performa matang di kedua sisi lapangan.

Dorgu langsung memberi dampak dengan mengirim assist untuk gol pembuka Matheus Cunha lewat umpan silang akurat ke tiang dekat.

Gol-gol tambahan dari Bruno Fernandes, Benjamin Sesko, dan Lisandro Martinez melengkapi kemenangan mudah Manchester United.