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Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

Awal sempurna Patrick! Dorgu catat assist dan nirbobol pada debut impian di Liga Champions

Manchester United
Champions League
P. Dorgu

Patrick Dorgu memuji sebuah "perasaan yang luar biasa" setelah mencatatkan assist dan menjaga clean sheet pada debutnya di Liga Champions saat Manchester United menang 4-0 atas Sabah. Bek muda itu menggantikan Luke Shaw untuk membantu United mencatat nirbobol pertama mereka musim ini.

  • Dorgu manfaatkan peluang pada debut Eropa

    Patrick Dorgu menikmati debut UEFA Champions League yang berkesan saat Manchester United menyingkirkan klub Azerbaijan, Sabah, dengan skor 4-0 di Old Trafford. Diturunkan di posisi bek kiri menggantikan Luke Shaw yang diistirahatkan, bek muda itu menampilkan performa matang di kedua sisi lapangan.

    Dorgu langsung memberi dampak dengan mengirim assist untuk gol pembuka Matheus Cunha lewat umpan silang akurat ke tiang dekat.

    Gol-gol tambahan dari Bruno Fernandes, Benjamin Sesko, dan Lisandro Martinez melengkapi kemenangan mudah Manchester United.

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    Bek sayap menikmati atmosfer elektrik Old Trafford

    Berbicara kepada MUTV setelah peluit akhir, Dorgu mengungkapkan rasa syukurnya atas kesempatan untuk bersaing di level tertinggi sepak bola Eropa. Bek asal Denmark itu memuji atmosfer luar biasa di dalam Old Trafford saat merasakan aksi Liga Champions untuk pertama kalinya.

    Ia menyoroti kontribusi pribadinya dan performa kolektif tim Michael Carrick.

    "Ini penampilan pertama saya di Liga Champions, jadi rasanya luar biasa," ujar Dorgu. "Atmosfernya luar biasa. Saya hanya bersyukur mendapat kesempatan bermain di kompetisi ini, saya sangat senang dengan performa saya dan performa tim juga."


  • Nirbobol memberi dorongan moral bagi lini pertahanan

    Di luar kontribusinya dalam menyerang, Dorgu mengungkapkan kepuasan besar karena membantu United mencatat clean sheet pertama mereka pada musim 2026-27. Setelah kebobolan dalam laga-laga domestik terbaru, tidak kebobolan saat menghadapi Sabah menjadi pencapaian penting bagi lini belakang.

    Sang bek menilai bahwa mencatat clean sheet memberikan dorongan besar bagi kiper Senne Lammens dan seluruh unit pertahanan.

    "Sangat penting untuk meraih tiga poin, dan clean sheet juga, karena kami belakangan kebobolan banyak gol," jelas Dorgu. "Itu memberi kepercayaan diri kepada seluruh lini pertahanan dan Senne di bawah mistar."


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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Pemain muda siap menghadapi ujian derby Manchester

    Kemenangan meyakinkan ini memberi United momentum ideal jelang derby Manchester berisiko tinggi pada hari Minggu melawan pemuncak klasemen Premier League, Manchester City. Dorgu yakin keberhasilan tidak kebobolan melawan Sabah akan sangat berguna bagi skuad saat mereka bersiap menghadapi tantangan yang lebih berat ke depan.

    Pemain muda itu bertekad melanjutkan penampilan impresifnya di Eropa seiring persaingan memperebutkan tempat kian ketat.

    "Ini memberi kami kepercayaan diri bukan hanya untuk menghadapi derby pada akhir pekan, tetapi juga untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya," tutup Dorgu.

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