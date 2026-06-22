ARGENTINA-AUSTRIA





ARGENTINA





E. Martinez 6: hampir tidak melakukan apa-apa sepanjang babak pertama, namun berhasil menepis tendangan bebas Sabitzer.





Molina 6: menutupi ruang tanpa terlalu maju ke depan, berperan sebagai bek tengah tambahan, sementara tugas menyerang lebih banyak diserahkan kepada Medina.





Romero 6: sering bermain kasar dan agresif, tidak pernah mengambil risiko, namun Scaloni menyadari hal ini dan menggantikannya (mulai menit ke-57, Otamendi 5,5: terkejut oleh Danso dalam duel udara di akhir pertandingan dan nyaris membuat Austria menyamakan kedudukan)





Li. Martinez 6,5: tampil percaya diri dan kokoh di jantung pertahanan; Gregoritsch dan Arnautovic hampir tidak mengganggunya.





Medina 6,5: terus menerus menekan di sayap kiri dan memberikan umpan kepada Messi untuk gol pembuka. Ia terlibat pertengkaran dengan Laimer sebelum diganti (mulai menit ke-81: Tagliafico sv)





De Paul 6: tak pernah segan terlibat dalam adu mulut dan bentrokan fisik, terkadang bahkan berlebihan. Namun, saat bermain bersama Argentina dan Messi, ia selalu memberikan sesuatu yang lebih. Ia diganti dalam kondisi sangat lelah (dari menit 81' Paredes sv)









Enzo Fernandez 6,5: masuk dengan gemilang pada menit ke-30 namun gagal menjangkau umpan silang Messi, kemudian memberikan umpan kepada Medina saat skor 1-0 dan juga berperan dalam peluang berbahaya Nico Gonzalez.





Mac Allister 6: yang paling tidak mencolok di lini tengah Argentina, namun sangat diperlukan karena pragmatisme dan perputaran bola, serta pengorbanannya dalam bertahan.





Almada 6: Awalnya lebih bersemangat dibandingkan saat melawan Aljazair, namun perlahan-lahan performanya meredup meskipun aksi gol pembuka bermula darinya. Ia melakukan banyak pekerjaan di balik layar; tidak bisa disamakan dengan Di Maria pada 2022 karena tidak memiliki kualitas yang sama, namun ia menunjukkan pengorbanan yang besar. (mulai menit ke-65, Nico Gonzalez 6,5: nyaris mencetak gol kedua, pertama dengan sundulan lalu dengan tendangan kaki, ia tampil sangat baik dalam pertandingan ini, sangat berbeda dengan Julian Alvarez).





Messi 7,5: memberikan umpan brilian kepada Lautaro, namun gagal mengeksekusi penalti yang bisa membawa keunggulan dan memecahkan rekor di Piala Dunia. Ini adalah penalti ketiga yang gagal dalam turnamen ini, setelah dua penalti sebelumnya melawan Islandia dan Polandia. Kemudian ia terhipnotis oleh Schlager dalam situasi satu lawan satu—juga berkat sentuhan Alaba—sebelum memberikan umpan brilian kepada Enzo Fernandez dan kembali digagalkan oleh Schlager serta mantan pemain Real Madrid dalam kesempatan tersebut. Namun, momen bersejarahnya hanya ditunda: tendangan kaki kiri yang sangat akurat berkat umpan dari Medina dan bola masuk ke gawang, lalu kegigihannya di masa tambahan waktu, dengan mencetak gol ke-17 dan ke-18 di Piala Dunia, yang membuatnya melampaui Klose dan memecahkan rekor sepanjang masa di turnamen ini, serta mencetak gol dalam enam pertandingan berturut-turut, rekor lain yang disamainya. Gol kelima di Piala Dunia ini dari lima gol Argentina; langkahnya masih mengesankan, tekniknya luar biasa, staminanya kuat—ia adalah legenda sejati: merayakan ulang tahun ke-39-nya dengan meriah dan lebih awal. Mari kita nikmati momen ini.





Lautaro Martinez 6,5: langsung melakukan sprint ke lini belakang dengan baik, mendapatkan penalti yang berpotensi menjadi keunggulan, namun tendangan penalti tersebut dieksekusi dengan buruk oleh Messi. Pada peluang kedua, ia memberikan umpan terobosan brilian kepada nomor 10, namun peluang tersebut disia-siakan. Sedikit gugup di akhir babak pertama. Saat ini ia adalah pendamping ideal bagi Raja Lionel, hingga Scaloni lebih memilihnya daripada Alvarez. Dia digantikan oleh rekan setimnya di Atlético Madrid. (mulai menit ke-64, Alvarez 5,5: masuk tapi tak pernah terlihat, hanya menyentuh bola sedikit sekali dan tak sebanding dengan penampilan “Toro”, namun turut berperan dalam gol kedua “Pulga”, meski golnya sendiri dianggap tidak sah)





Pelatih Scaloni 6,5: banyak kesalahan di babak pertama timnya, tetapi skuad ini memiliki kualitas yang luar biasa. Keputusannya memilih Lautaro di lini serang tepat, mengingat kerja samanya dengan Messi sangat sempurna. Keputusan memasukkan Nico Gonzalez juga bagus: ia mengandalkan nomor 10, tetapi timnya adalah tim yang sesungguhnya yang mengincar gelar Piala Dunia kedua berturut-turut.









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