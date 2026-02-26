Aurelien Tchouameni memuji kemenangan Real Madrid atas Benfica sebagai 'kemenangan bagi semua yang melawan rasisme'

Pemain internasionalBrasil, yang sering menjadi sasaran hinaan dalam beberapa musim terakhir, menunjukkan ketenangan luar biasa untuk membantu memimpin tim Alvaro Arbeloa melaju ke babak gugur. Setelah Tchouameni menyamakan kedudukan gol awal Benfica pada malam itu, Vinícius tampil pada menit ke-80 untuk mengunci kemenangan. Perayaannya - tarian yang familiar di dekat bendera sudut - merupakan salinan persis dari perayaannya di leg pertama, sebagai respons yang menantang terhadap para kritikusnya. Media sosial segera dibanjiri dengan postingan dari penyerang tersebut yang hanya menulis "the dance goes on," sebuah kalimat yang telah menjadi slogan bagi pemain dan pendukungnya di seluruh dunia.

Pemain internasional Inggris Trent Alexander-Arnold memuji ketahanan mental rekan setimnya, mencatat bahwa kebisingan eksternal tidak memengaruhi persiapan sang winger. Mantan pemain Liverpool itu mengungkapkan bahwa Vinícius tetap "sangat tenang" dan "sangat rileks" sepanjang minggu yang tegang. "Dia tidak perlu mencetak gol untuk mengirim pesan atau menunjukkan mentalitasnya," jelas Alexander-Arnold. "Dia tidak perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun karena dia telah menunjukkan berkali-kali seberapa hebatnya dia. Dia tampil saat kita paling membutuhkannya. Dia tahu kualitasnya dan apa yang dia bawa ke tim."