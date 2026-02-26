Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Aurelien Tchouameni memuji kemenangan Real Madrid atas Benfica sebagai 'kemenangan bagi semua yang melawan rasisme'
Solidaritas di Bernabéu: Los Blancos melaju untuk menghadapi raksasa-raksasa potensial.
Suasana di Madrid dipenuhi dengan solidaritas saat para pendukung tuan rumah memajang spanduk besar bertuliskan "tidak untuk rasisme" dalam bahasa Spanyol sebelum pertandingan dimulai. Tchouameni menyamakan kedudukan untuk timnya dengan gol penyeimbang yang krusial, sebelum Vinícius Jr sekali lagi membuktikan mengapa dia menjadi ikon serangan Madrid, mencetak gol penentu kedua yang memastikan Los Blancos lolos ke babak berikutnya. Raksasa Spanyol kini menanti nasib mereka di babak berikutnya, dengan potensi pertemuan melawan Sporting CP atau lawan lama Manchester City di depan mata. Mencermati makna malam itu, Tchouameni menegaskan bahwa hasil ini melampaui olahraga. "Saya pikir ada hal-hal yang lebih penting daripada pertandingan ini, daripada sepak bola," kata pemain Prancis itu. "Vinícius tetap percaya diri dan fokus pada apa yang harus dia lakukan. Saya pikir mereka membuat keputusan yang tepat dengan tidak membiarkan anak itu [Prestianni] bermain dalam pertandingan ini. Seperti yang saya katakan, ada hal-hal yang lebih penting daripada sepak bola dan ini adalah kemenangan bagi kita semua."
- Getty Images Sport
Vinícius Jr membalas kritik di lapangan.
Pemain internasionalBrasil, yang sering menjadi sasaran hinaan dalam beberapa musim terakhir, menunjukkan ketenangan luar biasa untuk membantu memimpin tim Alvaro Arbeloa melaju ke babak gugur. Setelah Tchouameni menyamakan kedudukan gol awal Benfica pada malam itu, Vinícius tampil pada menit ke-80 untuk mengunci kemenangan. Perayaannya - tarian yang familiar di dekat bendera sudut - merupakan salinan persis dari perayaannya di leg pertama, sebagai respons yang menantang terhadap para kritikusnya. Media sosial segera dibanjiri dengan postingan dari penyerang tersebut yang hanya menulis "the dance goes on," sebuah kalimat yang telah menjadi slogan bagi pemain dan pendukungnya di seluruh dunia.
Pemain internasional Inggris Trent Alexander-Arnold memuji ketahanan mental rekan setimnya, mencatat bahwa kebisingan eksternal tidak memengaruhi persiapan sang winger. Mantan pemain Liverpool itu mengungkapkan bahwa Vinícius tetap "sangat tenang" dan "sangat rileks" sepanjang minggu yang tegang. "Dia tidak perlu mencetak gol untuk mengirim pesan atau menunjukkan mentalitasnya," jelas Alexander-Arnold. "Dia tidak perlu membuktikan apa pun kepada siapa pun karena dia telah menunjukkan berkali-kali seberapa hebatnya dia. Dia tampil saat kita paling membutuhkannya. Dia tahu kualitasnya dan apa yang dia bawa ke tim."
Staf pelatih dan rekan setim mendukung bintang Brasil tersebut.
Perasaan tersebut juga dirasakan di ruang ganti dan ruang komentar, dengan para pakar terkesima melihat bagaimana pemain berusia 24 tahun itu terus tampil gemilang di bawah tekanan yang begitu besar. Mantan sayap Chelsea dan Inggris, Joe Cole, yang berbicara di TNT Sports, memuji kualitas teknis penyerang tersebut selama pertandingan Eropa yang krusial. "Dia tampil brilian di kedua leg," kata Cole. "Penutupannya luar biasa." Meskipun klub merayakan malam Eropa yang sukses lainnya, fokus tetap pada kesejahteraan emosional pemain andalan mereka, yang telah menjadi simbol perjuangan melawan diskriminasi di sepak bola Eropa.
Manajer Arbeloa, yang telah mengawasi transisi yang mulus selama masa jabatannya, mengungkapkan kepuasan pribadi melihat Vinícius mencetak gol. Berbicara kepada media setelah peluit akhir, Arbeloa mengungkapkan kebanggaannya: "[Saya bereaksi] dengan kegembiraan, tentu saja, karena gol hebat yang dia cetak, dan karena dia pantas mendapatkannya." Kiper Thibaut Courtois berbagi kegembiraan tersebut, menekankan bahwa perayaan dansa adalah tanda dominasi Madrid. "Saya senang Vini menari, masih menari, karena itu berarti dia mencetak gol," tambah kiper asal Belgia itu.
- AFP
Kekhawatiran cedera untuk Mbappe meskipun timnya berhasil melaju di Eropa.
Meskipun malam itu menjadi milik Vinícius dan aksi protes kolektif melawan rasisme, ada kekhawatiran yang mengkhawatirkan terkait superstar Real Madrid lainnya, Kylian Mbappe. Kapten Prancis itu absen dari skuad pertandingan karena masalah lutut yang terus-menerus yang dialaminya dalam latihan. Absen paksa ini berarti pemenang Piala Dunia tersebut kemungkinan akan absen dalam beberapa pertandingan saat klub memasuki periode krusial musim ini. Arbeloa memberikan pembaruan rinci mengenai kondisinya, mengonfirmasi bahwa staf medis menyarankan untuk tidak mengambil risiko dengan striker produktif tersebut.
"Setelah sesi kemarin, kami berbicara dengan dokter, saya berbicara dengannya, dan kami merasa hal terbaik adalah dia berhenti, pulih 100%, dan kembali dalam kondisi prima, percaya diri, dan tanpa rasa tidak nyaman untuk segala hal yang akan datang, yang jelas sangat penting," kata Arbeloa dalam briefing pasca-pertandingannya. "Saya harap ini bukan cedera yang serius, tidak ada yang besar, dan dia bisa kembali dalam beberapa hari atau minggu." Meskipun kehilangan pemain andalan mereka untuk sementara waktu, kemampuan Madrid untuk mengalahkan Benfica dan mengatasi narasi negatif seputar pertandingan ini membuktikan bahwa mereka tetap menjadi tim yang harus dikalahkan di Liga Champions.
Iklan