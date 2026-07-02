Namun, wasit dapat—tergantung pada penilaian mereka terhadap situasi—menganggap tindakan menutup mulut “sebagai upaya menyembunyikan komunikasi” sebagai perilaku yang tidak sportif dan menjatuhkan hukuman kartu kuning, demikian bunyi pernyataan yang ditujukan kepada asosiasi-asosiasi anggota. Terlepas dari itu, penyelidikan atau proses disiplin lebih lanjut tetap dimungkinkan. BBC-lah yang pertama kali memberitakan hal ini.

Aturan baru yang ditetapkan oleh International Football Association Board (IFAB) untuk Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada ini telah diterapkan dua kali selama putaran final. Miguel Almirón dari Paraguay dan Piero Hincapié dari Ekuador dikeluarkan dari lapangan. Presiden FIFA, Gianni Infantino, telah mendukung penerapan hukuman semacam ini.