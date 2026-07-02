Berdasarkan informasi dari SID, UEFA pada hari Kamis telah memberi tahu asosiasi-asosiasi anggotanya mengenai rencana pelaksanaan Liga Champions, Liga Europa, dan Liga Konferensi untuk musim mendatang.
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Aturan Kartu Merah Khusus di Piala Dunia: UEFA Mengabaikan Terobosan FIFA
Namun, wasit dapat—tergantung pada penilaian mereka terhadap situasi—menganggap tindakan menutup mulut “sebagai upaya menyembunyikan komunikasi” sebagai perilaku yang tidak sportif dan menjatuhkan hukuman kartu kuning, demikian bunyi pernyataan yang ditujukan kepada asosiasi-asosiasi anggota. Terlepas dari itu, penyelidikan atau proses disiplin lebih lanjut tetap dimungkinkan. BBC-lah yang pertama kali memberitakan hal ini.
Aturan baru yang ditetapkan oleh International Football Association Board (IFAB) untuk Piala Dunia di AS, Meksiko, dan Kanada ini telah diterapkan dua kali selama putaran final. Miguel Almirón dari Paraguay dan Piero Hincapié dari Ekuador dikeluarkan dari lapangan. Presiden FIFA, Gianni Infantino, telah mendukung penerapan hukuman semacam ini.
Pemicu diberlakukannya aturan ini adalah kontroversi seputar Gianluca Prestianni dari Benfica Lisbon, yang diduga melontarkan hinaan rasial kepada Vinícius Júnior dari Real Madrid dalam laga playoff Liga Champions, sambil menarik jersey-nya untuk menutupi mulutnya.
Sebaliknya, untuk kompetisi-kompetisi Eropa, seperti halnya di Piala Dunia, kewenangan Asisten Wasit Video (VAR) akan diperluas. Dengan demikian, tendangan sudut yang diberikan secara keliru akan diperiksa melalui bukti video di masa mendatang. Namun, berbeda dengan putaran final di kompetisi UEFA, pemain yang meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes tidak akan dikenai hukuman kartu merah.