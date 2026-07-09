Arthur Atta bergabung dengan Fiorentina, seperti yang diungkapkan oleh Gianluca Di Marzio. Gelandang asal Prancis kelahiran 2003 ini, dalam beberapa hari terakhir dan beberapa jam terakhir, sempat dikaitkan secara bergantian dengan Juventus, Inter, dan akhirnya Milan, yang kemarin mengadakan pertemuan dengan jajaran manajemen Udinese.





Seperti yang diungkapkan Di Marzio, kesepakatan antara kedua belah pihak tercapai pada malam hari. Langkah cepat di malam hari oleh direktur olahraga Fiorentina, Fabio Paratici, yang selalu sangat mengagumi pemain tersebut bahkan sejak beberapa tahun lalu dan sempat ingin merekrutnya saat masih di Tottenham selama kariernya di Liga Premier. Sebuah langkah mengejutkan yang berhasil mengungguli persaingan dari klub-klub Italia dan Inggris untuk mendapatkan pemain asal Prancis tersebut.





Pemain tersebut sudah menjalani pemeriksaan medis di Firenze hari ini.