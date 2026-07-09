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Arthur Atta UdineseGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Atta ke Fiorentina, aksi kilat Paratici di malam hari: detailnya

Fiorentina
Transfers
Udinese
A. Atta

Klub Viola merekrut pemain asal Prancis itu dari Udinese

Arthur Atta bergabung dengan Fiorentina, seperti yang diungkapkan oleh Gianluca Di Marzio. Gelandang asal Prancis kelahiran 2003 ini, dalam beberapa hari terakhir dan beberapa jam terakhir, sempat dikaitkan secara bergantian dengan Juventus, Inter, dan akhirnya Milan, yang kemarin mengadakan pertemuan dengan jajaran manajemen Udinese.


Seperti yang diungkapkan Di Marzio, kesepakatan antara kedua belah pihak tercapai pada malam hari. Langkah cepat di malam hari oleh direktur olahraga Fiorentina, Fabio Paratici, yang selalu sangat mengagumi pemain tersebut bahkan sejak beberapa tahun lalu dan sempat ingin merekrutnya saat masih di Tottenham selama kariernya di Liga Premier. Sebuah langkah mengejutkan yang berhasil mengungguli persaingan dari klub-klub Italia dan Inggris untuk mendapatkan pemain asal Prancis tersebut.


Pemain tersebut sudah menjalani pemeriksaan medis di Firenze hari ini.

  • FORMULA DAN ANGKA

    Kesepakatannya adalah pembelian secara permanen, sedangkan terkait angka-angkanya, menurut Fabrizio Romano, nilainya setidaknya 30 juta ditambah bonus, ditambah persentase dari penjualan di masa depan.

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  • "PERKEMBANGAN BELLINGHAM DAN ZIDANE"

    Tumbuh besar di Rennes dan Metz, Atta pun mengucapkan selamat tinggal kepada Udinese setelah mencatatkan 63 penampilan, 6 gol, dan 4 assist di Serie A dan Coppa Italia. Kini ia akan bergabung dengan Fiorentina asuhan Fabio Grosso, yang secara mengejutkan memutuskan untuk mengandalkan dirinya menjelang musim 2026/2027.


    Baru-baru ini, Gianluca Nani, direktur olahraga Udinese, telah mengungkapkan penghargaan yang besar terhadap gelandang Arthur Atta, dengan menyebutnya, berdasarkan karakteristik teknis dan taktisnya, sebagai “perpaduan antara Bellingham dan Zidane”.


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