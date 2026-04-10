Atlético Madrid menyatakan keterkejutannya yang mendalam atas protes yang dilontarkan oleh rivalnya, Barcelona dan Real Madrid, terhadap keputusan wasit.
Atlético mengejek keluhan Barcelona dan Real Madrid terkait keputusan wasit
Tanggapan diam
Menurut surat kabar Spanyol "Marca", meskipun pelatih Diego Simeone melontarkan kritik ganda terhadap dua raksasa sepak bola Spanyol—karena apa yang ia anggap sebagai tekanan yang dilakukan kedua pihak terhadap wasit—Atletico tidak berencana untuk menanggapi secara resmi pernyataan Barcelona yang dirilis pada Kamis lalu.
Barcelona sebelumnya telah mengumumkan pengajuan keluhan resmi kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) sebagai protes terhadap keputusan wasit yang dianggap melanggar peraturan yang berlaku, dan secara langsung memengaruhi jalannya serta hasil pertandingan terakhir mereka, hal yang disambut dengan sangat terkejut oleh para pejabat Atletico.
Alasan kerugian
Atlético berpendapat bahwa tidak pantas bagi tim yang memiliki potensi dan keunggulan teknis seperti Barcelona untuk membenarkan kekalahannya pada Selasa lalu dengan menuntut tendangan penalti atas insiden "Marc Bopel", di mana "Los Rojiblancos" dari sudut pandang mereka menganggap bahwa insiden tersebut hanyalah kejadian kebetulan dan bukan aksi yang benar-benar memengaruhi jalannya pertandingan, sehingga membuat para petinggi Atlético tidak percaya bahwa "Camp Nou" berpegang pada detail sepele seperti itu untuk mengajukan keluhan ke UEFA.
Terlepas dari unsur kejutan, ada perasaan ketidakpuasan dan kekesalan yang mendalam di "Metropolitano" terhadap apa yang mereka sebut sebagai "pendekatan kerja" yang diikuti oleh kedua raksasa tersebut, termasuk rival abadi Real Madrid, melalui tekanan terus-menerus terhadap wasit.
Para pejabat Atletico Madrid meyakini bahwa kekuatan media kedua klub tersebut dapat memengaruhi wasit yang turun ke lapangan dalam banyak kesempatan, di mana mereka sudah berada di bawah tekanan sebelumnya akibat kampanye media, kritik, dan keraguan terhadap integritas mereka serta sistem wasit secara keseluruhan.
Perbandingan yang tidak adil
Atlético Madrid membedakan antara keluhan resmi Barcelona dan permintaan klarifikasi resmi yang diajukan oleh Los Rojiblancos kepada Komite Teknis Wasit setelah pembatalan kartu merah Gerard Martín, sambil menyinggung cuitan-cuitan yang muncul pasca pertandingan "derbi" untuk mengungkap "mesin media" rival abadi mereka.
Permohonan Atlético saat itu diajukan karena adanya kontradiksi yang jelas, di mana badan wasit telah menjelaskan situasi serupa dalam pertandingan Betis melawan Rayo Vallecano, sehingga intervensi teknologi video untuk mengoreksi keputusan wasit Busquets Ferrer di lapangan menjadi sebuah kesalahan yang jelas, dan Los Rojiblancos menegaskan bahwa mereka menerima penjelasan tersebut (juga melalui media sosial) meskipun hal itu membuktikan bahwa mereka dirugikan dalam laga La Liga melawan Barcelona.
Pertanyaan sarkastis terus bergulir di lingkungan Atletico, mengingat keyakinan mereka bahwa Barcelona dan Real Madrid tidak berada dalam posisi yang memungkinkan mereka untuk mengeluh tentang wasit, mengenai reaksi kedua raksasa tersebut jika mereka mengalami situasi serupa dengan penalti yang dieksekusi oleh Julian Alvarez (yang kemudian dijelaskan oleh UEFA bahwa tendangan tersebut harus diulang alih-alih dianggap gagal) selama adu penalti yang mengakibatkan eliminasi Los Rojiblancos dari edisi terakhir Liga Champions melawan Los Blancos.