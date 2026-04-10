Atlético mengejek keluhan Barcelona dan Real Madrid terkait keputusan wasit

Atlético berpendapat bahwa tidak pantas bagi tim yang memiliki potensi dan keunggulan teknis seperti Barcelona untuk membenarkan kekalahannya pada Selasa lalu dengan menuntut tendangan penalti atas insiden "Marc Bopel", di mana "Los Rojiblancos" dari sudut pandang mereka menganggap bahwa insiden tersebut hanyalah kejadian kebetulan dan bukan aksi yang benar-benar memengaruhi jalannya pertandingan, sehingga membuat para petinggi Atlético tidak percaya bahwa "Camp Nou" berpegang pada detail sepele seperti itu untuk mengajukan keluhan ke UEFA.

Terlepas dari unsur kejutan, ada perasaan ketidakpuasan dan kekesalan yang mendalam di "Metropolitano" terhadap apa yang mereka sebut sebagai "pendekatan kerja" yang diikuti oleh kedua raksasa tersebut, termasuk rival abadi Real Madrid, melalui tekanan terus-menerus terhadap wasit.

Para pejabat Atletico Madrid meyakini bahwa kekuatan media kedua klub tersebut dapat memengaruhi wasit yang turun ke lapangan dalam banyak kesempatan, di mana mereka sudah berada di bawah tekanan sebelumnya akibat kampanye media, kritik, dan keraguan terhadap integritas mereka serta sistem wasit secara keseluruhan.



