Tiga gol kebobolan dalam 15 menit dan keluar lapangan dengan menangis. Malam yang harus dilupakan bagi Antonin Kinsky, kiper Tottenham yang secara mengejutkan diturunkan Tudor menggantikan Vicario dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atletico Madrid: pemain tersebut melakukan dua kesalahan serius yang menyebabkan gol kedua dan ketiga Colchoneros, sehingga pelatih Spurs memutuskan untuk menggantinya pada menit ke-17 dan memasukkan kiper utama. Pertandingan yang mengerikan bagi kiper asal Ceko tersebut, yang telah bermain dalam dua pertandingan lain musim ini.
Atletico Madrid vs Tottenham, siapa Antonin Kinsky, kiper Tottenham yang digantikan oleh Tudor setelah 15 menit?
Pertandingan terakhir lima bulan yang lalu
Pertandingan terakhir yang dimainkan Antonin Kinsky bersama Tottenham adalah pada Oktober lalu, saat Spurs kalah 0-2 dari Newcastle di Piala Liga; dan sebelumnya di babak sebelumnya kompetisi yang sama: clean sheet dan skor akhir 3-0 melawan Doncaster, klub divisi ketiga Inggris. Yang membuatnya pusing di Liga Champions adalah Marcos Llorente, Antoine Griezmann, yang mencetak gol setelah kesalahan kiper Tottenham, dan Julian Alvarez, yang memanfaatkan kesalahan Kinsky yang mengakhiri penampilannya yang buruk.
DEBUT DENGAN LIVERPOOL DAN PERTANDINGAN LAINNYA
Tottenham merekrutnya pada Januari 2025 dari Slavia Praha dengan biaya hampir 15 juta euro. Datang sebagai cadangan Vicario, ia menandatangani kontrak hingga 2031 dan mulai mendapatkan kesempatan bermain dalam beberapa pertandingan. Debutnya tidak terlalu buruk: beberapa hari setelah kedatangannya di Inggris, ia melakukan debutnya di Piala Liga melawan Liverpool dan menutup pertandingan dengan clean sheet (skor akhir 1-0); ia mendapatkan kesempatan bermain secara reguler dari pertengahan Januari hingga awal Februari saat Vicario absen karena operasi pergelangan kaki, tetapi ketika kiper Italia itu kembali, ia kembali ke posisi starter. Pada Januari lalu, West Ham menunjukkan minat padanya, tetapi Tottenham memutuskan untuk mempertahankannya, meskipun malam yang sial ini, mereka menganggapnya sebagai prospek yang perlu dikembangkan untuk masa depan.