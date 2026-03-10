Atletico Madrid vs Tottenham, siapa Antonin Kinsky, kiper Tottenham yang digantikan oleh Tudor setelah 15 menit?

Tottenham merekrutnya pada Januari 2025 dari Slavia Praha dengan biaya hampir 15 juta euro. Datang sebagai cadangan Vicario, ia menandatangani kontrak hingga 2031 dan mulai mendapatkan kesempatan bermain dalam beberapa pertandingan. Debutnya tidak terlalu buruk: beberapa hari setelah kedatangannya di Inggris, ia melakukan debutnya di Piala Liga melawan Liverpool dan menutup pertandingan dengan clean sheet (skor akhir 1-0); ia mendapatkan kesempatan bermain secara reguler dari pertengahan Januari hingga awal Februari saat Vicario absen karena operasi pergelangan kaki, tetapi ketika kiper Italia itu kembali, ia kembali ke posisi starter. Pada Januari lalu, West Ham menunjukkan minat padanya, tetapi Tottenham memutuskan untuk mempertahankannya, meskipun malam yang sial ini, mereka menganggapnya sebagai prospek yang perlu dikembangkan untuk masa depan.