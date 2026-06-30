Atletico Madrid, Grimaldo resmi bergabung

Alejandro Grimaldo pindah dari Bayer Leverkusen ke Atlético Madrid dengan nilai transfer 20 juta euro.





Sebagaimana tercantum di situs resmiColchoneros, "Atlético Madrid dan Bayer Leverkusen telah mencapai kesepakatan terkait transfer Alejandro Grimaldo, yang telah menandatangani kontrak dengan klub kami hingga 30 Juni 2030.





Pemain asal Spanyol ini adalah bek kiri serba bisa, yang juga mampu bermain sebagai sayap, gelandang tengah, dan bahkan gelandang serang. Ia menonjol berkat kualitas teknis dan visi permainannya, yang memungkinkannya memberikan kontribusi penting dalam fase serangan, baik dengan mencetak gol maupun memberikan assist.





Lahir pada 20 September 1995 di Valencia, Grimaldo tumbuh besar di akademi pemuda Atlético Vallbonense, Valencia CF, dan FC Barcelona, dari tim cadangan mana ia dibeli oleh Benfica pada Desember 2015. Berseragam klub asal Lisbon tersebut, ia telah mencatatkan 303 penampilan, mencetak 27 gol dan 66 assist selama tujuh setengah tahun, periode di mana ia meraih empat gelar liga, tiga Piala Super, satu Piala Portugal, dan satu Piala Liga."



