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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Atletico Madrid, Grimaldo resmi bergabung

Atletico Madrid
Transfers
Bayer Leverkusen
A. Grimaldo

Kesepakatan antara Colchoneros dan Bayer Leverkusen telah disepakati

Alejandro Grimaldo pindah dari Bayer Leverkusen ke Atlético Madrid dengan nilai transfer 20 juta euro.


Sebagaimana tercantum di situs resmiColchoneros, "Atlético Madrid dan Bayer Leverkusen telah mencapai kesepakatan terkait transfer Alejandro Grimaldo, yang telah menandatangani kontrak dengan klub kami hingga 30 Juni 2030.


Pemain asal Spanyol ini adalah bek kiri serba bisa, yang juga mampu bermain sebagai sayap, gelandang tengah, dan bahkan gelandang serang. Ia menonjol berkat kualitas teknis dan visi permainannya, yang memungkinkannya memberikan kontribusi penting dalam fase serangan, baik dengan mencetak gol maupun memberikan assist.


Lahir pada 20 September 1995 di Valencia, Grimaldo tumbuh besar di akademi pemuda Atlético Vallbonense, Valencia CF, dan FC Barcelona, dari tim cadangan mana ia dibeli oleh Benfica pada Desember 2015. Berseragam klub asal Lisbon tersebut, ia telah mencatatkan 303 penampilan, mencetak 27 gol dan 66 assist selama tujuh setengah tahun, periode di mana ia meraih empat gelar liga, tiga Piala Super, satu Piala Portugal, dan satu Piala Liga."


  • Pernyataan dari Atlético Madrid berlanjut: "Pada musim panas 2023, ia pindah ke Bayer Leverkusen, di mana ia telah tampil dalam 145 pertandingan, mencetak 30 gol, dan memberikan 45 assist. Grimaldo menjadi salah satu tokoh utama dalam pencapaian ganda bersejarah berupa gelar Bundesliga dan DFB-Pokal pada musim 2023/24, di mana tim tersebut juga mencapai final Liga Europa UEFA, serta memenangkan DFL-Supercup pada awal musim berikutnya.


    Sebagai pemain timnas Spanyol sejak level junior, pada tahun 2012 ia menjuarai Kejuaraan Eropa UEFA U-19. Ia melakukan debutnya bersama timnas senior pada 16 November 2023 dalam kemenangan Spanyol 3-1 atas Siprus pada pertandingan kualifikasi UEFA Euro 2024, turnamen yang kemudian berhasil mereka menangkan. Bek kiri ini kini akan berusaha mengulangi prestasinya di Piala Dunia FIFA 2026.


    "Selamat datang di Atlético, Grimaldo!"



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