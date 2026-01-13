"Itu Kesalahan Saya" – Manajer Atletico Madrid Diego Simeone Meminta Maaf Kepada Vinicius Junior & Presiden Real Madrid Florentino Perez Atas Insiden Di Piala Super Spanyol

Simeone secara resmi meminta maaf kepada Vinicius dan Perez setelah kamera menangkap pelatih Atletico Madrid tersebut terlibat adu mulut sengit dengan bintang Brasil itu selama semi-final Piala Super Spanyol di Arab Saudi. Pelatih asal Argentina itu, yang dikenal dengan perilakunya yang mudah meledak di pinggir lapangan, terekam melakukan serangkaian provokasi terhadap pemain berusia 25 tahun tersebut, dilaporkan mengejeknya dengan klaim bahwa presiden Real Madrid berencana untuk menjualnya di musim panas.

Berbicara pada konferensi pers menjelang pertandingan Atletico melawan Deportivo La Coruna di Copa del Rey, Simeone berusaha untuk mengakhiri insiden buruk yang menodai derby di Jeddah. Pria berusia 54 tahun itu mengakui bahwa ia telah melampaui batas perilaku profesional yang diharapkan dari seorang manajer.

"Saya ingin meminta maaf kepada Tuan Florentino dan Tuan Vinicius atas insiden yang mereka saksikan," kata Simeone kepada wartawan. "Saya salah menempatkan diri saya dalam posisi itu, dan saya menerima bahwa itu salah. Tim yang menang pantas untuk lolos; mereka pantas untuk lolos."

Namun, dengan gaya khas Simeone, permintaan maaf itu disertai dengan catatan. Ketika didesak tentang apakah ia menyesali tindakannya hingga meminta maaf kepada pemain tersebut, ia tetap teguh. "Saya meminta maaf, tetapi saya tidak meminta pengampunan. Saya tidak punya apa pun lagi untuk ditambahkan," katanya.