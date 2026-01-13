Getty Images
"Itu Kesalahan Saya" – Manajer Atletico Madrid Diego Simeone Meminta Maaf Kepada Vinicius Junior & Presiden Real Madrid Florentino Perez Atas Insiden Di Piala Super Spanyol
Simeone menyampaikan permintaan maaf
Simeone secara resmi meminta maaf kepada Vinicius dan Perez setelah kamera menangkap pelatih Atletico Madrid tersebut terlibat adu mulut sengit dengan bintang Brasil itu selama semi-final Piala Super Spanyol di Arab Saudi. Pelatih asal Argentina itu, yang dikenal dengan perilakunya yang mudah meledak di pinggir lapangan, terekam melakukan serangkaian provokasi terhadap pemain berusia 25 tahun tersebut, dilaporkan mengejeknya dengan klaim bahwa presiden Real Madrid berencana untuk menjualnya di musim panas.
Berbicara pada konferensi pers menjelang pertandingan Atletico melawan Deportivo La Coruna di Copa del Rey, Simeone berusaha untuk mengakhiri insiden buruk yang menodai derby di Jeddah. Pria berusia 54 tahun itu mengakui bahwa ia telah melampaui batas perilaku profesional yang diharapkan dari seorang manajer.
"Saya ingin meminta maaf kepada Tuan Florentino dan Tuan Vinicius atas insiden yang mereka saksikan," kata Simeone kepada wartawan. "Saya salah menempatkan diri saya dalam posisi itu, dan saya menerima bahwa itu salah. Tim yang menang pantas untuk lolos; mereka pantas untuk lolos."
Namun, dengan gaya khas Simeone, permintaan maaf itu disertai dengan catatan. Ketika didesak tentang apakah ia menyesali tindakannya hingga meminta maaf kepada pemain tersebut, ia tetap teguh. "Saya meminta maaf, tetapi saya tidak meminta pengampunan. Saya tidak punya apa pun lagi untuk ditambahkan," katanya.
Ejekan Perez dan kekacauan di pinggir lapangan
Kontroversi meletus selama babak kedua dalam kemenangan 2-1 Real Madrid di King Abdullah Sports City Stadium. Dengan ketegangan yang tinggi, pembaca gerak bibir untuk stasiun televisi Spanyol Movistar mengidentifikasi Simeone berteriak kepada Vinicius: "Florentino akan menyingkirkanmu, ingat. Dia akan menyingkirkanmu."
Ketika Vinicius diganti pada menit ke-81 oleh Arda Guler, Simeone dan pemain Brasil itu terlibat adu mulut sengit di pinggir lapangan. Provokasi tersebut memicu reaksi marah dari bangku cadangan Real Madrid, dengan manajer Xabi Alonso terpaksa turun tangan dan menahan pemainnya karena emosi memuncak.
Alonso, yang telah berpisah dengan Los Blancos baru-baru ini, tampak tidak terkesan dengan tingkah laku rekannya, dan kemudian menggambarkannya sebagai tindakan yang melampaui batas. Insiden tersebut membuat Simeone mendapat kartu kuning dari wasit, tetapi dampaknya berlanjut lama setelah peluit akhir, mendominasi berita utama di Spanyol selama akhir pekan.
Vinicius mengakhiri paceklik gol
Latar belakang ejekan spesifik Simeone mengenai Perez adalah spekulasi yang terus berlanjut seputar masa depan Vinicius di Santiago Bernabeu. Kontrak pemain sayap itu berlaku hingga musim panas 2027, tetapi pembicaraan tentang perpanjangan kontrak dilaporkan terhenti, dipicu oleh penurunan performa yang membuatnya tidak mencetak gol dalam 16 pertandingan sebelum Piala Super Spanyol.
Namun, upaya Simeone untuk memanfaatkan ketidakamanan ini mungkin malah menjadi bumerang. Meskipun Vinicius tidak mencetak gol dalam kemenangan atas Atletico karena gol dari Fede Valverde dan Rodrygo mengamankan hasil, ia akhirnya memecah kebuntuannya di final melawan Barcelona.
Pemain Brasil itu menanggapi tekanan dengan cara terbaik, mencetak gol dalam pertandingan puncak tersebut, meskipun itu tidak cukup untuk mencegah kekalahan 3-2 dari rival abadi mereka.
Masa yang sulit bagi Madrid
Pada akhirnya, perjalanan Piala Super Spanyol ke Arab Saudi terbukti pahit manis bagi kedua belah pihak ibu kota Spanyol. Bagi Simeone, permintaan maaf itu adalah upaya untuk memfokuskan kembali skuadnya saat mereka kembali ke kompetisi domestik dengan berada di posisi keempat La Liga, harapan mereka untuk meraih gelar juara praktis pupus. Kekalahan di Jeddah merupakan pukulan lain bagi musim yang terancam merosot ke level mediokritas.
Bagi Real Madrid, kepuasan mengalahkan Atletico dengan cepat sirna oleh kekecewaan di final. Meskipun Vinicius kembali menemukan sentuhannya di depan gawang, kekalahan 3-2 dari Barcelona asuhan Hansi Flick memberikan trofi pertama musim ini kepada Tim Catalan. Tak hanya itu, Alonso dan Madrid kemudian juga sepakat untuk mengakhiri kerja sama.
