Dengan demikian, berakhirlah kiprah pesepakbola Argentina itu bersama klub ibu kota Spanyol tersebut, yang ia datangi pada musim panas lalu. Dalam satu-satunya musimnya bersama Atlético, Almada mencatatkan 40 penampilan, mencetak empat gol, dan menyumbang dua assist.





Atlético Madrid mendoakan yang terbaik untuk masa depan profesional dan pribadinya, demikian bunyi pernyataan tersebut.



