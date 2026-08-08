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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Atletico Madrid, Almada resmi bergabung dengan River Plate

Atletico Madrid
Transfers
River Plate
T. Almada

Pemain tim nasional Argentina itu kembali ke tanah air.

Seperti yang tertulis di situs resmi Colchoneros, Atlético Madrid dan River Plate telah mencapai kesepakatan untuk transfer Thiago Almada ke klub Buenos Aires tersebut.


  • Dengan demikian, berakhirlah kiprah pesepakbola Argentina itu bersama klub ibu kota Spanyol tersebut, yang ia datangi pada musim panas lalu. Dalam satu-satunya musimnya bersama Atlético, Almada mencatatkan 40 penampilan, mencetak empat gol, dan menyumbang dua assist.


    Atlético Madrid mendoakan yang terbaik untuk masa depan profesional dan pribadinya, demikian bunyi pernyataan tersebut.


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