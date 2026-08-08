Seperti yang tertulis di situs resmi Colchoneros, Atlético Madrid dan River Plate telah mencapai kesepakatan untuk transfer Thiago Almada ke klub Buenos Aires tersebut.
Getty Images Sport
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Atletico Madrid, Almada resmi bergabung dengan River Plate
Dengan demikian, berakhirlah kiprah pesepakbola Argentina itu bersama klub ibu kota Spanyol tersebut, yang ia datangi pada musim panas lalu. Dalam satu-satunya musimnya bersama Atlético, Almada mencatatkan 40 penampilan, mencetak empat gol, dan menyumbang dua assist.
Atlético Madrid mendoakan yang terbaik untuk masa depan profesional dan pribadinya, demikian bunyi pernyataan tersebut.
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