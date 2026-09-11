Setelah kekalahan menyakitkan di menit terakhir dari Roma, Atalanta di bawah asuhan Maurizio Sarri kembali dari Stadion New Balance Arena, di mana mereka akan bertandang ke markas Cagliari yang dilatih Fabio Pisacane.

Sejumlah pilihan masih menggantung di skuad Atalanta, terutama di sektor sayap, di mana Bernasconi dan Zappacosta bisa jadi mengungguli Bellanova dan Kolasinac. Di lini tengah ada kemungkinan Kessié tampil sebagai starter untuk pertama kalinya, begitu pula Roh di lini serang. Scamacca diperkirakan akan mengamankan tempatnya menggeser Krstovic.









Sementara itu Cagliari, yang datang dengan kemenangan atas Lecce, bertumpu pada Maldini yang kembali menemukan sinarnya pada pekan terakhir dan pada kekompakan yang telah ia temukan sejak awal musim bersama Fazzini. Mendy akan kembali menjadi ujung tombak serangan.



