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Cagliari Calcio v Atalanta BC - Serie AGetty Images Sport

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Atalanta vs Cagliari: di mana bisa disaksikan dan siaran langsungnya, kanal, jadwal, dan susunan pemain

Atalanta vs Cagliari
Serie A
Atalanta
Cagliari

Sabtu pukul 20.45, akan berlangsung pertandingan Atalanta melawan Cagliari di Serie A Italia: berikut semua informasi mengenai di mana Anda bisa menonton pertandingan ini serta susunan pemain yang mungkin diturunkan.

Setelah kekalahan menyakitkan di menit terakhir dari Roma, Atalanta di bawah asuhan Maurizio Sarri kembali dari Stadion New Balance Arena, di mana mereka akan bertandang ke markas Cagliari yang dilatih Fabio Pisacane.

Sejumlah pilihan masih menggantung di skuad Atalanta, terutama di sektor sayap, di mana Bernasconi dan Zappacosta bisa jadi mengungguli Bellanova dan Kolasinac. Di lini tengah ada kemungkinan Kessié tampil sebagai starter untuk pertama kalinya, begitu pula Roh di lini serang. Scamacca diperkirakan akan mengamankan tempatnya menggeser Krstovic.



Sementara itu Cagliari, yang datang dengan kemenangan atas Lecce, bertumpu pada Maldini yang kembali menemukan sinarnya pada pekan terakhir dan pada kekompakan yang telah ia temukan sejak awal musim bersama Fazzini. Mendy akan kembali menjadi ujung tombak serangan.


  • Atalanta vs Cagliari: Kanal penyiar dan siaran langsung

    Pertandingan: Atalanta-Cagliari

    Tanggal: Sabtu, 12 September 2026

    Waktu: 20.45

    Saluran Penyiar: stc

    Siaran Langsung: stc

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  • Prediksi Susunan Pemain Atalanta vs Cagliari

    Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Kessié, Ederson, Samardžić; De Ketelaere, Scamacca, Rooe.


    Cagliari (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Adopo, Wenkx, Romano; Maldini, Mendy, Fazzini.

  • Di Mana Menyaksikan Pertandingan Atalanta vs Cagliari di Televisi

    Pertandingan Serie A Italia antara Atalanta dan Cagliari akan disiarkan langsung di televisi melalui stc lewat aplikasi khusus untuk perangkat televisi pintar yang kompatibel, atau menggunakan konsol permainan (PlayStation, Xbox), atau TIMVISION Box, atau perangkat seperti Google Chromecast dan Amazon Fire Stick TV.

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  • Di Mana Menonton Siaran Langsung Pertandingan Atalanta vs Cagliari

    Atalanta-Cagliari juga akan tersedia dalam siaran langsung melalui perangkat seperti ponsel pintar, tablet, laptop, dan komputer desktop berkat stc, dengan mengunduh aplikasi atau mengakses situs resmi platform tersebut.

Serie A
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Atalanta
ATA
Cagliari crest
Cagliari
CGL