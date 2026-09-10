Atalanta, Scalvini menuju perpanjangan kontrak: detailnya

Kabar baik datang dari kubu Atalanta, yang mendapat sinyal penting soal kesinambungan untuk salah satu aset teknis paling berharga milik klub. Giorgio Scalvini siap memperpanjang kontraknya bersama La Dea. Hal itu dilaporkan oleh Fabrizio Romano di kanal YouTube miliknya: antara klub dan bek kelahiran 2003 tersebut telah tercapai kesepakatan penuh untuk perpanjangan kontrak.





Kabar ini sangat berarti bagi Atalanta, yang dalam beberapa bulan terakhir harus menghadapi sejumlah ketertarikan terhadap bek tengah Italia tersebut. Klub asal Bergamo itu menolak proposal yang datang baik dari Italia maupun luar negeri, dengan tetap memilih bertaruh pada sang pemain dan menganggapnya sebagai sosok penting untuk masa kini dan masa depan tim.





Kesepakatan perpanjangan kontrak ini menjadi langkah lanjutan dari keinginan klub untuk mengamankan Scalvini dan mempertahankan pemain yang tumbuh dari akademi mereka sendiri.



