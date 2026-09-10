Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Giorgio Scalvini AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Atalanta, Scalvini menuju perpanjangan kontrak: detailnya

Atalanta
Transfers
G. Scalvini

Bek itu siap memperpanjang kontraknya dengan Inter.

Kabar baik datang dari kubu Atalanta, yang mendapat sinyal penting soal kesinambungan untuk salah satu aset teknis paling berharga milik klub. Giorgio Scalvini siap memperpanjang kontraknya bersama La Dea. Hal itu dilaporkan oleh Fabrizio Romano di kanal YouTube miliknya: antara klub dan bek kelahiran 2003 tersebut telah tercapai kesepakatan penuh untuk perpanjangan kontrak.


Kabar ini sangat berarti bagi Atalanta, yang dalam beberapa bulan terakhir harus menghadapi sejumlah ketertarikan terhadap bek tengah Italia tersebut. Klub asal Bergamo itu menolak proposal yang datang baik dari Italia maupun luar negeri, dengan tetap memilih bertaruh pada sang pemain dan menganggapnya sebagai sosok penting untuk masa kini dan masa depan tim.


Kesepakatan perpanjangan kontrak ini menjadi langkah lanjutan dari keinginan klub untuk mengamankan Scalvini dan mempertahankan pemain yang tumbuh dari akademi mereka sendiri.


  • ANGKA-ANGKA

    Meski usianya masih muda, Scalvini sudah mencatatkan 141 penampilan bersama Atalanta, yang dihiasi 8 gol. Dalam palmaresnya terdapat Liga Europa yang diraih pada 2024, trofi internasional besar pertama dalam sejarah Atalanta. Selain itu, ada juga Supercoppa Primavera, yang diraih saat meniti proses perkembangan di level akademi.

    • Iklan

    SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Cagliari crest
Cagliari
CGL