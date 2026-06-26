Atalanta, Sarri sangat mengandalkan Jashari dan Ricci: tanggapan dari Milan

Atalanta telah meraup lebih dari 100 juta dari penjualan Ederson ke Manchester United dan Palestra ke Chelsea. Cristiano Giuntoli ingin menginvestasikan sebagian dari anggaran ini untuk gelandang Milan, Ardon Jashari. Dalam beberapa hari terakhir, direktur olahraga baru Atalanta tersebut telah mencoba menjajaki kemungkinan dengan pihak pemain timnas Swiss tersebut, meskipun hingga saat ini belum ada respons positif baik dari sang pemain maupun dari pihak klub Milan.