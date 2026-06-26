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cm grafica jashari milan 2025 26 16.9Getty Images

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Atalanta, Sarri sangat mengandalkan Jashari dan Ricci: tanggapan dari Milan

AC Milan
Transfers

Milan, dua gelandang Jashari dan Ricci sangat diminati oleh Atalanta

Cuaca di Milan sedang sangat panas; Cardinale dan Amorim sedang merancang Milan yang baru. Prioritas utama adalah mendatangkan seorang penyerang hebat, dengan upaya yang saat ini difokuskan pada Goncalo Ramos dari PSG. Pasar transfer keluar juga tak kalah penting: dalam beberapa hari terakhir, telah muncul sejumlah tawaran minat terhadap para pemain skuad Rossoneri.

  • GIUNTOLI TETAP MENDUKUNG JASHARI

    Atalanta telah meraup lebih dari 100 juta dari penjualan Ederson ke Manchester United dan Palestra ke Chelsea. Cristiano Giuntoli ingin menginvestasikan sebagian dari anggaran ini untuk gelandang Milan, Ardon Jashari. Dalam beberapa hari terakhir, direktur olahraga baru Atalanta tersebut telah mencoba menjajaki kemungkinan dengan pihak pemain timnas Swiss tersebut, meskipun hingga saat ini belum ada respons positif baik dari sang pemain maupun dari pihak klub Milan.

    • Iklan

  • UPAYA UNTUK RICCI

    Giuntoli mengincar Jashari dan akan mencoba lagi, sementara Sarri lebih memilih mengandalkan Ricci. Agen sang pemain pun menyambut baik kemungkinan kepindahan ke Dea pada bursa transfer kali ini. Saat ini, informasi yang ada masih terlalu sedikit untuk memulai negosiasi; Atalanta baru melakukan penjajakan terhadap Jashari dan belum terhadap Ricci, namun ini merupakan perkembangan yang perlu dipantau. Asalkan Milan tidak menghalangi...