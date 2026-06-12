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Atalanta BC v FK Sarajevo - UEFA Europa League Second Qualifying Round: 1st legGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Atalanta, mantan pemain Juventus Sbravati resmi bergabung

Atalanta
Transfers
Serie A

Menjadi Direktur Bidang Teknis dan Pengembangan Pemain di sektor pemuda

Sebagaimana tercantum dalam siaran pers resmi klub asal Bergamo tersebut, "Atalanta BC dengan bangga mengumumkan penambahan anggota baru dalam jajaran manajemen sektor akademi muda, sebagai bagian dari upaya untuk semakin memperkuat akademi muda Nerazzurri. Dalam hal ini, mulai 1 Juli mendatang, Michele Sbravati akan menjabat sebagai Direktur Bidang Teknis dan Pengembangan Pemain di sektor pemuda, bekerja secara sinergis dan berkolaborasi erat dengan Direktur akademi muda Atalanta, Roberto Samaden.


Lahir pada tahun 1965, karier manajerial Michele Sbravati telah berlangsung selama lebih dari dua dekade di Genoa, tepatnya selama 21 tahun, dengan 18 tahun terakhir menjabat sebagai Kepala Divisi Pemuda."


  • Siaran pers tersebut melanjutkan: "Selanjutnya, tepatnya pada Juli 2024, ia bergabung dengan Juventus, di mana selama dua tahun ia menjabat sebagai Direktur Sepak Bola Pemuda.


    Selama kariernya, ia berhasil menemukan banyak talenta dan mengembangkan banyak pemain muda, sehingga menjadi salah satu manajer paling dihormati di dunia sepak bola pemuda.


    Keluarga Percassi, keluarga Pagliuca, dan seluruh Klub menyambut Michele Sbravati dengan hangat, serta mendoakan kesuksesannya."


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