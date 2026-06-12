Atalanta, mantan pemain Juventus Sbravati resmi bergabung

Sebagaimana tercantum dalam siaran pers resmi klub asal Bergamo tersebut, "Atalanta BC dengan bangga mengumumkan penambahan anggota baru dalam jajaran manajemen sektor akademi muda, sebagai bagian dari upaya untuk semakin memperkuat akademi muda Nerazzurri. Dalam hal ini, mulai 1 Juli mendatang, Michele Sbravati akan menjabat sebagai Direktur Bidang Teknis dan Pengembangan Pemain di sektor pemuda, bekerja secara sinergis dan berkolaborasi erat dengan Direktur akademi muda Atalanta, Roberto Samaden.





Lahir pada tahun 1965, karier manajerial Michele Sbravati telah berlangsung selama lebih dari dua dekade di Genoa, tepatnya selama 21 tahun, dengan 18 tahun terakhir menjabat sebagai Kepala Divisi Pemuda."



