Atalanta cemas: Hien mengalami cedera di Piala Dunia

Bek tersebut terhenti tak lama setelah pertandingan berjalan setengah jam saat sedang mengejar bola, lalu terjatuh sambil meringis kesakitan. Setelah ditangani oleh tim medis, ia digantikan dan meninggalkan lapangan dengan bantuan petugas medis.





Dalam beberapa hari ke depan, hasil pemeriksaan akan mengungkap seberapa parah cedera tersebut, namun kekhawatiran semakin meningkat: menurut Sos Fanta, Hien berisiko harus mengakhiri Piala Dunia lebih awal, dan masalah ini juga berpotensi mengganggu awal persiapan musim panas bersama Atalanta.