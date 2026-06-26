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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Atalanta cemas: Hien mengalami cedera di Piala Dunia

Sweden
Atalanta
World Cup

Bek asal Swedia mengalami cedera otot: Apakah Piala Dunia sudah berakhir baginya?

Kabar buruk bagi Atalanta dari Piala Dunia. Isak Hien terpaksa meninggalkan lapangan saat pertandingan antara Swedia dan Jepang akibat cedera otot di paha kirinya.



  • Bek tersebut terhenti tak lama setelah pertandingan berjalan setengah jam saat sedang mengejar bola, lalu terjatuh sambil meringis kesakitan. Setelah ditangani oleh tim medis, ia digantikan dan meninggalkan lapangan dengan bantuan petugas medis.


    Dalam beberapa hari ke depan, hasil pemeriksaan akan mengungkap seberapa parah cedera tersebut, namun kekhawatiran semakin meningkat: menurut Sos Fanta, Hien berisiko harus mengakhiri Piala Dunia lebih awal, dan masalah ini juga berpotensi mengganggu awal persiapan musim panas bersama Atalanta.

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