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Manjakan Pecinta Bola, Aston Villa vs Indonesia All Stars Tayang Di ANTV

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ANTV resmi menjadi pemegang hak siar untuk laga pramusim bergengsi yang mempertemukan klub Liga Primer Aston Villa melawan Indonesia All Stars.

Kabar gembira bagi para pencinta sepak bola Tanah Air! Stasiun televisi ANTV resmi menjadi Official Broadcaster untuk laga pramusim bergengsi yang mempertemukan klub Liga Primer Aston Villa melawan Indonesia All Stars. Pertandingan ini bakal disiarkan secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu, (1/8) pukul 19.00 WIB.

Kedatangan Aston Villa ke Jakarta merupakan bagian dari rangkaian tur Asia mereka sebelum kembali mengarungi kompetisi di Inggris. Laga bertajuk Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026 ini sekaligus menjadi ujian krusial bagi anak asuh Unai Emery, sebelum berhadapan dengan raksasa Prancis, PSG, pada 12 Agustus mendatang.

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    Setelah sukses memanjakan pemirsa lewat tayangan Serie A Liga Italia, Coppa Italia, dan Supercoppa, ANTV kembali membuktikan komitmennya dalam menghadirkan hiburan olahraga kelas dunia.

    "Kami merasa bangga dapat menjadi bagian dalam rangkaian laga pramusim ini. Semoga tayangan laga pertandingan ini dapat mengobati kerinduan para pemirsa setia ANTV dan juga bagi basis pendukung Aston Villa di Indonesia," ujar Kiki Zulkarnain, Chief Program and Communication Officer ANTV.

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    Pemanasan Villa Jelang Piala Super Eropa

    Sementara itu, Head of Marketing Communication Sound Rhythm, Ahmad Satrio, mengungkapkan bahwa Indonesia dipilih sebagai destinasi tur karena besarnya gairah dan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola.

    "Aston Villa diperkirakan akan membawa skuad terbaiknya ke Jakarta, dengan komposisi yang tidak jauh berbeda dari tim yang disiapkan untuk Piala Super Eropa," jelas pernyataan resmi pihak promotor.

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    Indonesia All Stars Dipimpin Legenda Timnas

    Di kubu tuan rumah, skuad Indonesia All Stars yang diisi oleh para pemain pilihan dari Indonesia Super League akan ditangani oleh susunan tim pelatih berpengalaman. Posisi Pelatih Kepala diberikan kepada Kurniawan Dwi Yulianto, penyerang legendaris Indonesia, dan sempat menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong.

    Sementara Ricky Nelson dipilih menjadi Asisten Pelatih di belakang Kurniawan, dan eks penjaga gawang nomor satu Indonesia Hendro Kartiko ditunjuk menjadi Pelatih Kiper.

    Penunjukan Kurniawan Dwi Yulianto sebagai juru taktik diumumkan secara resmi oleh Sound Rhythm pada Rabu (15/7) lalu. Pengalamannya melatih di Eropa bersama klub Italia, Como, diharapkan mampu memberikan perlawanan sengit terhadap tim tamu.

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  • Pembelian Tiket

    Selain pertandingan utama, rangkaian Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026 juga akan menghadirkan berbagai kegiatan pendukung yang dirancang untuk memberikan pengalaman lebih dekat kepada para penggemar, di antaranya coaching clinic, sesi latihan terbuka, meet & greet, aktivitas bersama komunitas, program bersama mitra, hingga berbagai fan engagement yang akan berlangsung selama kunjungan Aston Villa di Indonesia.

    Penjualan tiket dilakukan secara eksklusif melalui AstonVillaJKT.com, di mana terdapat beberapa kategori yang bisa dipilih oleh para penonton:

    • VVIP : Rp2.250.000

    • VIP A & VIP B : Rp1.500.000

    • Category 1A & 1B : Rp1.200.000

    • Category 2A & 2B : Rp750.000

    • Category 3 : Rp350.000

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