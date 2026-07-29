Manjakan Pecinta Bola, Aston Villa vs Indonesia All Stars Tayang Di ANTV

Kabar gembira bagi para pencinta sepak bola Tanah Air! Stasiun televisi ANTV resmi menjadi Official Broadcaster untuk laga pramusim bergengsi yang mempertemukan klub Liga Primer Aston Villa melawan Indonesia All Stars. Pertandingan ini bakal disiarkan secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu, (1/8) pukul 19.00 WIB.

Kedatangan Aston Villa ke Jakarta merupakan bagian dari rangkaian tur Asia mereka sebelum kembali mengarungi kompetisi di Inggris. Laga bertajuk Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia 2026 ini sekaligus menjadi ujian krusial bagi anak asuh Unai Emery, sebelum berhadapan dengan raksasa Prancis, PSG, pada 12 Agustus mendatang.