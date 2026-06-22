Kepastian itu diungkapkan oleh Head of Marketing Communication Sound Rhythm, Ahmad Satrio dalam agenda sesi konferensi pers kepada media di CGV FX Sudirman, Jakarta, Senin (22/6) siang WIB.
Sambut Musim Baru, Aston Villa Dipastikan Hadapi Indonesia All Stars Di Jakarta
Apa Yang Dikatakan?
Ahmad Satrio mengungkapkan laga melawan Indonesia All Stars merupakan laga pemanasan sebelum berjumpa PSG di ajang Piala Super Eropa pada 12 Agustus mendatang. Sehingga dipastikan manajer Unai Emery akan membawa skuad terbaiknya ke Jakarta.
"Aston Villa ini datang ke Asia dalam rangka tur pramusim, jadi tidak hanya di Indonesia. Jadi karena memang yang kita tahu mereka akan melawan PSG di Piala Super Eropa, maka tim yang dibawa itu adalah tim yang akan disiapkan tampil di kompetisi Liga Inggris. Nanti akan ada pemain utamanya dan tim reserve juga," jelas Satrio.
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Jawara Liga Europa
Tak hanya itu, kabarnya The Villans juga berencana membawa trofi Europa League yang baru saja mereka raih.
"Sedikit bocoran, nanti Aston Villa rencananya akan datang membawa trofi Europa League mereka yang baru saja mereka menangi musim lalu," tambah Satrio.
- AFP
Melawan Indonesia All Stars
Nantinya tim asuhan Unai Emery akan menghadapi tim Indonesia All Stars. Meskipun belum mau merinci siapa saja nama pemain yang masuk dalam daftar tersebut, namun Satrio menegaskan Indonesia All Stars akan dihuni oleh kombinasi nama besar pemain yang berkecimpung di sepakbola Indonesia, sehingga bisa menjadi magnet bagi suporter untuk hadir langsung ke stadion.
"Indonesia All Stars nantinya pemain yang ada di Liga Indonesia, juga pemain diaspora, ada juga pemain asing yang bermain di Indonesia juga akan diikutsertakan," tuturnya.
"Kita mau memberikan kesempatan kepada para pemain tersebut untuk bermain melawan klub elite Eropa, juara Europa League bukan sebuah hal yang sangat mudah. Itu akan memberikan pengalaman yang menakjubkan juga untuk pemain Indonesia All Stars. Kami juga optimistis bisa mengundang banyak orang."
Tiket Pertandingan
Tiket laga persahabatan antara Aston Villa dan Indonesia All Stars ini dijual dengan harga yang bervariasi. Mulai dari 350 ribu rupiah untuk Categori 3, hingga termahal di angka 2,2 juta rupiah di tribun VVIP. Tiket akan dijual untuk umum pada Sabtu (27/6) mendatang.