Sambut Musim Baru, Aston Villa Dipastikan Hadapi Indonesia All Stars Di Jakarta

Nantinya tim asuhan Unai Emery akan menghadapi tim Indonesia All Stars. Meskipun belum mau merinci siapa saja nama pemain yang masuk dalam daftar tersebut, namun Satrio menegaskan Indonesia All Stars akan dihuni oleh kombinasi nama besar pemain yang berkecimpung di sepakbola Indonesia, sehingga bisa menjadi magnet bagi suporter untuk hadir langsung ke stadion.

"Indonesia All Stars nantinya pemain yang ada di Liga Indonesia, juga pemain diaspora, ada juga pemain asing yang bermain di Indonesia juga akan diikutsertakan," tuturnya.

"Kita mau memberikan kesempatan kepada para pemain tersebut untuk bermain melawan klub elite Eropa, juara Europa League bukan sebuah hal yang sangat mudah. Itu akan memberikan pengalaman yang menakjubkan juga untuk pemain Indonesia All Stars. Kami juga optimistis bisa mengundang banyak orang."