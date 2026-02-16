"Astaga!" - Ryan Reynolds dan Hugh Jackman terkejut setelah Wrexham mendapatkan undian impian di Piala FA melawan Chelsea

Wrexham telah meraih promosi berturut-turut dan kini menargetkan Liga Premier, dengan pertandingan mereka melawan Chelsea menjadi indikator yang baik tentang posisi mereka saat ini. Tim Championship ini berada di peringkat kedelapan klasemen, satu poin di belakang Derby County yang berada di peringkat keenam, posisi terakhir untuk playoff.

Manajer Phil Parkinson yakin timnya siap menghadapi tantangan tersebut, seperti yang dia katakan kepada ESPN awal bulan ini: "Dengar, apakah struktur klub ini di belakang layar siap untuk Premier League dan apakah akan ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan [jika kita sampai di sana]?

"Tentu saja, tapi bukankah akan hebat jika kita mendapat kesempatan itu? Mungkin Anda akan mengatakan kita belum siap untuk Divisi Satu, apalagi Championship, tapi menurut saya, dalam sepak bola, Anda terus berkembang seiring berjalannya waktu."