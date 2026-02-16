Getty Images Entertainment
Diterjemahkan oleh
"Astaga!" - Ryan Reynolds dan Hugh Jackman terkejut setelah Wrexham mendapatkan undian impian di Piala FA melawan Chelsea
Reaksi Reynolds dan Jackman
Reynolds dan Jackman terkejut dengan hasil undian putaran kelima Piala FA, karena klub Reynolds, Wrexham, dipertemukan dengan Chelsea. Pertandingan akan digelar di Stok Cae Ras, dan dua bintang Marvel yang terkenal karena memerankan Deadpool dan Wolverine masing-masing kemungkinan besar akan hadir.
Jackman adalah yang pertama menyadari bahwa Wrexham keluar dari undian, dengan raksasa Premier League asuhan Liam Rosenior akan bertandang. Dalam tweet-nya, Reynolds menulis: "Astaga." Dalam video, reaksinya jauh lebih ekspresif.
- Getty Images Sport
Ambisi Wrexham untuk masuk ke Liga Premier
Wrexham telah meraih promosi berturut-turut dan kini menargetkan Liga Premier, dengan pertandingan mereka melawan Chelsea menjadi indikator yang baik tentang posisi mereka saat ini. Tim Championship ini berada di peringkat kedelapan klasemen, satu poin di belakang Derby County yang berada di peringkat keenam, posisi terakhir untuk playoff.
Manajer Phil Parkinson yakin timnya siap menghadapi tantangan tersebut, seperti yang dia katakan kepada ESPN awal bulan ini: "Dengar, apakah struktur klub ini di belakang layar siap untuk Premier League dan apakah akan ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan [jika kita sampai di sana]?
"Tentu saja, tapi bukankah akan hebat jika kita mendapat kesempatan itu? Mungkin Anda akan mengatakan kita belum siap untuk Divisi Satu, apalagi Championship, tapi menurut saya, dalam sepak bola, Anda terus berkembang seiring berjalannya waktu."
Performa apik Chelsea
Chelsea tampil impresif di bawah asuhan Liam Rosenior, tak terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir mereka, dan telah dengan mudah mengalahkan klub-klub Championship di putaran ketiga dan keempat. Tim Rosenior menghancurkan Charlton Athletic 5-1 di putaran ketiga, lalu mengalahkan Hull City 4-0 di putaran keempat. Kemenangan ketiga berturut-turut akan menjadi target mereka bulan depan. Hull sedikit mirip dengan Wrexham, karena mereka unggul tujuh poin dari tim Wales tersebut di divisi kedua.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Pertandingan tersebut saat ini dijadwalkan pada 7 Maret, meskipun jadwal tersebut dapat berubah jika pertandingan tersebut dipilih untuk siaran langsung televisi, yang kemungkinan besar akan terjadi.
Iklan