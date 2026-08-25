Kedua klub sedang berupaya mencari kesepakatan, masih harus dipahami formula transfernya dan apakah sang pemain akan membuka diri terhadap destinasi tersebut. Sebelumnya, klub lain juga sempat memantaunya, termasuk Monza.





Seperti dilaporkan Fabrizio Romano, sudah ada kesepakatan verbal antara klub Uni Emirat Arab tersebut dan Inter untuk Kristjan Asllani: negosiasi itu seharusnya dituntaskan berdasarkan pinjaman berbayar senilai 2 juta euro dengan hak tebus 6,5 juta euro yang menjadi kewajiban dalam kondisi tertentu. Kini, pembicaraan berlanjut pada detail-detail dengan sang pemain yang telah membuka pintu untuk transfer tersebut.





Lahir pada 2002, Asllani memainkan 33 pertandingan dan mencatatkan 2 gol serta 2 assist dengan seragam Besiktas dalam pengalaman terakhirnya. Ia datang ke Inter dari Empoli, tetapi selama bertahun-tahun lebih dulu tertutup oleh Brozovic dan kemudian oleh Calhanoglu.





Kontrak besar telah siap untuknya di UAE Pro League, Inter mendorong penjualan permanen tetapi juga akan puas dengan formula ini: perkembangan terbaru dinantikan dalam beberapa jam ke depan.