Kedua klub sedang berusaha mencari kesepakatan, yang perlu dipahami adalah formula transfernya dan apakah sang pemain akan membuka peluang untuk destinasi tersebut. Sebelumnya, sejumlah klub lain juga sempat memantaunya, termasuk Monza.





Lahir pada 2002, Asllani memainkan 33 pertandingan serta mencetak 2 gol dan 2 assist bersama Besiktas dalam pengalaman terakhirnya. Ia datang ke Inter dari Empoli, tetapi selama bertahun-tahun lebih dulu tertutup oleh Brozovic dan kemudian oleh Calhanoglu.





Kontrak bernilai besar sudah siap untuknya di UAE Pro League, Inter mendorong penjualan permanen, kabar terbaru ditunggu dalam beberapa jam ke depan.