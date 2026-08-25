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Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Asllani hengkang dari Inter: ada tawaran dari Uni Emirat Arab, Al Jazira menginginkannya. Formula dan detailnya

Inter
Transfers
Serie A
K. Asllani

Inter bergerak di sektor penjualan pemain. Di antara pemain surplus ada Kristjan Asllani, yang baru kembali dari masa peminjaman di Torino dan Besiktas serta di luar proyek teknis Chivu. Pemain Albania itu diminati Al-Jazira, klub asal Uni Emirat Arab.

  • Kedua klub sedang berusaha mencari kesepakatan, yang perlu dipahami adalah formula transfernya dan apakah sang pemain akan membuka peluang untuk destinasi tersebut. Sebelumnya, sejumlah klub lain juga sempat memantaunya, termasuk Monza.


    Lahir pada 2002, Asllani memainkan 33 pertandingan serta mencetak 2 gol dan 2 assist bersama Besiktas dalam pengalaman terakhirnya. Ia datang ke Inter dari Empoli, tetapi selama bertahun-tahun lebih dulu tertutup oleh Brozovic dan kemudian oleh Calhanoglu.


    Kontrak bernilai besar sudah siap untuknya di UAE Pro League, Inter mendorong penjualan permanen, kabar terbaru ditunggu dalam beberapa jam ke depan.

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