Asisten Ruben Amorim mengatakan manajer membutuhkan lebih banyak waktu untuk 'mengimplementasikan ide-idenya' di Manchester United

Amorim tiba di Manchester dengan reputasi yang gemilang setelah membawa Sporting CP meraih sejumlah trofi dan berencana untuk merevolusi gaya bermain United dengan pendekatan modernnya. Namun, transisi ke sepak bola Inggris ternyata jauh lebih sulit dari yang diperkirakan siapa pun. Selama masa jabatannya yang penuh gejolak selama 14 bulan, manajer berusia 41 tahun ini hanya memenangkan kurang dari sepertiga dari 47 pertandingan Premier League yang ia jalani, meninggalkan rasio kemenangan keseluruhan sebesar 38,1%. Pihak manajemen klub akhirnya kehilangan kesabaran dan memecatnya pada Januari saat performa tim terus menurun.

Meskipun hasil di atas kertas jelas buruk, staf pelatihnya yakin proyek tersebut dihentikan terlalu dini. Rencana taktis yang membawa Amorim kesuksesan besar di Sporting CP, terutama sistem tiga bek belakangnya, kesulitan untuk benar-benar diterapkan di Inggris. Tim sering terlihat terputus-putus di lapangan, seolah-olah terjebak antara beradaptasi sepenuhnya dengan filosofi baru yang kompleks dan memenuhi tuntutan tinggi dan tekanan besar dari liga yang terkenal kejam.