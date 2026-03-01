Getty Images Sport
Asisten Ruben Amorim mengatakan manajer membutuhkan lebih banyak waktu untuk 'mengimplementasikan ide-idenya' di Manchester United
Pertarungan taktis di Old Trafford
Amorim tiba di Manchester dengan reputasi yang gemilang setelah membawa Sporting CP meraih sejumlah trofi dan berencana untuk merevolusi gaya bermain United dengan pendekatan modernnya. Namun, transisi ke sepak bola Inggris ternyata jauh lebih sulit dari yang diperkirakan siapa pun. Selama masa jabatannya yang penuh gejolak selama 14 bulan, manajer berusia 41 tahun ini hanya memenangkan kurang dari sepertiga dari 47 pertandingan Premier League yang ia jalani, meninggalkan rasio kemenangan keseluruhan sebesar 38,1%. Pihak manajemen klub akhirnya kehilangan kesabaran dan memecatnya pada Januari saat performa tim terus menurun.
Meskipun hasil di atas kertas jelas buruk, staf pelatihnya yakin proyek tersebut dihentikan terlalu dini. Rencana taktis yang membawa Amorim kesuksesan besar di Sporting CP, terutama sistem tiga bek belakangnya, kesulitan untuk benar-benar diterapkan di Inggris. Tim sering terlihat terputus-putus di lapangan, seolah-olah terjebak antara beradaptasi sepenuhnya dengan filosofi baru yang kompleks dan memenuhi tuntutan tinggi dan tekanan besar dari liga yang terkenal kejam.
Candido berbicara tentang proses tersebut.
Adelio Candido, anggota staf belakang layar Amorim yang terpercaya dan penting, baru-baru ini berbagi refleksinya tentang masa-masa sulit mereka selama wawancara mendalam dengan media Portugal A Bola.
Kekecewaannya yang utama berasal dari kurangnya waktu yang signifikan untuk melaksanakan rencana mereka. "Di Manchester, saya sangat menyukai kota itu dan cara para penggemar hidup dan bernapas dengan sepak bola, lebih fokus pada proyek daripada hasil instan. Yang kurang saya sukai adalah, tanpa ragu, perasaan bahwa ide-ide kami tidak sepenuhnya diimplementasikan," akui Candido secara terbuka. Pengakuan jujur ini menyoroti dilema utama yang dihadapi staf pelatih. Mereka berusaha keras untuk membangun identitas taktis yang berkelanjutan dan jangka panjang di institusi yang terus-menerus menuntut kesuksesan instan, menjadikan kesabaran sebagai kemewahan yang langka dan mahal.
Kerusakan dalam hubungan internal
Meskipun hasil yang mengecewakan di lapangan menjadi pemicu utama pemecatan Amorim, masalah di luar lapangan juga berperan signifikan dalam kejatuhannya. Laporan menunjukkan adanya pendinginan hubungan yang signifikan dalam struktur olahraga Manchester United. Secara khusus, gangguan komunikasi antara pelatih kepala dan direktur sepak bola Jason Wilcox menciptakan lingkungan kerja yang tegang dan tidak produktif di balik layar.
Kekurangan sinergi internal ini membuat posisi Amorim semakin tidak dapat dipertahankan seiring berjalannya waktu. Ketika departemen perekrutan dan staf pelatih tidak sejalan secara sempurna, membangun fondasi yang kokoh untuk visi taktis baru menjadi hampir mustahil. Gesekan internal berarti struktur dukungan yang diperlukan untuk "mengimplementasikan ide-ide tersebut," seperti yang diungkapkan Candido, secara efektif runtuh di bawah permukaan, pada akhirnya meninggalkan tim manajemen terisolasi.
Pelajaran yang dipetik untuk masa depan
Sejak kepergiannya yang mendadak dari Old Trafford, Amorim tetap menjaga kesunyian yang terhormat, menjauh dari sorotan media yang intens untuk memproses kemunduran karier yang besar ini. Namun, asistennya tetap bersikap filosofis tentang pengalaman ini, menolak untuk melihat waktu mereka di Manchester sebagai kegagalan semata. Candido menegaskan bahwa terjun ke liga paling diawasi di dunia memberikan pelajaran berharga bagi seluruh tim pelatih.
"Pengalaman selalu merupakan pengalaman," kata Candido, menerima kurva pembelajaran yang curam. "Bahkan jika orang-orang berpikir pekerjaan kami baik atau buruk, pada akhirnya kami selalu belajar sesuatu." Ia mengakui bahwa hanya waktu yang akan menunjukkan bagaimana bab yang penuh sorotan ini akan mempengaruhi prospek masa depan mereka. Saat United melangkah maju di bawah kepemimpinan baru, era Amorim menjadi pengingat yang jelas tentang tantangan besar yang terlibat dalam modernisasi Theatre of Dreams.
