'Saya Kecewa Dan Frustrasi' - Mikel Arteta Kesal Usai Arsenal Kehilangan Rekor Clean Sheet Saat Imbang Lawan Sunderland
Arsenal Lewatkan Peluang untuk Unggul Jauh
Arsenal tertinggal lebih dulu melalui gol Dan Ballard 10 menit sebelum jeda. Mantan pemain akademi The Gunners itu melepaskan tembakan jarak dekat yang tak mampu dihalau Raya setelah menerima umpan dari sesama bek, Nordi Mukiele.
Pasukan Mikel Arteta menekan habis-habisan untuk mencari gol penyeimbang setelah turun minum dan langsung mendapat hadiah pada menit ke-54. Bukayo Saka menaklukkan Robin Roefs di tiang dekat setelah pressing bagus dari tim tamu memaksa Enzo Le Fee melakukan kesalahan di area pertahanannya sendiri.
Martin Zubimendi melepaskan tembakan yang membentur mistar gawang saat Arsenal berusaha berbalik unggul. Akhirnya, Leandro Trossard-lah yang kembali menjadi pahlawan dengan tembakan keras dari jarak 20 yard yang menaklukkan Roefs.
Arsenal tampaknya akan meraih tiga poin krusial, tetapi terpaksa berbagi poin setelah Brobbey berhasil menyelinap di antara Raya dan Gabriel Magalhaes untuk mencetak gol penyeimbang di akhir laga.
'Saya Kecewa dan Frustrasi'
Setelah hasil imbang di Stadium of Light, Arteta mengakui bahwa dia 'kecewa dan frustrasi' karena Arsenal tidak mampu mempertahankan kemenangan yang seharusnya sangat penting dalam perburuan gelar Liga Primer. Ketika ditanya apa yang ia rasakan pada menit ke-94 itu, Arteta menjawab: "Lagi-lagi, tidak puas karena saya ingin menang. Dan pertandingan sudah hampir kami menangkan, tetapi Anda tahu ini adalah Liga Primer dan cara mereka bermain, mereka akan terus bertahan ketika selisihnya hanya satu gol.
"Saya kecewa dan frustrasi karena itu adalah aksi yang bisa kami pertahankan dengan lebih baik. Tetapi Anda juga harus memberi penghargaan kepada lawan karena melakukan apa yang telah mereka lakukan, menempatkan bola di sana, menyundul bola seperti itu, dan kemudian mereka menyerang untuk melakukan aksi itu dan memasukkan bola ke gawang. Terkadang Anda harus melakukan itu dan mengakuinya juga."
Mengenai berakhirnya rekor clean sheet, Arteta berkata: "Saya merasa sakit di perut saya. Saya tidak ingin kebobolan gol sama sekali. Itu adalah gol (kebobolan) dan menempatkan pertandingan dalam posisi yang sulit."
Arteta Beri Pujian untuk Sunderland
Arteta juga ditanya tentang Sunderland, dan apakah para penantang gelar lainnya akan menghadapi pertandingan sulit di Stadium of Light musim ini. The Black Cats telah memulai musim dengan cemerlang setelah promosi mereka, dengan hasil imbang hari Sabtu membawa mereka naik ke empat besar.
"Itulah Liga Primer, Anda tidak akan pergi ke tempat mana pun di Liga Primer di mana Anda berpikir akan menjalani sore atau malam yang nyaman," tambah Arteta. "Dan sekali lagi, bukan kebetulan apa yang mereka lakukan, dan mereka memutuskan untuk berada di tempat mereka sekarang, begitu pula kami."
Sunderland telah meraih beberapa hasil penting musim ini, seperti mengalahkan Chelsea, serta bermain imbang dengan Crystal Palace dan Aston Villa. Skuad asuhan Regis Le Bris juga menjadi tim pertama yang mencetak lebih dari satu gol ke gawang Arsenal sejak Liverpool pada Mei lalu.
Laga Berat Menanti The Gunners
Arsenal akan berharap rival perebutan gelar, Manchester City dan Liverpool, bermain imbang saat keduanya bertemu di Etihad Stadium. Pesaing The Gunners itu masing-masing duduk tujuh dan delapan poin di belakang tim London utara, dan hasil imbang di Manchester akan membuat pasukan Arteta mempertahankan keunggulan enam poin mereka di puncak menjelang jeda internasional.
Arsenal kemudian menghadapi jadwal berat saat kembali ke kompetisi domestik akhir bulan ini. Mereka akan menghadapi rival sekota, Tottenham dan Chelsea, untuk menutup bulan November. Di antara dua derbi London tersebut, terselip pertandingan Liga Champions melawan raksasa Bundesliga, Bayern Munich.
Bayern, seperti Arsenal, juga ditahan imbang 2-2 pada hari Sabtu setelah sundulan telat Harry Kane menyelamatkan satu poin bagi raksasa Bavaria itu. Pasukan Vincent Kompany adalah satu dari tiga tim, bersama The Gunners dan raksasa Serie A Inter, yang memiliki rekor 100 persen di Liga Champions musim ini.
