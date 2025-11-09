'Saya Kecewa Dan Frustrasi' - Mikel Arteta Kesal Usai Arsenal Kehilangan Rekor Clean Sheet Saat Imbang Lawan Sunderland

Arsenal tertinggal lebih dulu melalui gol Dan Ballard 10 menit sebelum jeda. Mantan pemain akademi The Gunners itu melepaskan tembakan jarak dekat yang tak mampu dihalau Raya setelah menerima umpan dari sesama bek, Nordi Mukiele.

Pasukan Mikel Arteta menekan habis-habisan untuk mencari gol penyeimbang setelah turun minum dan langsung mendapat hadiah pada menit ke-54. Bukayo Saka menaklukkan Robin Roefs di tiang dekat setelah pressing bagus dari tim tamu memaksa Enzo Le Fee melakukan kesalahan di area pertahanannya sendiri.

Martin Zubimendi melepaskan tembakan yang membentur mistar gawang saat Arsenal berusaha berbalik unggul. Akhirnya, Leandro Trossard-lah yang kembali menjadi pahlawan dengan tembakan keras dari jarak 20 yard yang menaklukkan Roefs.

Arsenal tampaknya akan meraih tiga poin krusial, tetapi terpaksa berbagi poin setelah Brobbey berhasil menyelinap di antara Raya dan Gabriel Magalhaes untuk mencetak gol penyeimbang di akhir laga.