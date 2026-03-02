Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Arsene Wenger berhasil! Aturan offside baru yang diusulkan oleh mantan manajer Arsenal mendapat lampu hijau untuk uji coba
Visi Wenger untuk aturan offside baru
Misi jangka panjang Arsène Wenger untuk merevolusi aturan offside telah mengambil langkah besar menuju realisasi. Mantan manajer Arsenal yang legendaris, yang kini menjabat sebagai Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA, telah melihat usul radikalnya secara resmi disetujui untuk uji coba kompetitif, menurut The Mirror. Setelah bertahun-tahun melakukan lobi sejak bergabung dengan badan pengatur global pada November 2019, visi pria berusia 76 tahun ini akhirnya akan diuji. Uji coba bersejarah ini direncanakan akan dimulai pada April ini di Liga Premier Kanada (CPL).
Langkah ini menandai kemenangan besar bagi Wenger, yang tetap teguh dalam keyakinannya bahwa penerapan teknologi offside saat ini merusak keindahan permainan. Ia adalah pendukung kuat aturan 'daylight', yang bertujuan untuk mengembalikan keunggulan kepada pemain penyerang. Dengan demikian, pria Prancis ini berharap akan terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah gol dan pengurangan frustrasi yang intens akibat intervensi VAR yang marginal.
- AFP
Kekecewaan terhadap VAR dan teknologi semi-otomatis
Berdasarkan perubahan yang diusulkan, seorang penyerang hanya akan dianggap offside jika terdapat ruang kosong yang jelas, atau "daylight," antara dirinya dan bek terakhir. Hal ini menjadi tantangan langsung terhadap sistem saat ini yang didorong oleh teknologi offside semi-otomatis (SAOT), di mana pemain sering kali dikenai hukuman karena selisih yang sangat tipis. Saat ini, jika bahu atau jari kaki dianggap berada bahkan satu milimeter di depan lawan, gol tersebut akan dibatalkan tanpa ampun.
Wenger percaya bahwa esensi permainan telah terdilusi oleh keputusan-keputusan yang sangat ketat ini. Selain itu, keputusan-keputusan marjinal ini sering memakan waktu bermenit-menit bagi wasit untuk memverifikasi, dengan VAR sering membutuhkan sekitar lima menit untuk memutuskan keputusan offside di level tertinggi. Dia secara konsisten mendesak agar sepak bola kembali ke masa lalu dan menghentikan penggunaan teknologi untuk menggambar garis digital, lebih memilih sistem di mana offside hanya terjadi jika ada celah yang terlihat memisahkan penyerang dan bek.
Menjelaskan alasan di balik aturan waktu siang
Menjelaskan alasan spesifik di balik usul ambisiusnya, Wenger menyoroti preseden historis dan dampak negatif teknologi modern terhadap keunggulan tradisional striker. Ia mencatat bahwa sistem saat ini seringkali membuat pemain dan penonton merasa frustrasi. Menjelaskan usulnya, Wenger mengatakan: "Pada tahun 1990 setelah Piala Dunia di Italia, tidak ada gol yang tercipta. Kami memutuskan bahwa tidak ada lagi offside ketika Anda berada di garis yang sama dengan bek."
Mantan manajer Arsenal itu juga menjelaskan bagaimana sistem barunya akan mengembalikan keuntungan keraguan kepada tim penyerang. Wenger menambahkan: "Jika ada keraguan, keraguan itu menguntungkan penyerang. Artinya, jika ada selisih sedikit, penyerang mendapatkan keuntungan. Dengan VAR, keuntungan itu hilang dan bagi banyak orang itu sangat menjengkelkan. Itulah mengapa saya mengusulkan bahwa selama bagian tubuh Anda berada pada garis yang sama dengan bek, Anda tidak offside."
- AFP
Lingkungan uji coba yang ideal di Kanada meskipun ditolak oleh UEFA.
Meskipun akhirnya mendapatkan lampu hijau untuk uji coba, aturan yang diusulkan "Wenger Rule" tentu saja tidak mendapat sambutan positif secara universal di dunia sepak bola. Ide radikalnya tidak mendapat dukungan di Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional (IFAB), di mana para pembuat aturan sepak bola menilai perubahan tersebut terlalu drastis. Selain itu, konsep tersebut telah secara resmi ditolak oleh badan pengatur sepak bola Eropa, UEFA. Wenger mengakui proses ini, dengan mengatakan: "Kami sedang mengujinya sekarang. Dalam satu tahun, keputusan akan diambil oleh IFAB, bukan oleh saya."
Namun, Kanada telah diidentifikasi sebagai lingkungan yang sempurna untuk eksperimen ini. Aturan 'daylight' sebelumnya hanya diuji coba di turnamen pemuda, menjadikan CPL sebagai kelinci percobaan paling menonjol. Aturan ini dianggap berada di level yang sempurna: jauh dari sorotan Eropa yang terang-terangan, namun profesional cukup untuk memberikan wawasan yang autentik. Menariknya, Liga Premier Kanada saat ini tidak menggunakan VAR, artinya uji coba ini akan bergantung sepenuhnya pada wasit di lapangan.
Iklan