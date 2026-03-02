Arsene Wenger berhasil! Aturan offside baru yang diusulkan oleh mantan manajer Arsenal mendapat lampu hijau untuk uji coba

Misi jangka panjang Arsène Wenger untuk merevolusi aturan offside telah mengambil langkah besar menuju realisasi. Mantan manajer Arsenal yang legendaris, yang kini menjabat sebagai Kepala Pengembangan Sepak Bola Global FIFA, telah melihat usul radikalnya secara resmi disetujui untuk uji coba kompetitif, menurut The Mirror. Setelah bertahun-tahun melakukan lobi sejak bergabung dengan badan pengatur global pada November 2019, visi pria berusia 76 tahun ini akhirnya akan diuji. Uji coba bersejarah ini direncanakan akan dimulai pada April ini di Liga Premier Kanada (CPL).

Langkah ini menandai kemenangan besar bagi Wenger, yang tetap teguh dalam keyakinannya bahwa penerapan teknologi offside saat ini merusak keindahan permainan. Ia adalah pendukung kuat aturan 'daylight', yang bertujuan untuk mengembalikan keunggulan kepada pemain penyerang. Dengan demikian, pria Prancis ini berharap akan terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah gol dan pengurangan frustrasi yang intens akibat intervensi VAR yang marginal.