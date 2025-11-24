Arsenal Bantai Tottenham, William Saliba Ejek Richarlison Yang Mencetak Gol Indah

Ini adalah cerita yang berbeda untuk tim tamu, dengan manajer Frank meminta maaf kepada para penggemar setelah kekalahan derby lainnya. Spurs hanya berhasil meraih satu poin dalam pertandingan melawan Arsenal, Chelsea, dan Manchester United musim ini - catatan yang diakui Frank tidak cukup baik.

Dia mengatakan kepada wartawan: "Saya pikir itu tiga permainan yang berbeda. Saya pikir pertandingan melawan United adalah penampilan yang jauh lebih baik daripada hari ini dan melawan Chelsea. Saya juga berpikir ada perbedaan dalam penampilan melawan Chelsea dan Arsenal. Meskipun kedua penampilan itu terlihat buruk di atas kertas. Saya perlu menonton kembali pertandingan ini juga. Saya pikir masih banyak yang perlu dikerjakan. Saya pikir adil untuk mengatakan bahwa kami sangat kecewa dan tidak senang dengan penampilan hari ini. Saya tidak ingin lari dari itu. Saya minta maaf kepada para penggemar. Saya juga berpikir adil untuk mengatakan dari mana kami berasal. Kami finis di posisi 17 tahun lalu. Dan kami telah mencoba membangun sesuatu, yang hari ini tidak terlihat seperti kita mencoba membangun sesuatu."