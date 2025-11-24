Getty
Arsenal Bantai Tottenham, William Saliba Ejek Richarlison Yang Mencetak Gol Indah
Eze hantui Spurs dalam kemenangan Arsenal
Eze mencuri perhatian di Emirates pada hari Minggu, mencetak hat-trick pertamanya untuk The Gunners untuk mengamankan kemenangan penting. Mantan pemain Crystal Palace ini diinginkan oleh Tottenham pada jendela transfer musim panas tetapi akhirnya bergabung dengan Arsenal. Eze menunjukkan kepada Spurs apa yang mereka lewatkan dengan penampilan luar biasa untuk mengutuk tim Thomas Frank ke kekalahan kelima di Liga Premier dalam 12 pertandingan. Richarlison berhasil mencetak gol luar biasa untuk tim tamu, mengalahkan David Raya dari sedikit di luar lingkaran tengah, tetapi itu adalah satu-satunya momen cerah bagi Spurs pada sore yang sulit lainnya.
Saliba mengejek Richarlison setelah kemenangan
Richarlison menjadi sasaran setelah pertandingan dalam sebuah postingan media sosial oleh Saliba. Bek Arsenal itu memposting foto-foto pertandingan, dengan gambar utama menunjukkan kedua pemain terlibat dalam pertandingan, dengan keterangan: "London Utara masih Merah." Rekan setim Rice termasuk di antara ribuan orang yang mengomentari, memposting emoji gembok dan kata "up" untuk merangkum penampilan Saliba melawan bintang Brasil tersebut.
Arteta senang dengan kemenangan derby
Manajer Arsenal Mikel Arteta sangat senang melihat timnya mengalahkan rival lokal mereka dan memperpanjang keunggulan mereka. Dia memberikan pujian khusus untuk Eze setelah pertandingan, mengatakan kepada wartawan: "Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Setelah tugas internasional, dia memiliki dua hari libur, dan setelah satu hari dia ingin berlatih, dan dia ingin meningkatkan diri, dan dia ingin berlatih lebih banyak dan dia bertanya kepada saya pertanyaan tentang ini dan itu. Ketika seorang pemain memiliki bakat seperti itu, dan keinginannya berada pada tingkat tersebut, maka hal-hal ini terjadi. Dan dia benar-benar pantas mendapatkannya. Saya sangat senang untuknya, karena sejak hari dia datang, dia membawa sesuatu yang lain ke tim. Jadi ini adalah sukacita, ini adalah aura yang dibutuhkan tim ini dan semoga itu akan memberinya banyak kepercayaan diri, untuk dia dan tim, bahwa kapan saja dia bisa memenangkan kami permainan. Dan itulah kemampuan yang dia miliki dan dia benar-benar perlu memenuhi bakat itu."
Frank meminta maaf kepada penggemar Spurs
Ini adalah cerita yang berbeda untuk tim tamu, dengan manajer Frank meminta maaf kepada para penggemar setelah kekalahan derby lainnya. Spurs hanya berhasil meraih satu poin dalam pertandingan melawan Arsenal, Chelsea, dan Manchester United musim ini - catatan yang diakui Frank tidak cukup baik.
Dia mengatakan kepada wartawan: "Saya pikir itu tiga permainan yang berbeda. Saya pikir pertandingan melawan United adalah penampilan yang jauh lebih baik daripada hari ini dan melawan Chelsea. Saya juga berpikir ada perbedaan dalam penampilan melawan Chelsea dan Arsenal. Meskipun kedua penampilan itu terlihat buruk di atas kertas. Saya perlu menonton kembali pertandingan ini juga. Saya pikir masih banyak yang perlu dikerjakan. Saya pikir adil untuk mengatakan bahwa kami sangat kecewa dan tidak senang dengan penampilan hari ini. Saya tidak ingin lari dari itu. Saya minta maaf kepada para penggemar. Saya juga berpikir adil untuk mengatakan dari mana kami berasal. Kami finis di posisi 17 tahun lalu. Dan kami telah mencoba membangun sesuatu, yang hari ini tidak terlihat seperti kita mencoba membangun sesuatu."
Arsenal menghadapi Bayern & Chelsea dalam pekan yang besar
Kemenangan Arsenal akan memberikan momentum nyata menjelang minggu besar bagi The Gunners. Tim asuhan Arteta akan menghadapi Bayern Munich berikutnya di Liga Champions, dengan kedua tim masih memiliki rekor sempurna di kompetisi sejauh ini. Setelah itu, perjalanan menghadapi Chelsea di Liga Premier di Stamford Bridge. The Blues dapat memangkas jarak dengan Arsenal dengan kemenangan pada Minggu sore, tetapi kemenangan lain untuk tim Arteta akan membuat mereka sembilan poin lebih unggul dari tim asuhan Enzo Maresca.
