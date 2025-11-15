Cedera Lain Untuk Arsenal! Mikel Arteta Hadapi Masalah Baru Usai Bek Kunci Tinggalkan Timnas

Arsenal menerima kabar mengkhawatirkan di awal pekan ketika manajer Norwegia Stale Solbakken menyatakan Odegaard masih “cukup jauh” dalam rehabilitasinya. Gelandang itu absen sejak menderita kerusakan ligamen medial di lutut kirinya saat menang 2-0 di liga atas West Ham pada 4 Oktober.

"Ini stabil,” kata Solbakken kepada wartawan saat ditanya tentang cedera Odegaard. “Ini berjalan ke arah yang stabil tetapi dia masih butuh waktu (cukup jauh)."

“Dia akan terbang [ke Oslo] setelah rehabilitasinya pada hari Kamis. Kemudian dia akan melanjutkan rehabilitasinya bersama kami dan akan bersama kami mulai Kamis sore. Saya tidak tahu kapan pesawatnya berangkat. Tapi dia akan bersama kami sampai (laga di) Milan.”

Meski sedang cedera, Odegaard memilih untuk bergabung dengan tim nasional Norwegia saat mereka berada di ambang mencapai Piala Dunia 2026. Tim asuhan Solbakken hampir dipastikan lolos ke turnamen musim panas mendatang di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat menyusul kemenangan 4-1 hari Kamis atas Estonia.

Norwegia unggul tiga poin dari Italia di Grup I, yang sangat tidak mungkin membalikkan defisit 17 gol mereka saat ini ketika kedua belah pihak berhadapan pada Minggu.