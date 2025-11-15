Getty Images Sport
Cedera Lain Untuk Arsenal! Mikel Arteta Hadapi Masalah Baru Usai Bek Kunci Tinggalkan Timnas
Arsenal di Posisi Bagus dalam Perburuan Gelar
Menempati puncak klasemen setelah 11 pertandingan, Arsenal berada di posisi yang baik dalam perburuan gelar liga pertama mereka sejak musim 2003/04. Meraih delapan kemenangan dan dua hasil imbang, hanya menderita satu kekalahan melawan Liverpool, The Gunners menjadi penantang kuat di kasta tertinggi Inggris.
Namun, pasukan Mikel Arteta melihat keunggulan nyaman mereka sedikit berkurang sebelum jeda internasional, setelah ditahan imbang 2-2 yang mendebarkan oleh tim promosi Sunderland pada 8 November. Dalam hasil yang membuka pintu bagi pesaing gelar lainnya, Manchester City mengalahkan Liverpool 3-0 untuk naik ke posisi kedua di klasemen. Pasukan Pep Guardiola kini hanya tertinggal empat poin (22) di belakang Arsenal (26).
Bos Italia Gattuso Ungkap Calafiori Tinggalkan Kamp
Dan Arsenal kembali mendapat kemunduran menyusul berita bahwa bek berpengaruh Calafiori sedang dalam perjalanan kembali ke London utara setelah mengalami "beberapa masalah" menjelang bentrokan Italia dengan Norwegia.
“Calafiori meninggalkan kamp pelatihan,” kata Gattuso kepada Sky Sports Italia menjelang pertandingan melawan Norwegia. “Kami mencoba Calafiori, dia punya beberapa masalah. Saya berterima kasih atas komitmennya: dia tinggal di sini selama seminggu, dia mungkin bisa bermain, tapi itu tidak adil baginya atau Arsenal. Kita lihat siapa yang akan bermain antara [Gianluca] Mancini dan [Alessandro] Buongiorno.”
Calafiori tampil luar biasa di lini pertahanan Arsenal yang baru kebobolan lima gol di liga musim 2025/26. Pemain berusia 23 tahun itu telah menggusur Myles Lewis-Skelly di bek kiri, mencetak satu gol dan mencatatkan dua assist dalam 11 penampilan liga. Mantan pemain Roma dan Bologna, Calafiori, juga tampil sekali di Liga Champions musim ini, di mana Arsenal memenangkan keempat pertandingan mereka di kompetisi elite klub Eropa.
Kabar Datang Setelah Brasil Konfirmasi Gabriel Alami Masalah Abduktor
Kabar mundurnya Calafiori dari tugas internasional datang setelah rekan setimnya, Gabriel, diganti karena keluhan abduktor (otot paha) dalam kemenangan 2-0 Brasil atas Senegal pada Sabtu.
Berbicara kepada media setelah pertandingan, pelatih Brasil Carlo Ancelotti mengatakan tentang cedera Gabriel: ”Buruk? Saya tidak tahu, dia punya masalah pada abductor-nya, staf medis harus memeriksanya besok. Kami sangat menyesal atas hal ini, sangat kecewa, ketika pemain mengalami cedera, saya harap mereka bisa pulih dengan baik dan cepat.”
Arsenal sudah memiliki sejumlah pemain yang absen, dengan Kai Havertz, Gabriel Jesus, Noni Madueke, Viktor Gyokeres, dan kapten Martin Odegaard semuanya saat ini sedang dalam masa pemulihan cedera.
Arsenal Juga Menerima Kabar Mengkhawatirkan tentang Kapten Odegaard
Arsenal menerima kabar mengkhawatirkan di awal pekan ketika manajer Norwegia Stale Solbakken menyatakan Odegaard masih “cukup jauh” dalam rehabilitasinya. Gelandang itu absen sejak menderita kerusakan ligamen medial di lutut kirinya saat menang 2-0 di liga atas West Ham pada 4 Oktober.
"Ini stabil,” kata Solbakken kepada wartawan saat ditanya tentang cedera Odegaard. “Ini berjalan ke arah yang stabil tetapi dia masih butuh waktu (cukup jauh)."
“Dia akan terbang [ke Oslo] setelah rehabilitasinya pada hari Kamis. Kemudian dia akan melanjutkan rehabilitasinya bersama kami dan akan bersama kami mulai Kamis sore. Saya tidak tahu kapan pesawatnya berangkat. Tapi dia akan bersama kami sampai (laga di) Milan.”
Meski sedang cedera, Odegaard memilih untuk bergabung dengan tim nasional Norwegia saat mereka berada di ambang mencapai Piala Dunia 2026. Tim asuhan Solbakken hampir dipastikan lolos ke turnamen musim panas mendatang di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat menyusul kemenangan 4-1 hari Kamis atas Estonia.
Norwegia unggul tiga poin dari Italia di Grup I, yang sangat tidak mungkin membalikkan defisit 17 gol mereka saat ini ketika kedua belah pihak berhadapan pada Minggu.
The Gunners Kembali Beraksi di Derbi London Utara Lawan Tottenham
Arsenal kembali beraksi di Liga Primer Minggu depan saat mereka menjamu rival sengit Tottenham di derbi London utara di Emirates Stadium. Spurs saat ini berada di peringkat kelima klasemen dan tertinggal delapan poin di belakang pasukan Arteta, setelah memenangkan lima dari 11 pertandingan mereka.
