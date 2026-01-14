AFP
Arsenal Paksa Liam Rosenior Telan Kekalahan Pertama Di Stamford Bridge
- Getty Images Sport
Rosenior merasakan debut di Stamford Bridge
Liam Rosenior mendapatkan debut yang buruk di laga kandang pertamanya bersama Chelsea setelah dipaksa menelan kekalahan 3-2 dari Arsenal di Stadion Stamford Bridge, pada pertandingan leg pertama semi-final Carabao Cup, Kamis (15/1) dini hari WIB.
Arsenal berada dalam posisi yang menguntungkan untuk ke final ketika Ben White membungkam pendukung tuan rumah pada menit ketujuh. Skor 1-0 ini tidak mengalami perubahan hingga babak pertama usai.
Viktor Gyokeres makin memperkuat asa tersebut saat membawa Arsenal menggandakan keunggulan di menit ke-49. Chelsea kemudian memberikan reaksi ketika Alejandro Garnacho memperkecil ketertinggalan pada menit ke-57.
Martin Zubimendi kemudian membawa Arsenal kembali memperbesar keunggulan pada menit ke-71 sebelum Garnacho mencetak brace untuk memperkecil kekalahan tujuh menit menjelang laga usai.
Arsenal di atas angin untuk melaju ke final
Hasil ini tentunya menjadi keuntungan besar bagi Arsenal untuk berlaga di final pada Maret mendatang. Mereka cukup bermain imbang melawan Chelsea pada pertemuan kedua di Stadion Emirates pada awal Februari. Di lain sisi, brace Garnacho setidaknya masih memberikan nafas bagi Chelsea untuk bermain di Wembley.
Chelsea & Arsenal mengalihkan fokus ke liga
Namun sebelum berlaga di leg kedua, Chelsea dan Arsenal terlebih dulu mengalihkan perhatian ke kompetisi berbeda. Chelsea akan menyambut kedatangan Brentford di Stamford Bridge, Sabtu (17/1) malam WIB, dalam lanjutan Liga Primer, sedangkan Arsenal bertandang ke Stadion City Ground untuk menghadapi Notttingham Forest.
Susunan pemain
Chelsea: Sanchez; Acheampong, Chalobah, Fofana, Cucurella, Enzo, Andrey Santos, Estevao, Joao Pedro, Neto, Guiu.
Arsenal: Kepa; White, Timber, Saliba, Gabriel, Rice, Zubimendi, Odegaard, Saka, Gyokeres, Trossard.
