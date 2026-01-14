Arsenal Paksa Liam Rosenior Telan Kekalahan Pertama Di Stamford Bridge

Liam Rosenior mendapatkan debut yang buruk di laga kandang pertamanya bersama Chelsea setelah dipaksa menelan kekalahan 3-2 dari Arsenal di Stadion Stamford Bridge, pada pertandingan leg pertama semi-final Carabao Cup, Kamis (15/1) dini hari WIB.

Arsenal berada dalam posisi yang menguntungkan untuk ke final ketika Ben White membungkam pendukung tuan rumah pada menit ketujuh. Skor 1-0 ini tidak mengalami perubahan hingga babak pertama usai.

Viktor Gyokeres makin memperkuat asa tersebut saat membawa Arsenal menggandakan keunggulan di menit ke-49. Chelsea kemudian memberikan reaksi ketika Alejandro Garnacho memperkecil ketertinggalan pada menit ke-57.

Martin Zubimendi kemudian membawa Arsenal kembali memperbesar keunggulan pada menit ke-71 sebelum Garnacho mencetak brace untuk memperkecil kekalahan tujuh menit menjelang laga usai.