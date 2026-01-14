FBL-ENG-LCUP-CHELSEA-ARSENALAFP
Arsenal Paksa Liam Rosenior Telan Kekalahan Pertama Di Stamford Bridge

Brace Alejandro Garnacho sedikit memberikan harapan bagi Chelsea untuk memutarbalikkan situasi kala bertemu dengan Arsenal pada pertandingan leg kedua bulan depan.

    Liam Rosenior mendapatkan debut yang buruk di laga kandang pertamanya bersama Chelsea setelah dipaksa menelan kekalahan 3-2 dari Arsenal di Stadion Stamford Bridge, pada pertandingan leg pertama semi-final Carabao Cup, Kamis (15/1) dini hari WIB.

    Arsenal berada dalam posisi yang menguntungkan untuk ke final ketika Ben White membungkam pendukung tuan rumah pada menit ketujuh. Skor 1-0 ini tidak mengalami perubahan hingga babak pertama usai.

    Viktor Gyokeres makin memperkuat asa tersebut saat membawa Arsenal menggandakan keunggulan di menit ke-49. Chelsea kemudian memberikan reaksi ketika Alejandro Garnacho memperkecil ketertinggalan pada menit ke-57.

    Martin Zubimendi kemudian membawa Arsenal kembali memperbesar keunggulan pada menit ke-71 sebelum Garnacho mencetak brace untuk memperkecil kekalahan tujuh menit menjelang laga usai.

    Hasil ini tentunya menjadi keuntungan besar bagi Arsenal untuk berlaga di final pada Maret mendatang. Mereka cukup bermain imbang melawan Chelsea pada pertemuan kedua di Stadion Emirates pada awal Februari. Di lain sisi, brace Garnacho setidaknya masih memberikan nafas bagi Chelsea untuk bermain di Wembley.

    Namun sebelum berlaga di leg kedua, Chelsea dan Arsenal terlebih dulu mengalihkan perhatian ke kompetisi berbeda. Chelsea akan menyambut kedatangan Brentford di Stamford Bridge, Sabtu (17/1) malam WIB, dalam lanjutan Liga Primer, sedangkan Arsenal bertandang ke Stadion City Ground untuk menghadapi Notttingham Forest.

  • Susunan pemain

    Chelsea: Sanchez; Acheampong, Chalobah, Fofana, Cucurella, Enzo, Andrey Santos, Estevao, Joao Pedro, Neto, Guiu.

    Arsenal: Kepa; White, Timber, Saliba, Gabriel, Rice, Zubimendi, Odegaard, Saka, Gyokeres, Trossard.

