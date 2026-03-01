Arsenal menyamai rekor Premier League mereka sendiri dengan masih menyisakan SEMBILAN pertandingan di musim 2025-26 setelah penampilan gemilang dalam situasi bola mati melawan Chelsea

Keunggulan Arsenal dalam situasi bola mati sudah terlihat sejak awal. Pada menit ke-21, Saliba melompat di atas pertahanan Chelsea untuk menyundul bola dari tendangan sudut yang sempurna. Chelsea membalas menjelang akhir babak pertama, saat bek Arsenal Piero Hincapié secara tidak sengaja mengarahkan tendangan sudut Chelsea ke gawangnya sendiri, membuat skor imbang.

Namun, Arsenal kembali menguasai permainan pada menit ke-66 ketika Timber menyambut tendangan sudut yang akurat untuk mengembalikan keunggulan. Tugas Chelsea semakin sulit pada menit ke-70 ketika Pedro Neto mendapat kartu kuning kedua, membuat tim tamu bermain dengan 10 orang.