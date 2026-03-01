AFP
Diterjemahkan oleh
Arsenal menyamai rekor Premier League mereka sendiri dengan masih menyisakan SEMBILAN pertandingan di musim 2025-26 setelah penampilan gemilang dalam situasi bola mati melawan Chelsea
Para raja sudut kembali beraksi
Efisiensi luar biasa Arsenal dalam situasi tendangan sudut terus mendefinisikan kembali identitas serangan mereka musim ini. The Gunners kini telah mencetak 16 gol dari tendangan sudut di Premier League setelah mencetak dua gol dari situasi bola mati melawan Chelsea - sebuah pencapaian luar biasa yang menyoroti dominasi mereka dalam situasi bola mati. Dua gol terbaru dari tendangan sudut tidak hanya memastikan hasil krusial, tetapi juga membuat Arsenal menyamai rekor historis Premier League dengan sembilan pertandingan masih tersisa di musim 2025-26.
Opta mengonfirmasi pencapaian bersejarah.
Menurut data dari Opta, 16 gol Arsenal dari tendangan sudut musim ini menyamai rekor terbanyak yang pernah dicetak oleh tim mana pun dalam satu musim Premier League. Rekor ini sama dengan yang dicapai oleh Oldham Athletic pada musim 1992-93, West Bromwich Albion pada musim 2016-17, dan Arsenal sendiri pada musim 2023-24. Dengan sembilan pertandingan liga tersisa, The Gunners kini berada di ambang memecahkan rekor baru - bukti tambahan bahwa keahlian mereka dalam situasi bola mati telah menjadi senjata utama dalam perburuan gelar juara.
Saliba dan Timber pulang ke rumah.
Keunggulan Arsenal dalam situasi bola mati sudah terlihat sejak awal. Pada menit ke-21, Saliba melompat di atas pertahanan Chelsea untuk menyundul bola dari tendangan sudut yang sempurna. Chelsea membalas menjelang akhir babak pertama, saat bek Arsenal Piero Hincapié secara tidak sengaja mengarahkan tendangan sudut Chelsea ke gawangnya sendiri, membuat skor imbang.
Namun, Arsenal kembali menguasai permainan pada menit ke-66 ketika Timber menyambut tendangan sudut yang akurat untuk mengembalikan keunggulan. Tugas Chelsea semakin sulit pada menit ke-70 ketika Pedro Neto mendapat kartu kuning kedua, membuat tim tamu bermain dengan 10 orang.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Dengan setiap poin yang krusial di fase akhir musim, The Gunners menampilkan performa impresif di hadapan para pendukungnya di kandang. Tim asuhan Arteta berharap dapat mengambil langkah selanjutnya menuju gelar liga pertama klub sejak musim 2003-04 saat mereka bertandang ke Brighton pada Rabu malam, sementara Manchester City akan menjamu Nottingham Forest pada hari yang sama.
Iklan