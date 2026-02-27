Arsenal mengetahui harga Anthony Gordon saat The Gunners berupaya mengalahkan Liverpool dan Manchester United untuk merekrut bintang Newcastle

Ini bukan kali pertama Gordon mendengar spekulasi tentang kepindahannya dari Tyneside. Pada tahun 2024, spekulasi tentang kembalinya dia ke akar Merseyside-nya di klub masa kecilnya, Liverpool, muncul - dengan musim panas yang sulit, yang termasuk tugas di Kejuaraan Eropa bersama Inggris, mengganggu pikiran winger yang lincah itu.

Gordon kemudian mengatakan kepada Daily Mail: “Itu sulit bagi saya karena pertama, saya harus mengikuti Euro, yang secara mental sangat berat bagi saya. Saya ada di sana tapi tidak bermain. Lalu ada urusan transfer. Dengan aturan PSR [profit dan keberlanjutan], saya pikir saya akan pindah pada suatu saat di jendela transfer. Itu tidak terjadi. Saya harus menerima ide bergabung dengan Liverpool pada awalnya, dan kemudian harus menerimanya lagi ketika itu tidak terjadi. Saya manusia. Itu benar-benar sulit.”

Kabar terbaru tentang Liverpool telah diturunkan, dengan Gordon mengatakan pada awal 2026 saat ditanya tentang masa depannya: “Ini sama saja. Saya belum mendengar apa-apa, mereka mungkin ingin memberitahu saya sebelum memberitahu Anda (media). Saya sudah melalui cukup banyak urusan transfer untuk tahu bahwa semuanya omong kosong.

“Saya fokus pada diri saya dan fokus pada tim, saya fokus pada saat ini. Jika Anda terlalu jauh memikirkan masa depan, Anda mulai tampil di bawah standar. Dan percayalah, saya pernah melakukannya (sebelumnya) dan saya tidak akan melakukannya sekarang.”