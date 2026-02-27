Getty/GOAL
Arsenal mengetahui harga Anthony Gordon saat The Gunners berupaya mengalahkan Liverpool dan Manchester United untuk merekrut bintang Newcastle
Newcastle menginginkan sekitar £95 juta dari penjualan Gordon.
Menurut The Sun, Arsenal yakin angka tersebut cukup untuk membujuk Gordon meninggalkan St James’ Park. Mereka siap membayarnya karena Mikel Arteta ingin memperkuat barisan penyerangnya di Emirates Stadium.
Setiap kesepakatan untuk Gordon akan menandakan pergerakan keluar dari London Utara, dengan pemain seperti Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard yang akan menghadapi persaingan lebih ketat untuk posisi di sayap kiri. Newcastle, bagaimanapun, perlu dibujuk untuk menurunkan tuntutan mereka.
Diklaim bahwa mereka menginginkan sekitar £95 juta ($128 juta) dari penjualan Gordon, tetapi dengan sisa dua tahun kontraknya, Arsenal yakin bahwa dia dapat diperoleh dengan harga di bawah itu. Arteta dikabarkan merupakan “pengagum lama Gordon sejak masa jabatannya di Everton”.
Bagaimana reaksi Gordon terhadap spekulasi transfer
Ini bukan kali pertama Gordon mendengar spekulasi tentang kepindahannya dari Tyneside. Pada tahun 2024, spekulasi tentang kembalinya dia ke akar Merseyside-nya di klub masa kecilnya, Liverpool, muncul - dengan musim panas yang sulit, yang termasuk tugas di Kejuaraan Eropa bersama Inggris, mengganggu pikiran winger yang lincah itu.
Gordon kemudian mengatakan kepada Daily Mail: “Itu sulit bagi saya karena pertama, saya harus mengikuti Euro, yang secara mental sangat berat bagi saya. Saya ada di sana tapi tidak bermain. Lalu ada urusan transfer. Dengan aturan PSR [profit dan keberlanjutan], saya pikir saya akan pindah pada suatu saat di jendela transfer. Itu tidak terjadi. Saya harus menerima ide bergabung dengan Liverpool pada awalnya, dan kemudian harus menerimanya lagi ketika itu tidak terjadi. Saya manusia. Itu benar-benar sulit.”
Kabar terbaru tentang Liverpool telah diturunkan, dengan Gordon mengatakan pada awal 2026 saat ditanya tentang masa depannya: “Ini sama saja. Saya belum mendengar apa-apa, mereka mungkin ingin memberitahu saya sebelum memberitahu Anda (media). Saya sudah melalui cukup banyak urusan transfer untuk tahu bahwa semuanya omong kosong.
“Saya fokus pada diri saya dan fokus pada tim, saya fokus pada saat ini. Jika Anda terlalu jauh memikirkan masa depan, Anda mulai tampil di bawah standar. Dan percayalah, saya pernah melakukannya (sebelumnya) dan saya tidak akan melakukannya sekarang.”
Mengapa Gordon menarik perhatian manajer Arsenal, Arteta?
Arteta dikabarkan menyukai fleksibilitas Gordon, yang telah digunakan sebagai false nine oleh Newcastle musim ini dan akan menambah kedalaman skuad Arsenal. Diharapkan bahwa tempat di skuad Piala Dunia Inggris akan diamankan musim panas ini.
Masih harus dilihat apakah Gordon akan pindah sebelum atau setelah turnamen di Amerika Utara tersebut. Meskipun Arsenal dilaporkan siap untuk meningkatkan minat mereka, dana harus dikumpulkan dari penjualan sebelum berinvestasi lagi.
Liverpool dan Manchester United masih dalam perburuan untuk Gordon.
Arteta diberikan anggaran sebesar £250 juta ($337 juta) pada musim panas lalu, sehingga total pengeluaran sebagai manajer Arsenal melampaui angka £1 miliar ($1,3 miliar). Ben White termasuk di antara pemain yang dikabarkan tidak lagi dibutuhkan di Emirates. Christian Norgaard juga bisa dilepas, karena gelandang Denmark itu belum pernah tampil sebagai starter dalam pertandingan Premier League musim ini.
Ketertarikan Arsenal terhadap Gordon pasti telah diperhatikan di Anfield dan Old Trafford, karena Liverpool dan United sedang merancang rencana perekrutan mereka sendiri. Mereka tidak akan memudahkan hidup bagi rival domestik jika terjadi persaingan transfer, dengan pemain yang terbukti berkinerja baik di Premier League tampaknya tersedia jika harganya tepat.
