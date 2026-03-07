Arsenal mencatat sejarah saat wonderkid Max Dowman tampil sebagai starter dalam skuad muda mereka dalam laga Piala FA melawan Mansfield

Pada Agustus tahun lalu, Arteta memuji kerja luar biasa yang dilakukan oleh akademi klub, dengan mengatakan: "Hal ini menunjukkan kerja keras yang telah dilakukan di akademi selama bertahun-tahun.

"Terutama karena para pemain ini masuk ke tim utama dan bermain di level tertinggi tanpa pengalaman profesional sama sekali. Dan itu sangat berbeda dengan pemain-pemain di klub besar yang bermain di usia 17, 18, 19, 20 tahun dengan banyak pengalaman sebelumnya, bermain di berbagai tim.

"Jadi, ini sekali lagi menunjukkan apa yang telah dilakukan akademi, persiapan para pemain muda ini, kedewasaan mereka, dan juga kualitas yang kami miliki dalam skuad ini untuk mendukung pemain muda, sehingga mereka merasa nyaman dan langsung tampil di level tertinggi. Jadi, ini adalah penghargaan bagi semua orang di klub."