Arsenal mencatat sejarah saat wonderkid Max Dowman tampil sebagai starter dalam skuad muda mereka dalam laga Piala FA melawan Mansfield
Arsenal mencatat sejarah yang langka.
Arteta melanjutkan kebijakan berani untuk mengintegrasikan pemain muda ke tim utama dengan memberikan kesempatan starter kepada Dowman dalam pertandingan Piala FA melawan tim League One, Mansfield. Arteta juga menurunkan bek berusia 16 tahun, Marli Salmon, sejak awal pertandingan.
Keberadaan dua pemain muda dalam starting XI mencatat sejarah, karena Arsenal menjadi tim Premier League pertama yang menurunkan dua pemain berusia 16 tahun atau lebih muda sebagai starter dalam kompetisi apa pun.
Keyakinan Arteta terhadap pemain muda
Keputusan untuk memasukkan Dowman dan Salmon dalam susunan pemain utama mengikuti kenaikan pesat yang dimulai selama tur pra-musim klub di Asia pada tahun 2025. Meskipun Dowman melakukan debut seniornya pada Agustus 2025 dalam kemenangan 5-0 di Premier League melawan Leeds United, bek tersebut melakukan debutnya di tim utama pada Desember dalam kemenangan 3-0 Arsenal di Liga Champions melawan Club Brugge.
Pujian besar atas kerja keras Hale End
Pada Agustus tahun lalu, Arteta memuji kerja luar biasa yang dilakukan oleh akademi klub, dengan mengatakan: "Hal ini menunjukkan kerja keras yang telah dilakukan di akademi selama bertahun-tahun.
"Terutama karena para pemain ini masuk ke tim utama dan bermain di level tertinggi tanpa pengalaman profesional sama sekali. Dan itu sangat berbeda dengan pemain-pemain di klub besar yang bermain di usia 17, 18, 19, 20 tahun dengan banyak pengalaman sebelumnya, bermain di berbagai tim.
"Jadi, ini sekali lagi menunjukkan apa yang telah dilakukan akademi, persiapan para pemain muda ini, kedewasaan mereka, dan juga kualitas yang kami miliki dalam skuad ini untuk mendukung pemain muda, sehingga mereka merasa nyaman dan langsung tampil di level tertinggi. Jadi, ini adalah penghargaan bagi semua orang di klub."
Pertandingan krusial bagi The Gunners
Arsenal saat ini memimpin klasemen Premier League, unggul tujuh poin dari Manchester City, meskipun rival mereka dalam perebutan gelar masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan. Setelah pertandingan piala ini, The Gunners akan mengalihkan fokus mereka ke panggung Eropa, dengan tim Arteta akan menghadapi Bayer Leverkusen dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Dowman pasti akan berusaha untuk terus berkontribusi bagi tim utama The Gunners hingga akhir musim setelah pulih dari cedera.
