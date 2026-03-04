Arsenal Invincible mengklaim bahwa tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan lebih baik daripada Mikel Arteta sebagai manajer, dan dia didukung untuk tetap bertahan bahkan jika mereka gagal meraih gelar Premier League

Rumput tidak selalu lebih hijau, dengan mantan striker Arsenal Aliadiere - yang berbicara melalui Gambling.com, para ahli kasino online di Inggris - mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah The Gunners memiliki orang yang tepat di kursi kepelatihan: “Seratus persen. Bagi saya, satu juta persen. Saya hanya melihat kemajuan dan saya hanya melihat skuad. Apakah kita lebih baik dari tahun lalu? Ya, kita lebih baik. Apakah kita memiliki skuad yang lebih baik dari tahun lalu? Ya. Apakah Anda berpikir Arteta, sebagai manajer saat ini, lebih baik daripada apa yang dia capai dan lakukan tahun lalu? Ya, dia lebih baik.

“Karena jika di awal musim Anda mengatakan kepada penggemar Arsenal, pada Maret Anda masih akan bersaing untuk empat trofi, untuk semuanya. Tunggu sebentar, itu sempurna, kan? Kita bisa saja sudah tersingkir dari dua atau tiga kompetisi. Kita bisa saja tersingkir dari semuanya. Dan kita masih bersaing dan berada di level tertinggi. Kita tidak bersaing lima, enam, atau tujuh poin di bawah puncak. Tidak, kita di puncak dengan selisih lima poin, yang bisa jadi dua. Di puncak Liga Champions, mendapat undian bagus yang memungkinkan kita lolos dan melaju hingga akhir. Undian bagus di Piala FA dan final Piala Carabao.

“Bagi saya, ini sudah merupakan kesuksesan besar dan saya tahu Anda ingin memenangkan trofi, dan saya yakin kita akan melakukannya pada akhir musim ini. Bagi saya, tidak ada keraguan bahwa Mikel adalah orang yang tepat dan dia akan terus berkembang dan membuat tim dan skuad ini semakin baik. Saya tidak melihat ada orang lain yang bisa datang dan melakukan pekerjaan yang lebih baik.”