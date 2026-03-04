Getty
Arsenal Invincible mengklaim bahwa tidak ada yang bisa melakukan pekerjaan lebih baik daripada Mikel Arteta sebagai manajer, dan dia didukung untuk tetap bertahan bahkan jika mereka gagal meraih gelar Premier League
Arsenal bertekad untuk menghilangkan label 'tim yang selalu hampir menang'.
Arteta sebelumnya pernah merasakan kemenangan di FA Cup dan Community Shield, namun skuad yang ia bangun dengan biaya besar kini dijuluki sebagai "tim yang selalu gagal di akhir". Hal ini karena Arsenal telah finis sebagai runner-up di liga utama Inggris selama tiga musim berturut-turut.
Mereka juga mencapai semifinal kompetisi piala domestik dan Eropa, namun impian kolektif untuk meraih trofi besar hancur secara kejam. Arteta berada di bawah tekanan untuk memenuhi ekspektasi, dengan beberapa pertanyaan muncul apakah kegagalan meraih trofi lagi akan menyebabkan perubahan di bangku cadangan Emirates.
Arteta menyadari tekanan yang dia hadapi dalam pekerjaannya.
Pria Spanyol berusia 43 tahun ini sepenuhnya menyadari pentingnya menghasilkan hasil dalam bisnis yang berorientasi pada hasil dan tidak akan mundur dari tantangan tersebut. Ia mengatakan saat mengejar gelar Premier League, Liga Champions, Piala FA, dan Piala Carabao: “Kami memiliki instruksi yang sangat jelas. Kami harus hidup di masa kini. Apa yang kami lakukan di masa lalu memang hebat, tetapi kami harus hidup di masa kini, dan masa kini ini indah. Kami berada tepat di posisi yang kami inginkan di setiap kompetisi, tetapi masih banyak yang harus diperjuangkan, dan kami harus mendapatkannya seperti yang kami lakukan dalam tujuh atau delapan bulan terakhir.”
Arsenal sering dituduh gagal meraih trofi, dengan gelar domestik yang sering lepas dari genggaman mereka. Kekuatan mental mereka dipertanyakan, dengan The Gunners sering gagal tampil maksimal saat situasi sulit.
Namun, mereka tetap menjadi pesaing abadi untuk gelar terbesar. Hal itu harus dianggap sebagai langkah ke arah yang benar, dan Arteta layak mendapat banyak pujian atas upayanya membangunkembali tim setelah kepergian Arsene Wenger dan masa jabatan Unai Emery yang tidak sukses.
Apakah Arteta harus tetap bertahan meskipun Arsenal gagal meraih trofi?
Rumput tidak selalu lebih hijau, dengan mantan striker Arsenal Aliadiere - yang berbicara melalui Gambling.com, para ahli kasino online di Inggris - mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah The Gunners memiliki orang yang tepat di kursi kepelatihan: “Seratus persen. Bagi saya, satu juta persen. Saya hanya melihat kemajuan dan saya hanya melihat skuad. Apakah kita lebih baik dari tahun lalu? Ya, kita lebih baik. Apakah kita memiliki skuad yang lebih baik dari tahun lalu? Ya. Apakah Anda berpikir Arteta, sebagai manajer saat ini, lebih baik daripada apa yang dia capai dan lakukan tahun lalu? Ya, dia lebih baik.
“Karena jika di awal musim Anda mengatakan kepada penggemar Arsenal, pada Maret Anda masih akan bersaing untuk empat trofi, untuk semuanya. Tunggu sebentar, itu sempurna, kan? Kita bisa saja sudah tersingkir dari dua atau tiga kompetisi. Kita bisa saja tersingkir dari semuanya. Dan kita masih bersaing dan berada di level tertinggi. Kita tidak bersaing lima, enam, atau tujuh poin di bawah puncak. Tidak, kita di puncak dengan selisih lima poin, yang bisa jadi dua. Di puncak Liga Champions, mendapat undian bagus yang memungkinkan kita lolos dan melaju hingga akhir. Undian bagus di Piala FA dan final Piala Carabao.
“Bagi saya, ini sudah merupakan kesuksesan besar dan saya tahu Anda ingin memenangkan trofi, dan saya yakin kita akan melakukannya pada akhir musim ini. Bagi saya, tidak ada keraguan bahwa Mikel adalah orang yang tepat dan dia akan terus berkembang dan membuat tim dan skuad ini semakin baik. Saya tidak melihat ada orang lain yang bisa datang dan melakukan pekerjaan yang lebih baik.”
Jadwal pertandingan Arsenal musim 2025-26: Nasib Arteta akan ditentukan dalam periode krusial.
Arsenal akan menghadapi Bayer Leverkusen di babak 16 besar Liga Champions, setelah mendapatkan undian yang menguntungkan di kompetisi tersebut, sementara Manchester City akan bertanding di final Carabao Cup di Wembley pada 22 Maret.
Arsenal akan berhadapan dengan Brighton di Premier League pada Rabu, sebelum bertandang ke Mansfield, tim dari League One, untuk pertandingan Piala FA. Arteta memasuki fase krusial lainnya dalam musim ini, di mana masa depannya berpotensi ditentukan oleh apa yang terjadi dalam beberapa minggu dan bulan ke depan.
