Arsenal Terancam Kena 'Skenario Suram Harry Kane' Pada Diri William Saliba Bila Mereka Tidak Segara Menangkan Trofi
Menunggu trofi: Arsenal tetap menjadi potensi yang belum terpenuhi
Klub-klub besar London utara telah finis sebagai runner-up dalam tiga kampanye Liga Premier terakhir. Mereka juga mencapai semi-final Liga Champions musim lalu dan empat besar Piala Carabao.
Hanya beberapa kemenangan Community Shield yang dinikmati sejak terakhir kali mengangkat Piala FA pada tahun 2020. Mikel Arteta berada di bawah tekanan besar untuk memenuhi ekspektasi, dengan Arsenal kembali ke puncak klasemen tertinggi Inggris pada 2025-26.
Mereka mengalami beberapa ketidakstabilan dalam beberapa pekan terakhir, kehilangan poin melawan Sunderland, Chelsea, dan Aston Villa, sementara membutuhkan dua gol bunuh diri untuk mengatasi Wolves yang berada di posisi terbawah. Manchester City sekarang hanya dua poin di belakang kecepatan puncak klasemen.
Real Madrid, PSG atau Bayern: Di mana tempat terbaik untuk Saliba?
Arteta dan Co telah diberitahu bahwa kegagalan untuk meraih kemenangan musim ini akan membuat pemain seperti Saliba mempertimbangkan opsi mereka, dengan bek internasional Prancis tersebut sudah banyak dikaitkan dengan raksasa La Liga Real Madrid.
Ditusuk tentang apakah rekan senegaranya bisa mencari jalan keluar dari Emirates Stadium jika trofi kembali tak tercapai, pemenang Piala Dunia Leboeuf - berbicara dalam kerjasama dengan BetVictor Online Casino - mengatakan kepada GOAL: "Yeah. Itu sayang sekali karena Arsenal berada dalam posisi terbaik untuk waktu yang lama untuk memenangkan gelar. Tetapi City, Aston Villa ada di belakang - meskipun saya pikir mereka tidak bisa mengejar mereka karena mereka [Arsenal] adalah tim terbaik di Inggris saat ini.
"Karier itu singkat jadi Anda harus membuat pilihan terbaik. Apakah pilihan terbaik pergi ke Real Madrid sekarang? Tidak yakin akan hal itu. Saya pikir lebih baik pergi ke Paris Saint-Germain jika dia ingin memenangkan Liga Champions. Atau bahkan ke Bayern Munich atau Barcelona, jika mereka mulai bermain dengan cara lain dalam bertahan. Jika tidak, Anda harus memikirkan dan membuat pilihan yang baik.
"Arsenal adalah pilihan yang sangat baik untuk Saliba. Dia menunjukkan apa yang dia miliki di Marseille - dia memiliki semua keterampilan dan alat untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Arsenal adalah itu sekarang. Mereka harus meraih sesuatu. Anda memerlukan gelar.
"Kita melihat Harry Kane dengan Spurs, dia membuat pilihan yang tepat untuk pergi dan mendapatkan sesuatu darinya. Anda dapat memiliki karier besar tanpa memenangkan apa pun. Itu tidak masuk akal - Anda bermain untuk Dortmund selama 10 tahun, misalnya, dan Anda tidak menang apa-apa karena Bayern mendapatkan semuanya. Di suatu titik Anda harus membuat pilihan yang tepat dan langkah yang tepat."
Kontrak Saliba: Persyaratan Baru Ditandatangani di Emirates
Kane mengakhiri kutukan trofinya ketika meninggalkan London utara untuk Bayern Munich, dengan gelar Bundesliga diraih di sana. Saliba tidak menunjukkan indikasi bahwa dia mempertimbangkan untuk mengikuti jejak yang serupa, dengan kontrak baru telah disetujui pada bulan September.
Dia berkata tentang tautan dengan Real Madrid: "Tentu saja, selalu menggoda ketika klub seperti itu mencoba menarik Anda, tetapi bagi saya, [keinginan saya] adalah tetap di Arsenal. Pertama, memenangkan trofi, sebelum memikirkan hal lain."
Pemain berusia 24 tahun itu menambahkan setelah menandatangani kesepakatan baru: "Sejujurnya, saya tidak benar-benar fokus pada klub-klub dari luar, saya hanya fokus di sini. Saya tahu bahwa saya ingin tetap di sini untuk lebih lama, jadi saya tidak benar-benar fokus pada klub-klub lain. Jadi saya senang berada di sini dan saya menandatangani kesepakatan baru, jadi fokus penuh pada klub saya.
"Saya belum memenangkan apa pun di sini kecuali Community Shield. Saya tidak melakukan apa pun untuk klub ini yang membuat saya berpikir untuk pergi. Saya ingin tetap di sini dan memenangkan banyak trofi. Saya mencintai klub ini. Saya tidak bisa meninggalkan klub ini tanpa memberikan sesuatu kembali kepada mereka (para penggemar). Pilihan pertama saya adalah tetap di sini dan memenangkan segalanya terlebih dahulu.
"Kami memiliki tim yang bagus, kami bermain baik, kami baik. Kami hanya ketinggalan trofi. Tim dan saya akan memberikan segalanya untuk memenangkan gelar ini. Tentu saja, orang tidak akan mengingat Anda jika Anda tidak memenangkan apa pun. Jadi, pada akhirnya, trofi, trofi, trofi."
Ambisi: Apa yang harus dilakukan Arsenal untuk mempertahankan Saliba
Meskipun terikat kontrak yang akan berlaku hingga 2030, Arsenal menyadari bahwa Saliba telah menyebutkan betapa pentingnya gelar-gelar besar baginya. Mereka harus membuktikan bahwa mereka mampu mewujudkan ambisi tersebut agar pandangan kagum dari jauh tidak diabaikan.
