Arsenal Terancam Kena 'Skenario Suram Harry Kane' Pada Diri William Saliba Bila Mereka Tidak Segara Menangkan Trofi

Arteta dan Co telah diberitahu bahwa kegagalan untuk meraih kemenangan musim ini akan membuat pemain seperti Saliba mempertimbangkan opsi mereka, dengan bek internasional Prancis tersebut sudah banyak dikaitkan dengan raksasa La Liga Real Madrid.

Ditusuk tentang apakah rekan senegaranya bisa mencari jalan keluar dari Emirates Stadium jika trofi kembali tak tercapai, pemenang Piala Dunia Leboeuf - berbicara dalam kerjasama dengan BetVictor Online Casino - mengatakan kepada GOAL: "Yeah. Itu sayang sekali karena Arsenal berada dalam posisi terbaik untuk waktu yang lama untuk memenangkan gelar. Tetapi City, Aston Villa ada di belakang - meskipun saya pikir mereka tidak bisa mengejar mereka karena mereka [Arsenal] adalah tim terbaik di Inggris saat ini.

"Karier itu singkat jadi Anda harus membuat pilihan terbaik. Apakah pilihan terbaik pergi ke Real Madrid sekarang? Tidak yakin akan hal itu. Saya pikir lebih baik pergi ke Paris Saint-Germain jika dia ingin memenangkan Liga Champions. Atau bahkan ke Bayern Munich atau Barcelona, jika mereka mulai bermain dengan cara lain dalam bertahan. Jika tidak, Anda harus memikirkan dan membuat pilihan yang baik.

"Arsenal adalah pilihan yang sangat baik untuk Saliba. Dia menunjukkan apa yang dia miliki di Marseille - dia memiliki semua keterampilan dan alat untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Arsenal adalah itu sekarang. Mereka harus meraih sesuatu. Anda memerlukan gelar.

"Kita melihat Harry Kane dengan Spurs, dia membuat pilihan yang tepat untuk pergi dan mendapatkan sesuatu darinya. Anda dapat memiliki karier besar tanpa memenangkan apa pun. Itu tidak masuk akal - Anda bermain untuk Dortmund selama 10 tahun, misalnya, dan Anda tidak menang apa-apa karena Bayern mendapatkan semuanya. Di suatu titik Anda harus membuat pilihan yang tepat dan langkah yang tepat."

