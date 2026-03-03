Arsenal dan Manchester City dikatakan 'tidak pantas' mendapatkan gelar Premier League, sementara legenda Manchester United mengatakan trofi tidak seharusnya diberikan musim ini

Perburuan gelar Premier League semakin memanas, dengan Arsenal saat ini memimpin klasemen dengan 64 poin, unggul lima poin dari Manchester City yang masih memiliki satu pertandingan tersisa. Sementara itu, United tertinggal jauh di posisi ketiga dengan 51 poin.

Di musim ini, Manchester City asuhan Pep Guardiola kesulitan mempertahankan konsistensi yang biasanya mereka tunjukkan, sementara Arsenal asuhan Mikel Arteta sesekali tergelincir di bawah tekanan ekspektasi. Scholes percaya standar musim ini belum mencapai tolok ukur historis untuk meraih gelar juara. The Gunners baru-baru ini kehilangan poin dalam hasil imbang 2-2 yang frustrasi melawan Wolves yang sedang terpuruk, sementara City menghabiskan sebagian besar musim ini mengejar ketinggalan setelah awal musim yang mengecewakan. Bagi Scholes, kurangnya kualitas begitu jelas sehingga ia mengusulkan solusi drastis dan belum pernah terjadi sebelumnya terkait penyerahan trofi pada bulan Mei.